Мировые бестселлеры в сегменте MPV в первом полугодии 2019 года

Самой продаваемой моделью MPV в первой половине 2019 года вновь стала китайская Wuling Hongguang, даже несмотря на резкое снижение продаж по сравнению с предыдущим годом (-25,3%). Модель реализована в количестве 179 408 единиц. Производимая с сентября 2010 года компанией SAIC-GM-Wuling, она фактически продается только в Китае.

На втором месте - Dodge Grand Caravan (88 375 экз.; -15,9%), модель следует негативной тенденции рынка.

KIA Soul заняла третью позицию (86 958 экз.; +10,3%), далее следует Toyota Innova (79 889 экз.; -6,7%). На пятом месте расположился Nissan Note (77 113 экз.; -4,7%), за ним - Honda Odyssey (65 089 экз.; -9,8%) и Buick GL8 (64 539 экз.; -17,7%).

Восьмая позиция - у поднявшейся на 4 строчки рейтинга вверх Toyota Sienta (62 291 экз.; +4,7%), девятая - у Toyota Aqua (60 712 экз; -8,7%). Замыкает ТОП-10 Toyota Sienna (59 264 экз.), которая, несмотря на потерю в продажах на 5,5%, поднялась на три строки рейтинговой таблицы и вошла в ТОП-10.

Список ТОП-50 мировых бестселлеров (без продаж)