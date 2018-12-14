Автомобильный рынок Финляндии в ноябре 2018 года

Финский автомобильный рынок всё еще не восстановился до докризисного уровня 2008 года, хотя в последние годы и наблюдается стабильное восстановление, но его темпы слишком медленные. 2016 год закончился с результатом в 117 848 проданных автомобилей, а 2017 год закончился ростом всего на 0,1%, было продано 117 686 автомобилей.
В 2018 году финский рынок легковых автомобилей выиграет от введения утилизационных премий, введённых с 1 января. Величина их достигает 2 500 евро. Однако, положительная тенденция ниже ожиданий экспертов. Продажи легковых автомобилей в первом квартале составили 34 315 единиц (+3,6%), во втором - 33 041 (+6,0%) и в третьем - 27 794 (+1,9%).
Действительно, из-за введения с 1 сентября стандарта выбросов WLTP, рынок в третьем квартале показал большую волатильность. В июле - 9 445 автомобилей (+8,5%), в августе - 11 904 (+24,6%) и, наконец, в сентябре - 6 445 (-28,5%).
В октябре сохранился отрицательный тренд в продажах. Реализовано всего 7 825 автомобилей (-9,5%), и в ноябре продажи продолжили снижаться - 8 593 (-19,1%). С начала года на финском рынке продали 112 689 автомобилей (+2,6%), по прогнозам экспертов в 2018 году будет продано 122 тысячи.
По итогам 11 месяцев Toyota является лидером рынка с 14 726 проданными авто (+3,9%), опередив Volkswagen, у которого 12 239 (+3,3%). Далее идут Skoda с 10 988 (+2,6%), Volvo с 8 600 (+3,5%), Ford с 8 307 (+5,9%), Nissan с 7 116 (+10%), Opel с 6 132 (-4,9%), а замыкает ТОП-10 KIA с 6 022 (-7,2%).
Ряд марок, не вошедших в ТОП-10, в течение года быстро растут в продажах: Hyundai, Peugeot, Seat, Citroen, Suzuki, Subaru и др. Самую лучшую динамику показывает Porsche (+74,7%).