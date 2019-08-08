Автомобильный рынок Кувейта в первой половине 2019 года

Автомобильный рынок Кувейта достиг рекордного уровня в 2014 году с показателем 162 719 автомобилей, завершив долгий рост. Затем внезапный экономический кризис, вызванный падением цен на нефть, ударил по сектору, из-за чего продажи стали снижаться в течение трех лет подряд. В 2017 году продажи автомобилей составили 106 913 единиц, что на 7,8% меньше, чем в предыдущем году.



В 2018 году, согласно данным, представленным кувейтским Управлением по транспорту (Kuwaiti Authority for Transportation), рынок, наконец, сменил направление, сломав тенденцию падения и показав положительную вторую половину года. Всего за год реализовали 107 534 автомобиля, что соответствует росту +0,9%.

Однако, 2019 год рынок начал вяло. В январе продажи выросли всего на 1,8% с 9 501 автомобилем. В последующие месяцы он показал отрицательный результат продаж: 9 159 единиц (-2,8%) в феврале и 10 626 единиц (-4,1%) в марте.

В апреле рынок неожиданно подскочил до 20,6%, было реализовано 8 642 автомобиля, в мае снова был зафиксирован рост на 17,6% при проданных 9 037 единицах. В июне продажи выросли на 14,1% при 8 745 автомобилях. Таким образом, результат первого полугодия составил 55 710 автомобилей (+6,4%).

В рейтинге марок по продажам в июне лидирует Toyota с 17 005 проданными автомобилями (+8,7%). Марка контролирует 30,5% рынка.

На втором месте Nissan с 5 499 (+2,1%), за ним следуют Chevrolet с 3 878 (-6,6%), KIA с 3 526 (-3,2%) и Mitsubishi с 3 499 (-28,4%).

Введение НДС в стране было отложено, и это позволит рынку сохранить положительной тренд в 2019 году. Эксперты прогнозируют рост рынка между 7% и 10%.

Еще в июне 2016 года шесть государств-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Gulf Cooperation Council (GCC)) подписали общее соглашение по НДС. Было решено, что каждое государство-член GCC введет систему НДС по ставке 5%. В марте 2018 года Национальная ассамблея Кувейта отложила голосование по внедрению системы НДС. Хотя окончательная дата введения новой системы НДС еще не установлена, в сообщениях Reuters из Кувейта высказывается предположение о том, что введение системы НДС будет отложено до 2021 года.