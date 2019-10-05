Европейский авторынок в ноябре вырос на 5%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам ноября увеличился на 4,5% и составили 1 млн 210 тыс. 860 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), положительная динамика фиксируется третий месяц подряд, что отчасти обусловлено низкой базой прошлого года, вызванной вступлением в силу новых правил сертификации автомобилей WLTP в Евросоюзе. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года реализация автомобилей в Европе составила 14 млн 542 тыс. 126 единиц (-0,3%).

Лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце стала Германия, где было продано 299127 машин (+9,7%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), рост продаж отчасти обусловлен более широким выбором моделей на рынке по сравнению с прошлым годом, когда были введены новые правила сертификации автомобилей WLTP в Евросоюзе.

Второе место в европейском первенстве заняла Франция с показателем 172731 реализованный автомобиль (+0,7%). Третий результат показала Великобритания – 156621 машина (-1,3%). Таким образом, после сентябрьского роста спроса отрицательная динамика фиксируется второй месяц подряд. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), несмотря на низкую базу прошлого года, это отчасти обусловлено политической и экономической нестабильностью из-за очередной отсрочки выхода Великобритании из Евросоюза.

Далее идет Италия, чьи автодилеры реализовали 150587 машин (+2,2%). Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на пятой строчке европейского рейтинга. По оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили 144,8 тыс. единиц (-7%). Добавим также, что испанский авторынок в ноябре увеличился на 2,3% и составил 93158 машин.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в ноябре продал Volkswagen – 149192 машины (+9,3%). Второе место удерживает Renault с показателем 79822 автомобиля (+11,3%). На третьей строчке идет Mercedes-Benz, реализовавший 76003 машины (-1,2%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Peugeot (74427 шт., -1,2%) и Ford (73969 шт., +3,4%).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО РЫНКУ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (1) + EFTA

Источник: национальные ассоциации автопроизводителей

(1) данные по Мальте не предоставлены

(2) государства-члены ЕС до расширения членского состава в 2004 году

(3) государства-члены ЕС, присоединившиеся в 2004 году

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ + EFTA

Источник: участники ACEA



(1) общая Оценка АСЕА на основе рынка

(2) включает в себя Bentley, Lamborghini и Bugatti

(3) включает в себя Dodge и Maserati