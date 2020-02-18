Европейский авторынок в январе снизился на 7,4%

Реализация легковых автомобилей в Европе по итогам января снизилась на 7,4% и составили 1 млн 135 тыс. 116 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), изменения в налогообложении, объявленные некоторыми государствами-членами ЕС на 2020 год, частично перетянули спрос на декабрь 2019-го, что во многом объясняет январское падение продаж. Также на покупательскую активность в прошлом месяце оказывали воздействие ослабление глобальных экономических условий и неопределенность, вызванная выходом Великобритании из Евросоюза.

Лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце остается Германия, где было продано 246300 машин (-7,3%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), после сильного рывка в конце прошлого года немецкий авторынок начал 2020 год, как и ожидалось, сдержанно. Тем не менее, данный результат стал третьим по величине за январь с 2000 года.

На вторую строчку в европейском рейтинге вышла Италия, чей результат составил 155528 автомобилей (-5,9%). Третье место занимает Великобритания с показателем 149279 машин (-7,3%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат за январь с 2014 года. Далее идет Франция, чьи дилеры реализовали 134229 автомобилей (-13,4%).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на пятой строчке европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили около 97 тыс. единиц (без учета LCV).

Добавим также, что испанский авторынок снизился на 7,6% и составил 86443 машины. В Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC) ожидают дальнейшего падения продаж, которое по итогам 2020-го составит порядка 3% по сравнению с прошлым годом.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в январе продал Volkswagen – 133616 машин (-6,4%). На второе место вышел Peugeot с показателем 74297 автомобилей (-9,2%). Третью строчку занимает Renault, реализовавшая 67320 машин (-6,7%). Замыкают пятерку лидеров Toyota (66851 шт., +8,9%) и Mercedes-Benz (65020 шт., -1,4%).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО РЫНКУ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (1) + EFTA

Источник: национальные ассоциации автопроизводителей

(1) данные по Мальте не предоставлены

(2) государства-члены ЕС до расширения членского состава в 2004 году

(3) государства-члены ЕС, присоединившиеся в 2004 году

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ + EFTA

Источник: участники ACEA

(1) общая Оценка АСЕА на основе рынка

(2) включает в себя Bentley, Lamborghini и Bugatti

(3) включает в себя Dodge и Maserati