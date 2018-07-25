Автомобильный рынок Грузии за 11 месяцев и в ноябре 2019 года

Грузинский автомобильный рынок в последние годы был довольно стабильным, его общий объём в 2017 году оставался на уровне 3 470 единиц (-1,3%). Однако, несмотря на все положительные новости с экономической и политической стороны, развитие рынка новых автомобилей по-прежнему ограничено импортом подержанных автомобилей из других стран СНГ.

В 2018 году рынок полностью восстановился, завершив год с показателями на уровне 4 073 единиц (+17,4%).

В 2019 году положительная динамика сохранилась. За 11 месяцев было реализовано 4 789 автомобилей, что соответствует росту на 31,9%. Показатели ноября - 551 автомобиль (+23,3%).

В рейтинге марок лидирует Toyota. Несмотря на потерю более 5% рынка в течение последнего десятилетия, этот бренд все еще составляет почти треть от общего объема продаж - 31,6%. Renault - "звезда года", поднялся на вторую позицию (+7%). Доля французской марки выросла с 2,8% в 2013 году до 14,8% в текущем.

Ford - третья марка, закрепившаяся на подиуме, опередившая Hyundai, KIA и быстрорастущий Lexus.

Надо отметить, что в этом году на рынке Грузии было реализовано 44 автомобиля LADA (-53,6%) и 5 автомобилей УАЗ (+400%).

ТОП-35 МАРОК ЗА 11 МЕСЯЦЕВ И В НОЯБРЕ 2019 ГОДА

ТОП-10 ГРУПП АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ И В НОЯБРЕ 2019 ГОДА

В модельном рейтинге лидирует Toyota Corolla (+6 мест). С начала года модель реализована в количестве 373 единиц, что соответствует 162,7% роста. На втором месте Renault Duster (+21), показавший феноминальный рост с начала года - 900%. За 11 месяцев Daster приобрели в количестве 350 единиц. Третье место у Toyota RAV4, которая потеряла одну позицию. RAV4 продали в количестве 306 единиц (+56,9%).

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ И В НОЯБРЕ 2019 ГОДА