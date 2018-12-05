Бестселлеры норвежского рынка в 2019 году

Норвежский автомобильный рынок в последние годы претерпел глубокие изменения из-за решения правительства стимулировать продажи автомобилей с нулевым уровнем выбросов и ввести для них в среднесрочной перспективе политику с нулевыми налогами, включая НДС. В результате конечная цена на AFV для потребителей становится почти эквивалентна цене на автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Как итог - сегодня Норвегия является мировым лидером по продажам "зеленых" автомобилей. В модельном рейтинге на этом рынке в 2019 году лидирует электромобиль – Tesla Model 3, занявшая 11,1% от общего объёма рынка, продемонстрировав резкий скачок в продажах и большой отрыв от ближайших конкурентов.

Volkswagen Golf закрепился на 2-й позиции, показав за последние два года рост доли рынка с 2,1% в 2017 году до 7,1% в 2019-м.

Третье место рейтинга занял бывший лидер Nissan Leaf, который почти вдвое сократил свою долю рынка по сравнению с предыдущим годом, удержав всего 4,3%. Ещё один электромобиль - кроссовер Audi e-Tron (3,8% рынка) – перескочил со 179 сразу на 4 позицию.

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