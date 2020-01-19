ТОП-10 мирового рейтинга моделей в 2019 году

Появившаяся на рынке в 1966 году, Toyota Corolla близка к рекорду в 50 миллионов единиц, проданных в мире за все время. С начала производства сейчас продаётся двенадцатое поколение, выведенное на рынок недавно (2018 год).

Corolla - единственная модель, фактически производимая на всех пяти континентах. Производственные мощности расположены в Бразилии, Канаде, Китае, Индии, Пакистане, ЮАР, США, Тайване, Таиланде, Вьетнаме, Турции и Венесуэле.

Мировые продажи автомобилей проект focus2move отслеживает с 2010 года, и всегда на вершине рейтинга была Toyota Corolla с долей глобального рынка от 1,3% (2017 и 2018 годы) до 1,5%. В 2019 году эта доля составила 1,4%.

На втором месте - самый продаваемый пикап в истории, Ford F-Series, лидер продаж в Северной Америке в течение 45 лет и второй в мировом рейтинге с 2016 года. Пикап подтверил своё место в рейтинге в 2019 году с безопасным отрывом от ближайших конкурентов.

На третьей позиции - первый SUV, произведенный в мире 21 год назад. Модель сейчас находится в лучшем положении, чем когда-либо. Toyota RAV4 занимает третье место с 2018 года, поднявшись на 14 мест с 2010-го.

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