Автомобильный рынок Италии в июле и за 7 месяцев 2019 года

После серьёзных потерь во время кризиса 2008-11 гг., когда рынок упал с 2,4 до 1,4 млн автомобилей, с 2012 года началось восстановление. В 2017 году объём рынка составил 1,96 млн автомобилей (с учётом LCV - 2,14 млн).

В 2018 году начались проблемы в экономике страны, и во второй половины года потребительский спрос снизился. Надо отметить, что Италия - единственная страна в Еврозоне с подобной динамикой. Эксперты отмечают, что в 2018 году итальянский рынок утратил тенденции к росту, упав на 2,6%. В 2018 году в стране реализовано 1,91 млн автомобилей.

В 2019 году ситуация не улучшилась, и согласно данным, опубликованным итальянским министерством транспорта, на начало года динамика продаж была отрицательной. Результаты января были на уровне 165 536 экз. (-7,8%), в феврале - 177 847 экз. (-5,4%).

В марте рынок продолжил падение (-9,5%), и первый квартал закончился с результатом 537 821 автомобиль (-6,9%). Апрель стал первым месяцем роста в этом году: продажи выросли на 1,6% до 174 904 автомобилей. В мае рынок опять немного снизился (-1,1%) до 197 876 автомобилей. В июне падение продолжилось, реализовано 172 475 экземпляров (-3,2%). В июле положение стабилизировалось (+0,1%), продано 153 535 экземпляров. Всего с начала года реализовано 1 236 647 автомобилей (-3,3%).

Восстановив продажи до уровня 1,8-1,9 млн, итальянский автомобильный рынок сейчас находится на достаточно высоком уровне, но все еще далек от своего рекорда в 2,4 млн, достигнутого более десяти лет назад. По мнению экспертов, этот уровень не будет достигнут в ближайшем будущем. Кроме того, с марта 2019 года в стране начала действовать новая налоговая система, предусматривающая увеличение налога на модели с высоким уровнем выбросов и стимулирующая покупку мавтомобилей с низким уровнем выбросов (в основном электро- и гибридных), что на первых порах должно негативно отразиться на рынке.

Эксперты считают, что в 2019-25 гг. итальянский рынок будет зеркально отражать трудности страны, которая потеряла динамику экономического развития, роста, ожиданий, надежд на будущее и будет извлекать незначительную выгоду из эволюции технологий и экологических правил.

Что касается марочного рейтинга, то продажи Fiat, который на первом месте, продолжили падать. С начала года марка сумела реализовать 190 471 автомобиль (-16,1%), на нее приходится 15,4% доли рынка.

На втором месте - Volkswagen (112 966 экз.; +3,2%), за ним следуют Ford (77 042 экз.; -11,6%) и Renault (75 140 экз.; -12%).

На пятой позиции - Peugeot (71 700 экз.; +1,1%), далее - Opel 68 213 экз.; +8,6%), Citroen (58 211 экз.; +3,2%), Toyota (56 422 экз.; +1%), Dacia (56 037 экз.; +42,9%). Замыкает ТОП-10 Jeep (54 493 экз.; -1,5%).