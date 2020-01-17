В 2010 году мировым лидером стала компания General Motors, которая на протяжении десятилетий лидировала в мире благодаря огромному портфелю марок. Однако большая часть продаж GM была убыточной, и это был "колосс на глиняных ногах", недалеко ушедший от банкротства. За несколько лет GM сократила долю рынка (из-за продажи Opel Группе P.S.A.): с 12,5% в 2010 году до 9,8% в 2018-м. А 2019 год корпорация закончила с 9,1% мирового авторынка (четвертый результат).

Новым глобальным лидером стала Volkswagen Group. Начав с 10,9% рынка в 2010 году, группа увеличила ее до рекордных 11,8% в 2018 году. 2019 год принес группе 12,2% рынка.

На втором месте - Toyota Group, у которой наименьший портфель марок. За последнее десятилетие рекордая доля рынка в 11,2% зафиксирована в 2012 году, но результат 2019 года превзошел и этот показатель, установив новый рекорд в 11,4%, обогнав, тем самым, альянс Renault-Nissan.

А этот альянс Renault-Nissan оказался на третьей позиции. Его доля выросла с 10,4% в 2010 году до рекордных 11,1% в 2018 году, когда существенный вклад внесло приобретение Mitsubishi. 2019 год альянс завершил на уровне 10,8%.

Объявленное слияние F.C.A. и P.S.A. фактически объединит нынешних 8-го и 9-го производителей (из ТОП-10) и должно сформировать пятую на глобальном уровне группу с долей рынка в 8,8% (в 2019-м).

ТОП-10 ГРУПП АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В 2019 ГОДУ