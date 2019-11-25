Автомобильный рынок Германии за 11 месяцев 2019 года

Немецкий автомобильный рынок является крупнейшим и наиболее стабильным в Европе. Его среднесрочный рост начался в 2010 году, когда продажи легковых автомобилей составили 2,91 млн, а в 2018 году продажи достигли уже 3,42 млн шт. Учитывая сегмент LCV, реализация которого в 2018 году была на уровне 287 тысяч единиц, суммарный показатель авторынка Германии составил 3,71 млн. Такой уровень позволил немецкому авторынку стать четвертым по величине после Китая, США и Японии.

В 2019 году рынок новых легковых автомобилей продолжил расти. Несмотря на все пессимистические прогнозы и экономическую конъюнктуру, эксперты прогнозируют результат года выше 3,5 млн единиц. Это будет новым рекордом за последние годы и первым выходом за психологическую отметку в 3,5 млн единиц.

Согласно данным, опубликованным местной ассоциацией автопроизводителей, рынок устойчиво растёт. В октябре рост составил 12,8%, а в ноябре - 9%. Всего за 11 месяцев в стране продано 3 314 347 автомобилей.

Более 50% рынка контролируется мощными отечественными производителями. Лидирует Volkswagen, причем с самого начала наблюдений. Однако эксперты отмечают, что в последние годы он постепенно теряет свою долю, и в 2019 году она станет самой низкой за последние 50 лет - 18,6% (за последние 5 лет потери составили около 3%).

По результатам года в пул растущих марок войдут Skoda и Seat, которые, по предварительным прогнозам, достигнут своих рекордных долей (соответственно 5,9% и 3,9%).

Российская LADA вошла в ТОП-40 и занимает 35 место. За 11 месяцев марка реализовала 2 162 автомобиля.

ТОП-40 МАРОК НА АВТОРЫНКЕ ГЕРМАНИИ В НОЯБРЕ И ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

ТОП-10 ГРУПП АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА АВТОРЫНКЕ ГЕРМАНИИ В НОЯБРЕ И ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ НА АВТОРЫНКЕ ГЕРМАНИИ В НОЯБРЕ И ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА