Автомобильный рынок Эстонии в 2019 году

Эстонский автомобильный рынок в последние годы стабильно рос. В 2017 году продажи легковых автомобилей выросли на 11,8% и составили 25 672 автомобиля. Положительная динамика сохранилась и в 2018 году.

Согласно данным, опубликованным эстонской дорожной администрацией (E.R.A.), в 2019 году рынок тоже вырос, причём рост сохраняется уже четвёртый год подряд. Действительно, общий объём продаж составил 29 888 автомобилей, увеличившись на 5,9% по сравнению с предыдущим годом.

В рейтинге марок Toyota заняла первое место, контролируя 15,9% рынка. За ней следуют Skoda и Renault, имея соответственно 13,8% и 9,2% рыночной доли.

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