Корейский автомобильный рынок в октябре и за 10 месяцев 2019 года

Южнокорейский автомобильный рынок до недавнего времени (2012) был закрыт для импорта иностранных автомобилей FTA с ЕС. После его открытия появление множества новых конкурентов подпитывало рост рынка. Все рекордные продажи были установлены в течение трех лет подряд в период 2014-2016 годов. Именно тогда зафиксирован рекорд на уровне 1,83 млн единиц.

26 марта 2017 года США и Корея договорились пересмотреть свое двустороннее соглашение о свободной торговле. Соглашение, которое улучшит доступ США к автомобильному рынку Кореи и потребует от Кореи ограничить экспорт стали в США в обмен на освобождение от более высоких тарифов на сталь в США. Рынок продолжил расти за счёт импортных автомобилей, в основном люксовых марок. В 2017 году было реализовано около 1,8 млн единиц.

В 2019 году, согласно данным, опубликованным KAMA и KAIDA, рынок южнокорейских легковых автомобилей снова стабилен, годовые продажи прогнозируются на уровне 1,78 млн единиц. Действительно, за 10 месяцев продажи составили 1,43 млн (-3,7%). В октябре продажи также упали на 2,1%.

На рынке доминируют Hyundai и KIA, несмотря на то, что в последние годы они теряют рыночную долю. Действительно, от рекордных 75% совокупной доли в 2012 году сейчас они имеют 67,2%. Всего отечественные марки консолидируют 82,1% рынка, что на 9% меньше, чем в 2012 году.

Лучшая иностранная марка, Mercedes, занимает 4,4% рынка (в 2012 году доля была 0,1%), BMW имеет 2,4% и Lexus - 0,8%.

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