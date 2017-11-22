Бестселлеры сегмента Compact Cars в 2019 году

В 2019 году, как и во все последние годы, самым продаваемым автомобилем в сегменте стала Toyota Corolla (почти 1,3 млн шт.), занимающая 10,2% рынка. Выпускаемая в Японии с 1966 года, Corolla является самой популярной моделью в мире уже 20 лет, а также самым продаваемым автомобилем в абсолютном зачёте в истории. За все в время в мире было продано более 45 млн единиц. С 2012 года на рынке это уже 11-е поколение, реализуемое в 170 странах. При этом, как ни странно, Corolla не является лидером рынка ни в одной стране мира.

На втором месте - Honda Civic с 815 644 проданными автомобилями. Запущенная в 1972 году, модель присутствует на рынке в 10-м поколении (с 2016 года). Автомобиль доступен с 3/4/5 дверями. Объём продаж в 2017 году был увеличен за счет дистрибуции последнего поколения во всех странах (более 140), включая Европу, где модель производится в Великобритании (хэтч-версии) и Турции (седан).

На третьем месте - Volkswagen Golf с 681 387 проданными автомобилями. Модель показывает снижение продаж в 13%. Выпускаемый с 1974 года, Golf - самая продаваемая модель в Европе (с 1976 года). Сейчас на рынке присутствует 7-е поколение (с 2012 года). Это хэтчбек (3/5 дверей) и универсал, потому что версия в кузове "седан" называется Jetta. Доступны две электрические версии: e-Golf (начало 2014 года) и Golf GTE (подключаемая версия, 2015 год).

На четвертой позиции - Hyundai Elantra с 437 213 проданными автомобилями. Модель потеряла огромные 29,4% в продажах, но, тем не менее, опережает Ford Focus с 338 918 автомобилями (-25,1%) и Volkswagen Bora с 335 253 автомобилями (+36,2%).

На седьмом месте - Mercedes A-Class - лучшая в ТОП-10 модель по динамике продаж - с 316 142 шт. (+72,6%). Далее следует Mazda3 (315 504 шт.; -11%), Volkswagen Sagitar (307 593 шт.; -0,7%). Замыкает ТОП-10 Volkswagen Jetta (272 670 шт.; -44,5%).

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ СЕГМЕНТА COMPACT CARS ПО ПРОДАЖАМ В МИРЕ

Можно посмотреть рейтинговый список ТОП-50 (без данных по продажам).