Европейский авторынок в 2019 году увеличился на 1,2%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам 2019 года увеличились на 1,2% и составили 15 млн 805 тыс. 752 машины. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), положительная динамика фиксируется шестой год подряд.

Лидером по реализации автомобилей в прошлом году остается Германия, где было продано 3 млн 607 тыс. 258 машин (+5%). Это лучший результат за последние 10 лет, констатируют в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA). Второе место удерживает Великобритания, чей результат составил 2 млн 311 тыс. 140 автомобилей (-2,4%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), отрицательный результат зафиксирован третий год подряд, что отчасти обусловлено политической и экономической нестабильностью из-за очередной отсрочки выхода Великобритании из Евросоюза.

Третье место сохраняет Франция с показателем 2 млн 214 тыс. 279 машин (+1,9%). Таким образом, положительная динамика фиксируется пятый год подряд. Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 1 млн 916 тыс. 320 автомобилей (+0,3%).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на пятой строчке европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом году составили более 1 млн 630 тыс. единиц (без учета LCV).

Добавим также, что испанский авторынок снизился на 4,8% и составил 1 млн 258 тыс. 260 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), отрицательный результат зафиксирован впервые с 2012 года. Согласно прогнозу ассоциации, падение продаж продолжится и в наступившем году, составив порядка 3% по сравнению с 2019 годом.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в 2019 году продал Volkswagen – 1 млн 769 тыс. 482 машины (+0,3%). Второе место сохраняет Renault с показателем 1 млн 063 тыс. 957 автомобилей (-3,7%). Третью строчку занимает Ford, реализовавший 965 тыс. 070 машин (-1,5%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (964937 шт., -0,7%) и Mercedes-Benz (902039 шт., +3,5%).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО РЫНКУ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (1) + EFTA

Источник: национальные ассоциации автопроизводителей

(1) данные по Мальте не предоставлены

(2) государства-члены ЕС до расширения членского состава в 2004 году

(3) государства-члены ЕС, присоединившиеся в 2004 году

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ + EFTA

Источник: участники ACEA

(1) общая Оценка АСЕА на основе рынка

(2) включает в себя Bentley, Lamborghini и Bugatti

(3) включает в себя Dodge и Maserati