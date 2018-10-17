Европейский авторынок в сентябре снизился на 23%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам сентября снизились на 23,4% до 1 млн 123 тыс. 184 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), падение спроса связано с выступлением с 1 сентября новых правил сертификации автомобилей WLTP в Евросоюзе, что вызвало всплеск продаж в августе. По итогам девяти месяцев 2018 года реализация автомобилей в Европе составила 12 млн 304 тыс. 711 единиц – на 2,3% больше, чем годом ранее.

Лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце стала Великобритания, где было продано 338834 машины (-20,5%). Второе место в европейском первенстве заняла Германия с показателем 200134 реализованных автомобилей (-30,5%). Далее идет Франция, чьи автодилеры реализовали 148750 машин (-12,8%).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на четвертую строчку европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 148 тыс. единиц (без учета LCV).

Замыкает пятерку европейских лидеров на этот раз Италия с показателем 124976 проданных автомобилей, что на 25,4% меньше по сравнению с прошлым годом. Добавим также, что испанский авторынок в сентябре снизился на 17% и составил 69129 машин.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в сентябре продал Opel/Vauxhall – 81741 машину (-11,6%). Второе место занял BMW с показателем 80495 автомобилей (-7,4%). На третью строчку вышел Mercedes-benz, реализовавший 80399 машин (-12,1%). Замыкают пятерку лидеров Ford (79350 шт., -13,5%) и Volkswagen (75512 шт., -52,4%).