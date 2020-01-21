Автомобильный рынок Швеции в 2019 году

Шведский автомобильный рынок после четырех лет роста завершил положительную фазу в 2017 году, когда рынок достиг рекордного показателя с 379 240 проданными автомобилями. Введение новых фискальных правил, направленных на повышение эффективности автомобилей с альтернативными типами топлива (AVF) и сокращение выбросов углекислого газа, привело к повышению средней цены автомобилей, что, в свою очередь, привело к снижению спроса. Система "бонус/малус" была введена в июле 2018 года.

Действительно, в 2018 году рынок потерял 6,7% с результатом 353 647 автомобилей, а в 2019 году рыночный тренд сменился на положительный. Прошлый год закончился с общим объёмом продаж на уровне 355 585 единиц, что на 0,6% выше, благодаря выдающимся результатам декабря, когда число зарегистрированных автомобилей увеличилось более чем вдвое и составило 48 239 единиц. Основная причина этого бума продаж заключается в изменении системы начисления налогов "бонус/малус", которая с 1 января 2020 года основана на баллах WLTP.

Volvo, местный премиум-бренд, принадлежащий китайской Geely, был лидером рынка в течение всего последнего десятилетия, удерживая от 18% до 20% рынка. Volkswagen, который в последние годы стабильно занимал вторую позицию, завершил 2019 год на уровне 13,8% рынка.

Tретий - KIA с долей 7,2% и новым рекордом всех времен. Марка с 2010 года увеличила свою рыночную долю на 2,6 п.п. Так же быстро растет и Seat, достигнувший в 2019 году нового рекордного показателя за все время - 2,6%. Tesla быстро растет благодаря Model 3, закончив год с 1,7% рынка.

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