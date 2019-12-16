Рейтинг бестселлеров Латинской Америки за 11 месяцев 2019 года

Рейтинг самых продаваемых автомобилей содержит данные по 41 стране Латинской Америки. Он в значительной степени находится под влиянием тенденций, сложившихся на ведущих рынках региона (Бразилия, Мексика и Аргентина), на которые приходится почти половина региональных продаж.

Рейтинг по состоянию на 11 месяцев 2019 год показывает, что региональное лидерство за год не изменилось, лидер прежний - Chevrolet Onix. Эта модель уже четвертый год подряд возглавляет рейтинг бестселлеров, демонстрируя большой отрыв от ближайшего конкурента. В 2019 году автомобиль реализован в количестве 250 805 единиц (+8,6%).

Малолитражный Chevrolet Onix продается только в этом регионе и в 2017 году занимал 79-е место в мировом рейтинге бестселлеров. Модель выпущена на рынок в 2012 году на смену Chevrolet Corsa и некоторым версиям Chevrolet Celta. Она производится на бразильском заводе в Граватаи. Onix доступен только в кузове хэтчбек (пятидверный) и двумя двигателями flex-fuel (999 куб. см, 1389 куб. см), пятиступенчатой механической коробкой передач (передний привод). В кузове седан автомобиль продается под названием Prisma и реализуется на отдельных рынках региона.

Второе место занимает Ford KА (157 361 шт.; -4,4%). Третье поколение этого городского автомобиля, произведенного в Бразилии, выпускается в варинтах "пятидверный хэтчбек" и "четырехдверный седан". Запущенный на рынок осенью 2014 года, первоначально он был доступен только в Бразилии и Южной Америке, но затем был представлен в Индии, Мексике, Южной Африке (где он продается как Ford Figo) и в Европе (продается как Ford Ka+).

На третьем месте расположилась Toyota Hilux , поднявшаяся в модельном рейтинге на одну позицию вверх (115 058 шт.; -4,6%). За нею следуеют Nissan Versa (111 357 шт.; (-10,3%) и Volkswagen Gol (108 560 шт.; -9,1%).

ТОП-50 БЕСТСЕЛЛЕРОВ НА РЫНКЕ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА