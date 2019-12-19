Рейтинг бестселлеров Европы за 11 месяцев 2019 года

В европейском рейтинге самых продаваемых автомобилей (рейтинг объединяет результаты 44 рынков, включая российский, украинский, турецкий, молдавский) в настоящее время лидирует Volkswagen Golf, причем уже 44–й год подряд.

По итогам продаж 11 месяцев 2019 года модель-лидер демонстрирует падение, выраженное двузначным числом (-10%). С начала года в Европе реализовано 427490 таких автомобилей. Тем не менее, Golf удерживает за собой 2,7% рынка.

Renault Clio занимает второе место (318 297 шт; -5,4%). Модель вышла на рынок в 1990 году, сейчас продаётся уже четвертое ее поколение (старт продаж был в 2012 году).

На третьем месте - Volkswagen Polo (306 571 шт.; -12%). С начала реализации этой модели нашли своих покупателей уже более 14 млн таких машин. Polo является одним из самых успешных компактных автомобилей в мире и действительно бестселлером. Шестое поколение модели было запущено в продажу в конце 2017 года, с новым дизайном экстерьера и заметно более просторным интерьером, новой компоновкой кабины (цифровые технологии), эффективными двигателями TSI (бензин), TGI (природный газ) и TDI (дизель), а также множеством вспомогательных систем, которые ранее были представлены только в больших автомобилях Volkswagen.

Volkswagen Tiguan занимает четвертую позицию (278 919 шт.; +1,7%), за ним следует Skoda Octavia (242 204 шт.; -0,9%), которая поднялась в рейтинге на 2 позиции, несмотря на наметившуюся тенденцию к снижению продаж. На шестом месте - Nissan Qashqai (238 058 шт.; -8%).

Впечатляющие результаты продемонстрировал Ford Focus (+10%), поднявшись по сравнению с прошлым годом на 3 позиции вверх в рейтинговой таблице. В настоящее время он опережает модель Fiesta, которая опустилась на 8-е место, удерживая 1,4% рынка.

Российские LADA Granta и LADA Vesta также вошли в ТОП-50 рейтинга. Они занимают 34 и 41 места соответственно.

ТОП-50 ЕВРОПЕЙСКИХ БЕСТСЕЛЛЕРОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОДАЖ 11 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА