Российский авторынок в 2019 году показал падение

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в декабре увеличились на 2,3% до 179 тыс. машин. По итогам всего 2019 года российский авторынок составил 1 млн 759 тыс. автомобилей (-2,3%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как прогнозируют в АЕБ, в 2020 году продажи пассажирских и легких коммерческих автомобилей в России продолжат падение, составив 1,72 млн единиц, то есть на 2,1% меньше, чем в прошлом году.

Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в 2019 году 362356 автомобилей LADA (+1%). Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 225901 машины (-1%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 178809 проданных автомобилей, что соответствует уровню годичной давности.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 144989 покупателей (+6%). Замыкает пятерку лидеров Volkswagen, чьи продажи составили 104384 машины (-2%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам 2019 года также вошли Toyota (103597 шт., -5%), Skoda (88609 шт., +9%), Nissan (64974 шт., -20%), ГАЗ (63910 шт., +5%) и Mercedes-Benz (42046 шт., +11%).

Самой продаваемой моделью в России по итогам 2019 года стала LADA Granta, чья реализация выросла на 28% и составила 135831 автомобиль (+28%). Второе место занимает LADA Vesta с показателем 111459 машин (+3%), включая 55338 универсалов LADA Vesta SW и Vesta SW Cross. Третий результат показала KIA Rio – 92475 реализованных автомобилей (-8%). Лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 71487 экземпляров (+6%). Далее идет седан Hyundai Solaris – на нем остановили свой выбор 58682 потребителя (-11%).

Седан Volkswagen Polo был реализован в количестве 56102 штук, что на 6% ниже показателя годичной давности. Продажи универсала LADA Largus составили 52397 машины (-2%), в том числе 9274 фургона. В результате LADA Largus занял второе место в сегменте универсалов после Vesta SW. Спрос на внедорожник Renault Duster снизился на 6% до 39031 автомобиля. Кроссовер Volkswagen Tiguan выбрали 37432 покупателя, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России Renault Logan, чей результат составил 35391 машину (+17%).

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА ПЕРИОДЫ ДЕКАБРЬ 2019/2018 ГОДОВ И ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2019/2018 ГОДОВ

Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.

Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.

Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по маркам, если присутствуют в продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам LCV < 3,5 тонн (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6 тонн). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.

В связи с вхождением СП ДжиЭм-АВТОВАЗ в состав группы АВТОВАЗ в декабре 2019 года, автомобиль Niva учитывается в продажах группы Renault-Nissan-Mitsubishi под маркой "АВТОВАЗ".

Продажи марки Opel осуществляются в России через официальные дилерские центры Opel с 16 декабря 2019 года.

25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ ДЕКАБРЬ 2019/2018 ГОДОВ И ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2019/2018 ГОДОВ

Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.

Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.