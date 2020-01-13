Автомобильный рынок Болгарии в 2019 году

Болгарский автомобильный рынок в последние годы умеренно восстанавливался после огромного падения, зафиксированного в 2009 году. Рынок растёт с 2013 года и в 2017 достиг 37 435 продаж (+19,8%). В 2018 году результат составил 41 390 автомобилей (+10,8%).

Согласно данным, представленным болгарским министерством транспорта, в 2019 году рынок еще больше вырос, достигнув лучшего уровня за это десятилетие. Общий объём продаж составил 44 449 автомобилей (+7,4%), а в декабре рост составил 2,9%, реализовано 2 893 автомобиля.

Dacia укрепила лидерство, достигнув 12,2% рынка, значительно опередив своих основных преследователей - Renault (9,3%) и Skoda (8,4%).

ТОП-30 МАРОК В 2019 ГОДУ И В ДЕКАБРЕ 2019 ГОДА НА РЫНКЕ БОЛГАРИИ

ТОП-10 ГРУПП АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В 2019 ГОДУ И В ДЕКАБРЕ 2019 ГОДА НА РЫНКЕ БОЛГАРИИ