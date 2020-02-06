Российский авторынок начал 2020 год с 2-процентного роста

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в январе 2020 года увеличились на 1,8% до 102102 машин, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, это неплохое начало нового года, ожидания от которого были довольно пессимистичными. Январские продажи традиционно являются самым низкими в году, поэтому придется подождать и посмотреть, каков будет тренд в месяцах с более высокими продажами – в феврале и особенно в марте. Напомним, согласно прогнозу АЕБ, по итогам 2020 года продажи пассажирских и легких коммерческих автомобилей в России продолжат падение, составив 1,72 млн единиц – на 2,1% меньше, чем в прошлом году.

Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 21790 автомобилей LADA (+1%). Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 14955 машин (-5%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 11395 проданных автомобилей, что на 5% выше показателя годичной давности.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 8293 покупателя (+6%). Замыкает пятерку лидеров Toyota, чьи продажи составили 6405 машин (+20%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам января также вошли Volkswagen (6269 шт., +1%), Skoda (5945 шт., +7%), Nissan (4938 шт., -1%), Mercedes-Benz (2640 шт., +5%) и ГАЗ (2568 шт., -1%).

Самой продаваемой моделью в России по итогам января стала LADA Granta, чья реализация выросла на 11% и составила 8470 автомобилей (+28%). Второе место занимает LADA Vesta с показателем 7506 машин (+6%). Третий результат показала KIA Rio – 6258 реализованных автомобилей, что соответствует уровню прошлого года. Лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 5376 экземпляров (+28%). Седан Volkswagen Polo был реализован в количестве 3483 штук, что на 6% ниже показателя годичной давности.

Далее идет седан Hyundai Solaris – на нем остановили свой выбор 3408 потребителей (-10%). Спрос на кроссовер Toyota RAV4 вырос на 78% до 2618 автомобилей. Кроссовер KIA Sportage выбрал 2531 покупатель, что на 8% меньше по сравнению с прошлым годом. Продажи универсала LADA Largus составили 2312 единицы (-3%). Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России Volkswagen Tiguan, чей результат составил 2273 машины (+33%).

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА ЯНВАРЬ 2020/2019 ГОДОВ

Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.

Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.

Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по брендам и маркам, если присутствуют в продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. LCV<3,5 тонн (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6 тонн). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.

В связи с вхождением СП "ДжиЭм-АВТОВАЗ" в состав группы АВТОВАЗ в декабре 2019 года, автомобиль Niva учитывается в продажах группы AVTOVAZ-Renault-Nissan-Mitsubishi под брендом АВТОВАЗ.

Продажи бренда Opel осуществляются в России через официальные дилерские центры Opel с 16 декабря 2019 года.

25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ЯНВАРЬ 2020/2019 ГОДОВ

Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.

Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.