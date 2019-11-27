Бестселлеры корейского рынка в октябре и за 10 месяцев 2019 года

На рынке, где две доминирующие марки, Hyundai и KIA, контролируют вместе 67% рынка, в рейтинге самых продаваемых моделей обычно лидируют их модели. Действительно, первые 11 строк рейтинга занимают модели Hyundai и KIA (6 - Hyundai и 5 - KIA).

Фактически лидером рейтинга бестселлеров является Hyundai Sonata, вернувшаяся на вершину после четырех лет. За 10 месяцев продано 82 599 единиц (+49,3%). Модель поднялась на пять строк рейтинга (относительно того же периода 2018 года).

На втором месте лидер 2017 и 2018 годов Hyundai Grandeur с результатом 79 772 проданных автомобилей (-13,8%).

На третьем месте Hyundai Santa Fe (72 828 шт., -18,7%), за которым следует лидер 2010 года Hyundai Avante (53 976 шт., -15,9%). В пятерку лидеров вошел KIA Carnival (52 823 шт., -17,9%), а следом идет KIA К7, который вошел в ТОП-10 впервые с результатом 44 764 шт. (+39,6%).

Седьмым стал новичок, большой внедорожник, Hyundai Palisade, который продали в количестве 42 794 экземпляров, удивительный дебют. Далее следуют KIA Sorento (41 647 шт., -25,6%), KIA Morning (41 343 шт., -15,7%) и замыкает ТОП-10 KIA K3 (36 184 шт., -3,3%).

ТОП-50 БЕСТСЕЛЛЕРОВ В ОКТЯБРЕ И ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА