Бестселлеры польского рынка в 2019 году

Борьба за лидерство на польском авторынке в 2019 году была суровой, поскольку сразу три модели боролись, с разницей в объемах продаж в диапазоне менее чем 2000 единиц. Skoda Octavia, потерявшая за последнее десятилетие 1,4% рынка, сохранила лидерство на рынке (доля рынка в 2019 году - 4,1%).

На втором месте - быстрорастущая Toyota Corolla, доля которой на рынке выросла с 0,5% рынка в 2010 году до 3,9% в 2019-м. Она опережает Skoda Fabia, которая контролирует 3,8% рынка.

Впечатляющие показатели продемонстрировали также Dacia Duster (+5 строчек в рейтинге), который имеет рыночную долю 1,6% (с 2010 года) и Volkswagen Tiguan, вошедший в ТОП-10.

ТОП-20 БЕСТСЕЛЛЕРОВ НА ПОЛЬСКОМ АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ В 2019 ГОДУ