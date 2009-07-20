Универсалы LADA Priora подешевели

Розничные цены на новую модель АВТОВАЗа универсал LADA Priora планомерно снижаются. По наблюдениям аналитиков, с середины июня, когда эта модель начала поступать к дилерам, цены уже снизились на 8-10 тыс. рублей. По данным "АВТОСТАТ" сейчас в Тольятти универсал LADA Priora в комплектации «супер-люкс» можно приобрести уже за 345-350 тыс. руб., тогда как месяц назад цены на эту модель стартовали с отметки в 358-360 тыс. руб. Цены на универсалы LADA Priora в так называемой комплектации «полу-люкс» ("норма" с климатической системой), начинаются с отметки в 332 тысячи рублей, тогда как месяц назад стоимость данной модификации стартовала с отметки в 340 тысяч рублей. По мнению директора агентства "АВТОСТАТ" Сергея Целикова в ближайшие 1-2 месяца можно ожидать дальнейшего плавного снижения цен на эту модель до уровня 325-330 тысяч рублей. Виной тому слабый спрос в условиях кризиса в целом на весь модельный ряд АВТОВАЗа, а также период летних отпусков, когда активность на рынке снижается еще сильнее.