Автомобильный рынок Финляндии в ноябре 2018 года

Финский автомобильный рынок всё еще не восстановился до докризисного уровня 2008 года, хотя в последние годы и наблюдается стабильное восстановление, но его темпы слишком медленные. 2016 год закончился с результатом в 117 848 проданных автомобилей, а 2017 год закончился ростом всего на 0,1%, было продано 117 686 автомобилей.

В 2018 году финский рынок легковых автомобилей выиграет от введения утилизационных премий, введённых с 1 января. Величина их достигает 2 500 евро. Однако, положительная тенденция ниже ожиданий экспертов. Продажи легковых автомобилей в первом квартале составили 34 315 единиц (+3,6%), во втором - 33 041 (+6,0%) и в третьем - 27 794 (+1,9%).

Действительно, из-за введения с 1 сентября стандарта выбросов WLTP, рынок в третьем квартале показал большую волатильность. В июле - 9 445 автомобилей (+8,5%), в августе - 11 904 (+24,6%) и, наконец, в сентябре - 6 445 (-28,5%).

В октябре сохранился отрицательный тренд в продажах. Реализовано всего 7 825 автомобилей (-9,5%), и в ноябре продажи продолжили снижаться - 8 593 (-19,1%). С начала года на финском рынке продали 112 689 автомобилей (+2,6%), по прогнозам экспертов в 2018 году будет продано 122 тысячи.