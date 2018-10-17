Европейский авторынок в сентябре снизился на 23%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам сентября снизились на 23,4% до 1 млн 123 тыс. 184 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), падение спроса связано с выступлением с 1 сентября новых правил сертификации автомобилей WLTP в Евросоюзе, что вызвало всплеск продаж в августе. По итогам девяти месяцев 2018 года реализация автомобилей в Европе составила 12 млн 304 тыс. 711 единиц – на 2,3% больше, чем годом ранее.
Лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце стала Великобритания, где было продано 338834 машины (-20,5%). Второе место в европейском первенстве заняла Германия с показателем 200134 реализованных автомобилей (-30,5%). Далее идет Франция, чьи автодилеры реализовали 148750 машин (-12,8%).
Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на четвертую строчку европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 148 тыс. единиц (без учета LCV).
Замыкает пятерку европейских лидеров на этот раз Италия с показателем 124976 проданных автомобилей, что на 25,4% меньше по сравнению с прошлым годом. Добавим также, что испанский авторынок в сентябре снизился на 17% и составил 69129 машин.
Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в сентябре продал Opel/Vauxhall – 81741 машину (-11,6%). Второе место занял BMW с показателем 80495 автомобилей (-7,4%). На третью строчку вышел Mercedes-benz, реализовавший 80399 машин (-12,1%). Замыкают пятерку лидеров Ford (79350 шт., -13,5%) и Volkswagen (75512 шт., -52,4%).
РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО СТРАНАМ (EU+EFTA) (1)
|сентябрь'18
|сентябрь'17
|18/17
|янв-сен'18
|янв-сен'17
|18/17
|Британия
|338 834
|426 170
|-20,5
|1 910820
|2 066 411
|-7,5
|Германия
|200 134
|288 035
|-30,5
|2 673 418
|2 611 821
|+2,4
|Франция
|148 750
|170 645
|-12,8
|1 662 682
|1 560 879
|+6,5
|Италия
|124 976
|167 469
|-25,4
|1 491 261
|1 534 349
|-2,8
|Испания
|69 129
|83 291
|-17,0
|1 042 672
|933 142
|+11,7
|Нидерланды
|29 527
|35 430
|-16,7
|359 381
|322 931
|+11,3
|Польша
|27 312
|37 111
|-26,4
|403 343
|355 461
|+13,5
|Бельгия
|27 145
|40 895
|-33,6
|455 722
|435 341
|+4,7
|Швеция
|19 111
|31 672
|-39,7
|281 828
|279 839
|+0,7
|Австрия
|17 194
|29 528
|-41,8
|275 758
|269 878
|+2,2
|Чехия
|14 532
|20 219
|-28,1
|207 784
|205 511
|+1,1
|Португалия
|12 771
|14 857
|-14,0
|182 677
|171 552
|+6,5
|Дания
|12 067
|14 371
|-16,0
|170 044
|168 702
|+0,8
|Венгрия
|8 888
|9 602
|-7,4
|104 612
|82 701
|+26,5
|Финляндия
|6 528
|9 118
|-28,4
|97 730
|92 096
|+6,1
|Греция
|4 922
|5 947
|-17,2
|84 076
|69 858
|+20,4
|Словения
|4 893
|5 281
|-7,3
|58 452
|54 115
|+8,0
|Словакаия
|4 519
|7 177
|-37,0
|75 721
|71 335
|+6,1
|Ирландия
|3 187
|3 897
|-18,2
|123 087
|128 548
|-4,2
|Хорватия
|2 894
|2 801
|+3,3
|50 081
|41 281
|+21,3
|Румыния
|2 771
|10 425
|-73,4
|103 595
|78 769
|+31,5
|Болгария
|2 758
|2 542
|+8,5
|26 443
|22 098
|+19,7
|Люксембург
|2 596
|3 968
|-34,6
|42 369
|40 872
|+3,7
|Литва
|2 279
|2 485
|-8,3
|24 328
|19 159
|+27,0
|Эстония
|1 537
|1 880
|-18,2
|20 519
|18 967
|+8,2
|Латвия
|1 078
|1 211
|-11,0
|13 158
|12 702
|+3,6
|Кипр
|888
|986
|-9,9
|10 396
|10 333
|+0,6
|ЕвроСоюз (EU)
|1 091 220
|1 427 013
|-23,5
|11 951 957
|11 658 651
|+2,5
|EU15 (2)
|1 016871
|1 325 293
|-23,3
|10 853 525
|10 686 219
|+1,6
|EU12 (3)
|74 349
|101 720
|-26,9
|1 098 432
|972 432
|+13,0
|Исландия
|935
|1 226
|-23,7
|15 968
|18 261
|-12,6
|Норвегия
|10 620
|13 484
|-21,2
|111 500
|116 358
|-4,2
|Швейцария
|20 409
|24 520
|-16,8
|225 286
|231 483
|-2,7
|EFTA
|31 964
|39 230
|-18,5
|352 754
|366 102
|-3,6
|EU + EFTA
|1 123 184
|1 466 243
|-23,4
|12 304 711
|12 024 753
|+2,3
|EU15 + EFTA
|1 048 835
|1 364 523
|-23,1
|11 206 279
|11 052 321
|+1,4
Источник: Национальные ассоциации автопроизводителей
(1) данные по Мальте не представлены
(2) страны-участники до 2004 года
(3) страны присоединившиеся к ЕС после 2004 года
РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (EU+EFTA) (1)
|сентябрь
|январь - сентябрь
|доля,% (2)
|штук
|штук
|изм.,%
|доля,% (2)
|штук
|штук
|изм.,%
|'18
|'17
|'18
|'17
|18/17
|'18
|'17
|'18
|'17
|18/17
|VW Group
|15,9
|23,3
|178 201
|341 304
|-47,8
|24,3
|23,6
|2 987 541
|2 842 086
|+5,1
|VOLKSWAGEN
|6,7
|10,8
|75 512
|157 794
|-52,1
|11,3
|10,8
|1 385 157
|1 302 697
|+6,3
|AUDI
|2,8
|5,4
|31 603
|78 937
|-60,0
|5,0
|5,3
|610 493
|639 012
|-4,5
|SKODA
|4,2
|4,5
|46 828
|65 535
|-28,5
|4,6
|4,5
|562 529
|536 755
|+4,8
|SEAT
|2,0
|2,2
|22 054
|32 421
|-32,0
|3,0
|2,5
|363 220
|302 643
|+20,0
|PORSCHE
|0,2
|0,4
|2 047
|6 150
|-66,7
|0,5
|0,5
|62 131
|57 058
|+8,9
|Ocтальные (3)
|0,0
|0,0
|157
|467
|-66,4
|0,0
|0,0
|4 011
|3 921
|+2,3
|PSA Group
|17,9
|14,9
|201 505
|218 985
|-8,0
|15,9
|11,0
|1 961 654
|1 321 967
|+48,4
|PEUGEOT
|6,5
|5,2
|72 795
|76 270
|-4,6
|6,1
|5,8
|753 473
|695 288
|+8,4
|OPEL/VAUXHALL (4)
|7,3
|6,3
|81 741
|92 490
|-11,6
|5,7
|1,2
|701 069
|146 814
|+377,5
|CITROEN
|3,9
|3,1
|43 893
|45 543
|-3,6
|3,8
|3,7
|470 845
|444 104
|+6,0
|DS
|0,3
|0,3
|3 076
|4 682
|-34,3
|0,3
|0,3
|36 267
|35 761
|+1,4
|RENAULT Group
|8,6
|9,0
|96 426
|131 866
|-26,9
|10,5
|10,1
|1 296 870
|1 219 621
|+6,3
|RENAULT
|5,8
|6,5
|65 611
|95 806
|-31,5
|7,2
|7,1
|885 733
|859 140
|+3,1
|DACIA
|2,7
|2,4
|30 430
|35 637
|-14,6
|3,3
|3,0
|405 619
|356 693
|+13,7
|LADA
|0,0
|0,0
|334
|423
|-21,0
|0,0
|0,0
|4 143
|3 788
|+9,4
|ALPINE
|0,0
|0,0
|51
|0
|1 375
|0
|FCA Group
|5,5
|6,2
|61 882
|90 212
|-31,4
|6,7
|6,9
|825 377
|831 547
|-0,7
|FIAT
|4,0
|4,5
|44 496
|65 942
|-32,5
|4,7
|5,2
|580 081
|629 508
|-7,9
|JEEP
|0,9
|0,7
|10 020
|10 805
|-7,3
|1,1
|0,7
|131 312
|78 747
|+66,8
|ALFA ROMEO
|0,3
|0,5
|3 308
|8 059
|-59,0
|0,6
|0,5
|71 049
|66 044
|+7,6
|LANCIA/CHRYSLER
|0,3
|0,3
|3 367
|4 667
|-27,9
|0,3
|0,4
|35 456
|49 296
|-28,1
|Ocтальные (5)
|0,1
|0,1
|691
|739
|-6,5
|0,1
|0,1
|7 479
|7 952
|-5,9
|FORD
|7,1
|6,3
|79 350
|91 778
|-13,5
|6,3
|6,6
|777 919
|791 497
|-1,7
|BMW Group
|9,1
|7,6
|102 115
|111 924
|-8,8
|6,3
|6,6
|777 823
|788 420
|-1,3
|BMW
|7,2
|5,9
|80 495
|86 950
|-7,4
|5,0
|5,2
|617 031
|628 065
|-1,8
|MINI
|1,9
|1,7
|21 620
|24 974
|-13,4
|1,3
|1,3
|160 792
|160 355
|+0,3
|DAIMLER
|7,8
|6,8
|87 975
|100 021
|-12,0
|5,9
|6,3
|725 715
|762 507
|-4,8
|MERCEDES
|7,2
|6,2
|80 399
|91 470
|-12,1
|5,3
|5,7
|650 886
|688 611
|-5,5
|SMART
|0,7
|0,6
|7 576
|8 551
|-11,4
|0,6
|0,6
|74 829
|73 896
|+1,3
|TOYOTA Group
|6,1
|4,8
|68 826
|70 228
|-2,0
|4,9
|4,7
|597 817
|566 879
|+5,5
|TOYOTA
|5,7
|4,4
|63 529
|64 277
|-1,2
|4,6
|4,4
|561 338
|532 229
|+5,5
|LEXUS
|0,5
|0,4
|5 298
|5 951
|-11,0
|0,3
|0,3
|36 480
|34 650
|+5,3
|HYUNDAI
|4,2
|3,6
|47 012
|52 487
|-10,4
|3,5
|3,3
|425 854
|397 467
|+7,1
|NISSAN
|3,2
|4,4
|36 234
|64 502
|-43,8
|3,3
|3,8
|411 278
|452 510
|-9,1
|KIA
|4,4
|3,2
|49 602
|47 561
|+4,3
|3,1
|3,0
|385 818
|364 924
|+5,7
|VOLVO CAR CORP.
|2,5
|1,9
|28 180
|27 338
|+3,1
|1,9
|1,9
|238 282
|223 493
|+6,6
|JAGUAR LAND ROVER Group
|2,5
|1,9
|27 623
|27 663
|-0,1
|1,3
|1,4
|162 183
|174 008
|-6,8
|LAND ROVER
|1,4
|1,3
|16 100
|19 302
|-16,6
|0,8
|1,0
|99 834
|118 876
|-16,0
|JAGUAR
|1,0
|0,6
|11 523
|8 361
|+37,8
|0,5
|0,5
|62 349
|55 132
|+13,1
|HONDA
|1,1
|1,1
|12 033
|16 521
|-27,2
|0,9
|0,9
|109 405
|110 924
|-1,4
|GM (4)
|0,0
|0,0
|233
|217
|+7,4
|0,0
|5,0
|2 835
|600 407
|-99,5
Источник: участники ACEA
(1) включают данные всех членов ACEA
(2) оценка ACEA на основе рыночных данных
(3) включают Bentley, Lamborghini и Bugatti
(4) после приобретения PSA брендов Opel и Vauxhall, по состоянию на 1 августа 2017 года регистрация Opel/Vauxhall учитывается в группе PSA
(5) включают Dodge и Maserati