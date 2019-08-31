Мировые бестселлеры в сегменте SUV за первое полугодие 2019 года

Эксперты проекта focus2move подчеркивают, что при подсчетах продаж одинаковых автомобилей, продаваемых на разных рынках под разными названиями, не объединяют их. Например, в этом рейтинге продажи Renault Duster не суммируются с продажами Dacia Duster, несмотря на то, что они являются одной и той же моделью.

Самой продаваемой моделью сегмента SUV за первую половину 2019 года по-прежнему стала Toyota RAV4 с 441 581 проданным автомобилем (+8,4%).

RAV4, по сути, родоначальник сегмента, продаваемый по всему миру. Модель запущена в продажу в Японии и Европе в 1994 году, сейчас продается 5-е поколение, выведенное на рынок в течение этого года во всем мире (только в США в декабре прошлого).

Вторым самым продаваемым SUV является Honda CR-V с 381 464 (+15,5%), что на одно место выше, чем в предыдущем году. Выпускаемая с 1995 года, эта модель стабильно продавалась в течение последних четырех лет, несмотря на введение – в 2017 году – 4-го поколения.

На третьем месте Volkswagen Tiguan с 370 694 проданными автомобилями. Модель показала большое снижение продаж на 10,7%. Tiguan выпускается с 2007 года, но начал продаваться на глобальном рынке только с момента введения второго поколения в 2016 году.

На четвертом месте Hyundai Tucson с 255 048 (-10,3%), за ним следует KIA Sportage с 243 448 (+1,8%).

На шестом месте Nissan Qashqai с 239 624 авто, модель сильно просела в продажах (-12,2%), далее идут Chevrolet Equinox с 219 530 шт. (-0,1%) и Mazda CX-5 с 217 385 шт. (-9,6%).

На девятом месте Nissan Rogue с 195 800 шт. (-18%). И замыкает ТОП-10 Mercedes GLC, который, несмотря на отрицательную динамику продаж, смог подняться на 4 позиции и войти в ТОП-10. Модель реализована в количестве 190 678 единиц (-3%).

Список ТОП-50 мировых бестселлеров (без продаж)