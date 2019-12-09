Автомобильный рынок США за 11 месяцев 2019 года

Начиная с 2010 года, автомобильный рынок США прошел долгий путь восстановления. Так, был зафиксирован рост с 10,5 млн (2010-й) до рекордного показателя 17,5 млн за (2016-й).

Смена хозяина Белого дома и новая протекционистская политика (с первоначальным экономическим бумом из-за резкого снижения налогов) не пошли на пользу автомобильному рынку. Он умеренно падал, снизившись до 17,23 млн в 2017 году. Но затем показал небольшую коррекцию до 17,34 млн в 2018 году.

В 2019 году умеренно негативная тенденция все еще сохраняется, и продажи за год прогнозируются на уровне 17,23 млн автомобилей. За 11 месяцев они составили 15,5 млн (-1,1%).

Лидер рынка - Ford - постепенно теряет свою долю. В этом десятилетии пик продаж марки пришелся на 2013 год (15,4% рынка), после чего каждый год Ford терял долю. В 2018-м она составляла уже 13,7%, а на конец 2019 года прогнозируется на уровне 13,4% рынка.

Вторая марка рейтинга - Toyota - стабильно колеблется между 12% и 13% рынка. За 11 месяцев 2019 года доля зафиксирована на уровне 12,3%. Третье место за Chevrolet. Его доля также снижается с максимальных 13,9% (2011-й) до 12,3% (2018-й). По прогнозам в 2019 году она составит 11,3% рынка.

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