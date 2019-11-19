Европейский авторынок в октябре вырос на 9%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам октября увеличились на 8,6% и составили 1 млн 214 тыс. 989 машины. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), это лучший результат продаж за октябрь с 2009 года, что отчасти обусловлено низкой базой прошлого года, вызванной вступлением в силу новых правил сертификации автомобилей WLTP в Евросоюзе. По итогам деcяти месяцев 2019 года реализация автомобилей в Европе составила 13 млн 330 тыс. 918 единиц (-0,7%).

Лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце стала Германия, где было продано 284593 машины (+12,7%). Второе место в европейском первенстве заняла Франция с показателем 188987 реализованных автомобиля (+8,7%). Третий результат показала Италия – 156851 машина (+6,7%). Далее идет Великобритания, чьи автодилеры реализовали 143251 машину (-5,6%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), несмотря на низкую базу прошлого года, отрицательный результат отчасти обусловлен политической и экономической нестабильностью из-за очередной отсрочки выхода Великобритании из Евросоюза.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на пятую строчку европейского рейтинга. По оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили около 139 тыс. единиц (без учета LCV). Добавим также, что испанский авторынок в октябре увеличился на 6,3% и составил 93961 машину.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в октябре продал Volkswagen – 146982 машины (+29%). На второе место вышла Renault с показателем 79863 автомобиля (+15,8%). На третьей строчке идет Peugeot, реализовавший 79823 машины (+0,8%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Mercedes-Benz (77980 шт., +2%) и Ford (75988 шт., -0,2%).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО РЫНКУ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (1) + EFTA

Источник: национальные ассоциации автопроизводителей



(1) данные по Мальте не предоставлены

(2) государства-члены ЕС до расширения членского состава в 2004 году

(3) государства-члены ЕС, присоединившиеся в 2004 году



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ + EFTA

Источник: участники ACEA



(1) общая Оценка АСЕА на основе рынка

(2) включает в себя Bentley, Lamborghini и Bugatti

(3) включает в себя Dodge и Maserati