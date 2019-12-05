Российский авторынок в ноябре продолжил падение

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в ноябре снизились на 6,4% до 156848 машин. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года российский авторынок составил 1 млн 580 тыс. 297 автомобилей (-2,8%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, ноябрь с потерями в продажах свыше 6% подтвердил превалирующий негативный тренд российского автомобильного рынка в этом году. Конечно, сравнение с прошлым годом должно учитывать хорошие продажи в его конце, вызванные ожидавшимся повышением НДС. Именно по этой причине в ассоциации не рассчитывают увидеть смену тренда на позитивный в декабре.

Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в ноябре 31217 автомобилей LADA (-7%). Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 19606 машин (-7%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 16314 проданных автомобилей, что на 3% выше показателя годичной давности.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 12833 покупателя (-5%). Замыкает пятерку лидеров Volkswagen, чьи продажи составили 9160 машин (-10%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам ноября также вошли Skoda (9050 шт., +11%), Toyota (8806 шт., -12%), ГАЗ (6309 шт., +25%), Nissan (5113 шт., -32%) и Mitsubishi (4124 шт., -7%).

Самой продаваемой моделью в России по итогам ноября остается LADA Granta, чья реализация составила 12574 автомобиля (-6%). На второе место вернулась LADA Vesta с показателем 8703 машины (-12%). Третий результат показала KIA Rio – 7733 реализованных автомобиля (-9%). Лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 7273 экземпляра (+7%). Седан Volkswagen Polo был реализован в количестве 4681 штуки, что на 12% ниже показателя годичной давности. Далее идет седан Hyundai Solaris – на нем остановили свой выбор 4476 потребителей (-17%).

Продажи кроссовера Volkswagen Tiguan составили 3718 машин – на 7% больше по сравнению с прошлым годом. Универсал LADA Largus выбрал 3678 покупатель, что соответствует уровню прошлого года. Спрос на внедорожник Renault Duster снизился на 5% до 3443 автомобилей. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России по-прежнему Skoda Octavia, чей результат составил 3266 машин (+43%).

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ НОЯБРЬ 2019/2018 ГГ. И ЯНВАРЬ – НОЯБРЬ 2019/2018 ГГ.

Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки

Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.

Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по брендам и маркам, если присутствуют в продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. LCV<3,5 тонн (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6 тонн). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.

25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА НОЯБРЬ 2019/2018 И ЯНВАРЬ – НОЯБРЬ 2019/2018 ГГ.

Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.

Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.