Российский авторынок в феврале снизился на 2%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в феврале снизились на 2,2% до 119073 машин. По итогам первых двух месяцев 2020 года российский авторынок составил 218442 автомобиля (-0,5%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, в феврале продажи были на 2% ниже по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, что соответствовало ожиданиям рынка. Однако, учитывая, что некоторые бренды перестали публиковать данные о продажах ежемесячно (во всем мире, включая Россию), общая картина рынка на данный момент не является полной. В следующем месяце АЕБ опубликует квартальный отчет, который, как ожидается, будет отражать совокупные результаты продаж всех брендов, представленных в России, за первые три месяца 2020 года. Напомним, согласно актуальному прогнозу АЕБ, по итогам 2020 года продажи пассажирских и легких коммерческих автомобилей в России продолжат падение, составив 1,72 млн единиц – на 2,1% меньше, чем в прошлом году.

Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 25002 автомобиля LADA (-7%). Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 17107 машин (-4%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 14368 проданных автомобилей, что на 1% выше показателя годичной давности.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 10123 покупателя (+19%). Замыкает пятерку лидеров Toyota, чьи продажи составили 8239 машин (+17%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам февраля также вошли Volkswagen (7518 шт., +2%), Nissan (5725 шт., -7%), Skoda (5200 шт., -12%), ГАЗ (3816 шт., -1%) и Mitsubishi (3303 шт., -9%).

Самой продаваемой моделью в России по итогам февраля стала LADA Granta, чья реализация составила 9559 автомобилей (-10%). На второе место вышла KIA Rio с показателем 8367 машин, что на 18% больше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показала LADA Vesta – 8107 проданных автомобилей (+2%). Лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 6636 экземпляров (+9%). Далее идет седан Hyundai Solaris – на нем остановили свой выбор 4453 потребителя, что соответствует уровню прошлого года.

Седан Volkswagen Polo был реализован в количестве 3966 штук, что на 4% выше показателя годичной давности. Спрос на кроссовер Toyota RAV4 вырос в два раза до 3684 автомобилей. Кроссовер Volkswagen Tiguan выбрали 2924 покупателя, что на 19% выше показателя годичной давности. Продажи универсала LADA Largus составили 2790 единиц (-9%). Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз Renault Logan, чей результат составил 2657 машин (+15%).