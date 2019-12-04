Мировой рейтинг рынков за 10 месяцев 2019 года

Глобальный автомобильный рынок (РС+LCV) рос с 2010 по 2017 годы. Сначала он восстанавливал падение, вызванное финансовым кризисом 2008 года. Кризис резко ударил по рынку, в частности, в Северной Америке и Европе. С 2012 года падение рынка было восстановлено и начался период установки новых ежегодных рекордов.

Лучший показатель был достигнут в 2017 году, когда в мире было продано 93,6 миллиона новых автомобилей. Рост в 2010/17 годов (+20 млн единиц) был обусловлен, главным образом, ростом китайского рынка и восстановлением рынка США, который вырос на 70% по сравнению с негативным результатом 2010 года.

В 2018 году китайский рынок показал падение из-за новой государственной политики, которая ввела дополнительные финансовые нагрузки на дизельные/бензиновые автомобили, чтобы стимулировать их замену на электромобили. Рынки США и ряда других регионов, таких как Европа, перестали расти и начали двигаться "горизонтально". По этим причинам в 2018 году рынок сократился до 92,5 млн единиц.

В то время, как эксперты прогнозировали достижение психологического рубежа в 100 млн проданных новых автомобилей в 2020 году, новые исследования и технологии полностью изменили сценарий развития рынка. Быстрое принятие новых планов по развитию гибридных и электрических автомобилей все большим количеством стран изменило прогноз ожиданий достижения рубежа в 100 млн, отодвинув его на следующее десятилетие.

Действительно, несмотря на то, что внедрение "зеленой" схемы стимулирования будет способствовать развитию этого сектора экономики, средняя цена автомобилей должна существенно вырасти и превысить среднюю покупательную способность, сдерживая спрос на новые автомобили и, тем самым, снижая объём мирового авторынка.

Первое доказательство этого сценария развития рынка уже отражается в цифрах продаж 2019 года, а мировой рынок прогнозируется на уровне 88,8 млн единиц, что на 3,7 миллиона меньше, чем в предыдущем году.

Действительно, за первые десять месяцев этого года продажи новых автомобилей в мире составили 73,3 миллиона, что на 4,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

ТОП-100 АВТОМОБИЛЬНЫХ РЫНКОВ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА