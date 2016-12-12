Бестселлеры сегмента SUV в 2019 году

В рейтинге бестселлеров сегмента кроссоверов-внедорожников в 2019 году лидировала Toyota RAV4, реализовав 947 919 автомобилей (+13,9% по отношению к 2018 году). RAV4 - первый SUV в мире (спорное утверждение, так как наша "Нива" продавалась в мире уже в начале 80-х (прим. переводчика), запущенный в продажу в Японии и Европе в 1994 году. Сейчас на рынке его 5-е поколение, вышедшее на мировой рынок в 2019 году (в США в декабре).

Второй в рейтинге стала Honda CR-V (811 209 шт.; +10,8%), которая поднялась на одну позицию вверх. Выпускаемая с 1995 года, эта модель стабильно держится в лидерах в течение последних четырех лет. В 2017 году вышло ее 4-е поколение.

На третьем месте - Volkswagen Tiguan (736 885 шт.; -8,2%). Tiguan выпускается с 2007 года, но стал мировым бестселлером только после выхода на рынок второго поколения модели в 2016 году. Четвертое место занимает Hyundai Tucson (530 169 шт.; -7,1%), за ним следует Nissan Qashqai (498 915 шт.; -3,3%).

На шестой позиции - KIA Sportage (477 961 шт.; -3,3%), опередивший Chevrolet Equinox (430 714 шт.; -2,3%) и Mazda CX-5 (426 767 шт.; -6,1%). Девятое место - у Haval H6 (392 605 шт.; -13,9%). Замыкает ТОП-10 Nissan Rogue (389 582 шт.; -14,5%).

ТОП-10 БЕСТСЕЛЛЕРОВ В СЕГМЕНТЕ SUV В 2019 ГОДУ

Можно посмотреть рейтинговый список ТОП-50 (без данных по продажам).