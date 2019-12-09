ТОП-10 групп автопроизводителей за 10 месяцев 2019 года

В течение последнего десятилетия конкурентный сценарий между автопроизводителями резко изменился. Успех зависит от способности регионального рынка в любой части мира гибко реагировать на эти изменения.

До 2010 года мировым лидером была General Motors, которая возглавляла рейтинг на протяжении десятилетий благодаря огромному портфелю марок. Однако большая часть продаж GM была убыточной. Это был "колос на глиняных ногах", находящийся очень близко от банкротства. За прошедшее десятилетие GM сократила своё влияние на ряд регионов и продала одну из своих марок (Opel был продан P.S.A.). Таким образом, группа, владеющая в 2010 году 12,5% рынка (включая Opel), в 2018 году имела всего 9,6% рынка и, по прогнозам экспертов, в 2019 году сократит рыночную долю до 9,0% (четвертый результат в мире).

В то время как GM не смогла справиться с портфелем марок, на рынке появился новый глобальный лидер - Volkswagen Group. Группа выигрывает не только усиливая своё влияние в ключевых регионах, но и грамотно управляя своим портфелем марок, который не менее объёмный, чем у GM. Начав с 10,9% рынка в 2010 году, группа нарастила долю до рекордных 11,9% в 2018 году и, по прогнозам экспертов, в 2019 году доля достигнет 12,2%.

На втором месте Toyota Group, которая держит меньший портфель марок. Рекордная рыночная доля за последнее десятилетие была установлена в 2012 году (11,2%). Однако, продажи 2019 года настолько выдающиеся, что эксперты снова прогнозируют рекордые 11,2%.

На третьем месте альянс Renault-Nissan, рыночная доля которого выросла с 10,4% в 2010 году до рекордных 11,3% в 2018 году, когда приобретение Mitsubishi внесло существенную корректировку. В 2019 году группа расчитывает получить 11,2% рынка.

Объявленное слияние F.C.A. и P.S.A. объединит крупных автопроизводителей, занимающих сейчас 8-е и 9-е места рейтинга. Это событие должно сгенерировать четвертую группу на глобальном рынке, которая на равных сможет конкурипрвать с GM. По прогнозам экспертов новый гигант в 2019 году может расчитывать на 9,6% рынка.

ТОП-10 ГРУПП АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА