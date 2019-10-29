Автомобильный рынок Индонезии в сентябре и за 9 месяцев 2019 года

Индонезийский автомобильный рынок в течение 2010/13 годов показал четыре рекорда продаж подряд, почти удвоив объём и преодолев психологический рубеж в 1 миллион единиц. В 2013 году реализовано 1,22 млн автомобилей (включая HCV), но потом начался период отрицательной динамики, когда реализация машин упала ниже уровня в 1 млн шт. (в 2015 году).

После 2015 года рынок снова начал расти, и 2016 год завершился на уровне 1,074 млн единиц (включая HCV и BUS). Умеренное восстановление сохранилось и в 2017 году. Согласно данным, опубликованным GAIKINDO, в 2017 году общий объём продаж автомобилей составил 1,138 млн шт.(+6,0%).

В 2018 году рынок снова показал улучшение: реализация за год выросла до 1 139 901 единиц (+7,1%). Это был третий год роста подряд, с результатом, очень близким к рекорду 2013 года. Кроме того, рынок показал положительные результаты по всем кварталам.

2019 год начался большим падением продаж в январе 73 099 экз. (-16,1%). В феврале это падение продолжилось и даже немного усилилось по сравнению с предыдущим месяцем: 67 037 экз. (-19,8%). В марте рынок снова упал до 84 747 экз. (-13,3%). Таким образом, показатели первого квартала составили 224 883 автомобилей (-16,2%).

В апреле падение немного замедлилось (79 283 экз. ;-8,6%), но в мае продолжилось с удвоенной силой - (75 313 экз.; -22%). В июне рынок даже сумел показать незначительный рост (54 877 экз.; (+3,1%). Июль снова завершился со знаком "минус" (82 705 экз.; -8,6%), сохранив этот тренд и в августе (83 309 экз.; -8,6%). В сентябре падение затормозилось (92 920 экз.; -0,2%). Таким образом, с начала года в Индонезии реализовано 755 332 автомобиля (-10%).

На сегодняшний день лидером рынка является Toyota (243 317 экз.; - 6,4%), за которой следуют Daihatsu (129 779 экз.; -7,3%) и Honda (108 673 экз.; -8,.6%).

На четвертом месте - Mitsubishi (75 292 экз.; -31,5%). Далее следуют: Suzuki (67 840 экз.; -22,3%), Isuzu (17 447 экз.; -1,6%), Wuling (14 999 экз.; +30,1%), Nissan (9 313 экз.; +81,2%), Datsun (5 807 экз.; -25,2%) и Mazda (3 729 экз.; -15,8%).

Самая продаваемая модель на рынке Индонезии - Toyota Avanza, которая удержала лидерство (65 155 экз.; +11,2%), опередив Mitsubishi Xpander, проданный в количестве 48 195 экз. (-20,6%). На третьем месте - Honda Brio (48 145 экз.; +439,6%).