Автомобильный рынок Норвегии в 2019 году

Норвежский автомобильный рынок сильно изменился в последние годы благодаря решению увеличить продажи автомобилей с нулевым выбросом и проведению среднесрочной стимулирующей политики с нулевыми налогами для электромобилей (EV), включая НДС и конечную цену для потребителей. В результате на рынке происходит быстрая замена традиционных бензиновых автомобилей на гибридные или электромобили.

Норвежский авторынок подтвердил мировое лидерство по продажам "зеленых" автомобилей, достигнув мирового рекорда по доле электрических и гибридных автомобилей на рынке (60,2%), причем этот сегмент вырос на 7,6% до 89 012 экземпляров. В 2012 году его доля составляла всего 7% рынка, в 2016 году - увеличилась до 40,2%. В 2017 году впервые на рынке страны доля традиционных бензиновых автомобилей опустилась ниже 50%, а сегмент гибридов и электромобилей вырос до 52,2%. Норвегия приняла решение прекратить продажу автомобилей на традиционном топливе к 2025 году.

Подталкиваемый необходимостью обновления автомобильного парка, внутренний рынок рос без перерыва с 2012 по 2017 год, достигнув пяти рекордов подряд, прежде чем наступило умеренное снижение в 2018 году до 149 991 автомобиля.

В 2019 году авторынок завершил с отрицательным результатом. Согласно данным, опубликованным Opplysningsradet для Veitrafikken AS, общий объём продаж составил 142 363 автомобиля, что на 3,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Внутренний рынок полностью изменился после начала бума продаж "зелёных" автомобилей (EV) и продолжает меняться год за годом, особенно, когда появляются новые модели EV. В 2019 году новые Tesla 3 и Audi e-Tron заняли, соответственно, первое и четвертое место.

Volkswagen снова стал лидером, но Tesla отстала всего на 151 автомобиль, получив второе место и более чем удвоив свои продажи. После рекордных 17,5% рынка в 2015 году, Volkswagen снизил долю до 13,4% в 2018 году. В 2019 году его доля вновь незначительно понизилась - до 13,3%. Toyota владела рекордной долей в 13,2% в 2010 году, но уже в 2018 году её доля упала до 9,8%. Этот показатель является самым низким в этом десятилетии и лишь незначительно восстановился в 2019 году.

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