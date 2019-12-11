ТОП-30 мирового рейтинга марок за 10 месяцев 2019 года

Отслеживая мировой рейтинг марок с 2010 года, эксперты всегда видели одного и того же лидера - Toyota. Японцы извлекают выгоду из стратегии, сосредоточив в одной марке самую мощную продуктовую линейку в мире. В то время, как другие производители собирают различные марки, стремясь охватить больше потребительских сегментов, Toyota имеет небольшую диверсификацию в рамках одной марки, выделив лишь Lexus (премиум-сегмент) и Daihatsu (небольшие бюджетные автомобили).

Уровень продаж марки Toyota вырос в эти годы, в то время как доля рынка колебалась между минимумом 9,2% (в 2016 и 2017 годах) и максимумом 10,2% (в 2012 году). В 2019 году, в период сокращения мирового рынка, Toyota по итогам года должна вернуться к 10% рынка - второму лучшему показателю в истории.

На втором месте - Volkswagen, который также имеет стабильную долю рынка за последние десять лет. Она варьировалась между 7,3% (в 2010 и 2016 годах) до 8,0% (в 2012 и 2013 годах). В 2019 году доля прогнозируется на уровне 7,7%, при этом марка теряет объём продаж.

Несмотря на то, что сейчас Ford переживает худшие времена своей славной истории, бренд все еще находится на третьем месте. Марка неуклонно теряет долю рынка: в 2018 году она достигла минимума - 6,0%, потеряв 1,1% за последние три года. В 2019 году прогнозируется новый минимум на уровне 5,8%. Четвертая марка - Honda, сокращает разрыв, и в этом году эксперты прогнозируют новый рекорд - 5,4% рынка.

ТОП-30 МАРОК ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА