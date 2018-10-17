Европейский авторынок в сентябре снизился на 23% | АВТОСТАТ

Европейский авторынок в сентябре снизился на 23%

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Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам сентября снизились на 23,4% до 1 млн 123 тыс. 184 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), падение спроса связано с выступлением с 1 сентября новых правил сертификации автомобилей WLTP в Евросоюзе, что вызвало всплеск продаж в августе. По итогам девяти месяцев 2018 года реализация автомобилей в Европе составила 12 млн 304 тыс. 711 единиц – на 2,3% больше, чем годом ранее.

Лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце стала Великобритания, где было продано 338834 машины (-20,5%). Второе место в европейском первенстве заняла Германия с показателем 200134 реализованных автомобилей (-30,5%). Далее идет Франция, чьи автодилеры реализовали 148750 машин (-12,8%).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на четвертую строчку европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 148 тыс. единиц (без учета LCV).

Замыкает пятерку европейских лидеров на этот раз Италия с показателем 124976 проданных автомобилей, что на 25,4% меньше по сравнению с прошлым годом. Добавим также, что испанский авторынок в сентябре снизился на 17% и составил 69129 машин.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в сентябре продал Opel/Vauxhall – 81741 машину (-11,6%). Второе место занял BMW с показателем 80495 автомобилей (-7,4%). На третью строчку вышел Mercedes-benz, реализовавший 80399 машин (-12,1%). Замыкают пятерку лидеров Ford (79350 шт., -13,5%) и Volkswagen (75512 шт., -52,4%).

РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО СТРАНАМ (EU+EFTA) (1)

 сентябрь'18сентябрь'1718/17янв-сен'18янв-сен'1718/17
Британия338 834426 170-20,51 9108202 066 411-7,5
Германия200 134288 035-30,52 673 4182 611 821+2,4
Франция148 750170 645-12,81 662 6821 560 879+6,5
Италия124 976167 469-25,41 491 2611 534 349-2,8
Испания69 12983 291-17,01 042 672933 142+11,7
Нидерланды29 52735 430-16,7359 381322 931+11,3
Польша27 31237 111-26,4403 343355 461+13,5
Бельгия27 14540 895-33,6455 722435 341+4,7
Швеция19 11131 672-39,7281 828279 839+0,7
Австрия17 19429 528-41,8275 758269 878+2,2
Чехия14 53220 219-28,1207 784205 511+1,1
Португалия12 77114 857-14,0182 677171 552+6,5
Дания12 06714 371-16,0170 044168 702+0,8
Венгрия8 8889 602-7,4104 61282 701+26,5
Финляндия6 5289 118-28,497 73092 096+6,1
Греция4 9225 947-17,284 07669 858+20,4
Словения4 8935 281-7,358 45254 115+8,0
Словакаия4 5197 177-37,075 72171 335+6,1
Ирландия3 1873 897-18,2123 087128 548-4,2
Хорватия2 8942 801+3,350 08141 281+21,3
Румыния2 77110 425-73,4103 59578 769+31,5
Болгария2 7582 542+8,526 44322 098+19,7
Люксембург2 5963 968-34,642 36940 872+3,7
Литва2 2792 485-8,324 32819 159+27,0
Эстония1 5371 880-18,220 51918 967+8,2
Латвия1 0781 211-11,013 15812 702+3,6
Кипр888986-9,910 39610 333+0,6
ЕвроСоюз (EU)1 091 2201 427 013-23,511 951 95711 658 651+2,5
EU15 (2)
1 0168711 325 293-23,310 853 52510 686 219+1,6
EU12 (3)74 349101 720-26,91 098 432972 432+13,0
Исландия9351 226-23,715 96818 261-12,6
Норвегия10 62013 484-21,2111 500116 358-4,2
Швейцария20 40924 520-16,8225 286231 483-2,7
EFTA31 96439 230-18,5352 754366 102-3,6
EU + EFTA1 123 1841 466 243-23,412 304 71112 024 753+2,3
EU15 + EFTA1 048 8351 364 523-23,111 206 27911 052 321+1,4

Источник: Национальные ассоциации автопроизводителей

(1) данные по Мальте не представлены
(2) страны-участники до 2004 года
(3) страны присоединившиеся к ЕС после 2004 года

РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (EU+EFTA) (1)

 сентябрьянварь - сентябрь
доля,% (2)штукштукизм.,%доля,% (2)штукштукизм.,%
'18'17'18'1718/17'18'17'18'1718/17
VW Group15,923,3178 201341 304-47,824,323,62 987 5412 842 086+5,1
VOLKSWAGEN6,710,875 512157 794-52,111,310,81 385 1571 302 697+6,3
AUDI2,85,431 60378 937-60,05,05,3610 493639 012-4,5
SKODA4,24,546 82865 535-28,54,64,5562 529536 755+4,8
SEAT2,02,222 05432 421-32,03,02,5363 220302 643+20,0
PORSCHE0,20,42 0476 150-66,70,50,562 13157 058+8,9
Ocтальные (3)0,00,0157467-66,40,00,04 0113 921+2,3
PSA Group17,914,9201 505218 985-8,015,911,01 961 6541 321 967+48,4
PEUGEOT6,55,272 79576 270-4,66,15,8753 473695 288+8,4
OPEL/VAUXHALL (4)7,36,381 74192 490-11,65,71,2701 069146 814+377,5
CITROEN3,93,143 89345 543-3,63,83,7470 845444 104+6,0
DS0,30,33 0764 682-34,30,30,336 26735 761+1,4
RENAULT Group8,69,096 426131 866-26,910,510,11 296 8701 219 621+6,3
RENAULT5,86,565 61195 806-31,57,27,1885 733859 140+3,1
DACIA2,72,430 43035 637-14,63,33,0405 619356 693+13,7
LADA0,00,0334423-21,00,00,04 1433 788+9,4
ALPINE0,00,0510   1 3750 
FCA Group5,56,261 88290 212-31,46,76,9825 377831 547-0,7
FIAT4,04,544 49665 942-32,54,75,2580 081629 508-7,9
JEEP0,90,710 02010 805-7,31,10,7131 31278 747+66,8
ALFA ROMEO0,30,53 3088 059-59,00,60,571 04966 044+7,6
LANCIA/CHRYSLER0,30,33 3674 667-27,90,30,435 45649 296-28,1
Ocтальные (5)0,10,1691739-6,50,10,17 4797 952-5,9
FORD7,16,379 35091 778-13,56,36,6777 919791 497-1,7
BMW Group9,17,6102 115111 924-8,86,36,6777 823788 420-1,3
BMW7,25,980 49586 950-7,45,05,2617 031628 065-1,8
MINI1,91,721 62024 974-13,41,31,3160 792160 355+0,3
DAIMLER7,86,887 975100 021-12,05,96,3725 715762 507-4,8
MERCEDES7,26,280 39991 470-12,15,35,7650 886688 611-5,5
SMART0,70,67 5768 551-11,40,60,674 82973 896+1,3
TOYOTA Group6,14,868 82670 228-2,04,94,7597 817566 879+5,5
TOYOTA5,74,463 52964 277-1,24,64,4561 338532 229+5,5
LEXUS0,50,45 2985 951-11,00,30,336 48034 650+5,3
HYUNDAI4,23,647 01252 487-10,43,53,3425 854397 467+7,1
NISSAN3,24,436 23464 502-43,83,33,8411 278452 510-9,1
KIA4,43,249 60247 561+4,33,13,0385 818364 924+5,7
VOLVO CAR CORP.2,51,928 18027 338+3,11,91,9238 282223 493+6,6
JAGUAR LAND ROVER Group2,51,927 62327 663-0,11,31,4162 183174 008-6,8
LAND ROVER1,41,316 10019 302-16,60,81,099 834118 876-16,0
JAGUAR1,00,611 5238 361+37,80,50,562 34955 132+13,1
HONDA1,11,112 03316 521-27,20,90,9109 405110 924-1,4
GM (4)0,00,0233217+7,40,05,02 835600 407-99,5

Источник: участники ACEA

(1) включают данные всех членов ACEA
(2) оценка ACEA на основе рыночных данных
(3) включают Bentley, Lamborghini и Bugatti
(4) после приобретения PSA брендов Opel и Vauxhall, по состоянию на 1 августа 2017 года регистрация Opel/Vauxhall учитывается в группе PSA
(5) включают Dodge и Maserati

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок европыавтомобильные рынки

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