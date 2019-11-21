ТОП-10 моделей мирового рейтинга бестселлеров в октябре

Появившаяся на рынке в 1966 году Toyota Corolla доминирует в мировом рейтинге бестселлеров и уже близка к рекорду в 50 млн единиц, проданных в мире с момента выпуска. Сейчас реализуется уже двенадцатое поколение модели (2018), продаваемое в более чем 150 странах мира. Для этой модели разработано три типа кузова и широкая линейка двигателей, в которой имеется, вероятно, лучший гибридный двигатель, когда-либо выпущенный для стандартных легковых автомобилей.

Corolla - единственный автомобиль, производимый на всех пяти континентах. Производственные мощности расположены в Бразилии (Индаятуба, Сан-Паулу), Канаде (Кембридж, Онтарио), Китае (Тяньцзинь), Индии (Бангалор), Пакистане (Карачи), Южной Африке (Дурбан), США (Блю-Спрингс, Миссисипи), Тайване, Таиланде, Вьетнаме, Турции и Венесуэле.

Эксперты focus2move отслеживают глобальные продажи автомобилей с 2010 года, и всегда Toyota Corolla была на вершине рейтинга бестселлеров с глобальной долей рынка от 1,3% (2017 и 2018) до 1,5%. В 2019 году эта доля составит 1,4%.

Рейтинг включает в себя только автомобили, которые сделали историю мирового авторынка. На втором месте - самый продаваемый в мире пикап Ford F-Series, модель - лидер в Северной Америке на протяжении 45 лет и второй лучший в мире с 2016 года. В 2019 году пикап вновь занял вторую строчку рейтинга с безопасным отрывом от ближайших конкурентов.

На третьем месте первый SUV, появившийся на рынке 21 год назад. Модель сейчас находится в наилучшем положении за всю свою историю. Toyota RAV4 занимает третье место с 2018 года, поднявшись на 14 мест с 2010 года.

ТОП-10 МИРОВОГО РЕЙТИНГА БЕСТСЕЛЛЕРОВ