Бестселлеры сегмента Coupe в 2019 году

В 2019 году лидером рейтинга бестселлеров в сегменте Coupe стал Dodge Charger, реализовав 108 857 автомобилей (+19%). Модель впервые с 2014 года возглавила эту рейтинговую таблицу. Представленный на американском рынке в 1966 году, Dodge Charger существует на рынке уже в седьмом поколении, последнее запущено в 2011 году.

На втором месте - бывший лидер Ford Mustang, продажи которого составили 103 436 единиц (-3,4%). Выпускаемый с 1965 года, это культовый автомобиль от Ford, ставший родоначальником класса "pony car" американских "мускул-каров" (доступных спортивных купе с длинными капотами и короткими задними свесами). Сейчас на рынке продается уже 5-е поколение, запущенное в 2014 году. Модель продаётся более чем в 135 странах. На третьем месте - Dodge Challenger (65 108 шт.; -7,5%).

На четвертой строчке рейтинга - Chevrolet Camaro (54 081 шт.; -6%). Camaro поступил в продажу 29 сентября 1966 года и был разработан как конкурент Ford Mustang. Его производство было прекращено в 2002 году, однако в 2009 году Chevrolet запустил новое, пятое поколение модели, в 2016 году заменив его шестым.

На пятом месте - Tesla Model X (45 231 шт.; -21,9%), за ним следуют Mazda MX-5, Genesis G70, Porsche 911, KIA Stinger и Volkswagen Arteon.

ТОП-10 БЕСТСЕЛЛЕРОВ В СЕГМЕНТЕ COUPE В 2019 ГОДУ

Можно посмотреть рейтинговый список ТОП-50 (без данных по продажам).