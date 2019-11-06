Японский авторынок в сентябре и за 9 месяцев 2019 года

Японский автомобильный рынок занимает третье место в мире по объемам реализации автомобилей. В последние годы общие продажи транспортных средств здесь составляли от 5 до 5,5 млн шт. (в 2014 году).

Согласно данным, опубликованным JADA, JAMA и JAIA, в 2018 году общее количество автомобилей (включая HCV и автобусы), реализованных в стране, составило 5 269 442 единицы (+0,1%). Год начался с отрицательного результата: в первом квартале продажи снизились на 24%, однако в дальнейшем ситуация изменилась, объемы продаж восстановились и по итогам года появилась некая стабильность (вышли в "ноль"). С учетом предыдущего года, продемонстрировавшего рост, данный результат можно считать положительным и лучшим за период с 2014 года.

В 2019 году рынок остаётся стабильным. Январский рост продаж (407 951 шт.; +2,6%) был подорван негативными показателями февраля (468 709 шт.; -1,1%) и марта (640 657 шт.; -4%). Итоговый результат по первому кварталу был 1, 52 млн шт. (-1,4%).

В апреле рынок вырос на 3,4% до 378 585 автомобилей, в мае - ещё на 6,6% до 396 135 автомобилей. Однако в июне положительный тренд сохранить не удалось, продажи снизились на 0,7% до 450 298 единиц.

В июле - снова падение (425 025 шт.; - 4%), зато в августе объемы реализации автомобилей сразу взлетели на 16,4% до 423 984 единиц. В сентябре продажи снова показали значительный рост (+12,9%) до 547 904 автомобилей. Таким образом, с начала года на японском рынке реализовано 4 138 248 автомобилей, что на 2,9% выше прошлогоднего результата.

Эксперты считают, что после колебаний продаж в последние годы прогноз для этого рынка на период 2019-2025 гг все еще остается неопределенным. Ожидается, что на результатах 2019 года скажется запланированное на октябрь повышение налога с продаж в стране, к тому же неопределенные перспективы мировой торговли будут влиять на все важные внешние сектора японской экономики. С другой стороны, эволюция в сторону новых "зеленых" двигателей будет способствовать дальнейшему развитию рынка, и правила для "kei"-автомобилей могут быть полностью пересмотрены.

Если учитывать только сегмент легковых автомобилей (в том числе "kei"-автомобилей), безусловно, на сегодняшний день на японском рынке лидирует Toyota, с объемами реализации уровне 1,2 млн единиц (+6,3%).

Второе место занимает Honda (599 880 шт.; +6,1%), за нею следуют Suzuki (532 929 шт.; -3%), Daihatsu (521 509 шт.; +9,1%), Nissan (467 260 шт.; -4,8%), Mazda (163 070 шт.; -6,1%), Subaru (107 698 шт.; -5,8%), Mitsubishi (87 586 шт.; +5,2%), Isuzu (67 700 шт.; +15,6%). Замыкает ТОП-10 Hino (56 475 шт.; +5,7%).

В модельном рейтинге лидирует Honda N-Box, реализовавшая 202 048 автомобилей (+9,1%), за нею следуют Daihatsu Tanto (135 044 шт.; +29,7%) и Suzuki Spacia (128 866 шт.; +10,8%).