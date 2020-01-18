ТОП-10 мирового рейтинга марок в 2019 году

Отслеживая рейтинг самых успешных автомобильных марок в мире с 2010 года, проект focus2move всегда фиксировал одного и того же лидера - Toyota.

Уровень продаж марки Toyota в эти годы рос, а доля рынка оставалась практически стабильной между 9,2% (в 2016 и 2017 годах) и 10,2% (в 2012 году). В 2019 году мировой рынок сократился, несмотря на это Toyota сохранила 10,2% рынка.

На втором месте также остался Volkswagen. Его доля рынка за последние десять лет колебалась от 7,3% (в 2010 и 2016 годах) до 8,0% (в 2012 и 2013 годах). 2019 год марка закончила с 7,6%, при этом немного потеряв в объёме.

Третье место - у марки Ford, видавшей раньше более лучшие годы. В 2018 году Ford обладал минимальной долей рынка в 6,0%, потеряв 1,1% за последние три года. 2019 год марка закончила на новом минимуме - 5,6%. Четвёртая марка - Honda - сокращает разрыв, имея 5,5% рынка.

ТОП-10 МИРОВОГО РЕЙТИНГА МАРОК ПО ПРОДАЖАМ ЗА 2019 ГОД