Бестселлеры сегмента small cars за первое полугодие 2018 года

Сегмент "small cars" объединяет компактные автомобили длиной от 3,5 до 4,1 метров. В Северной Америке этот сегмент называется "sub-compact" (по данным агентства по охране окружающей среды США (EPA), это легковой автомобиль не более 165 дюймов (4 191 мм) в длину, но больше, чем микрокар), в то время как в Европе данный сегмент приравнивается к "сегменту B". Традиционно в этом сегменте находились автомобили с кузовами хэтчбек или седан, однако в последнее время в обозначенных габаритах были созданы новые модели MPV (Multi Purpose Vehicles) и даже SUV. Здесь рассматривается сегмент "small cars", включающий в себя только модели с кузовами седан и хэтчбек.
В течение первой половины 2018 года сегмент "small cars" вырос на 4,0%, мировые продажи составили 6,94 млн автомобилей.
На вершине рейтинга с огромным отрывом от преследователей находится лидер последних трёх лет - Volkswagen Polo, с результатом 375 590 (+8,3%). Модель производится с 1975 года, всего выпущено более 12 млн автомобилей. В сентябре 2017 года в продажу практически во всех странах мира запущено шестое поколение модели.
На втором месте Renault Clio с 226 041 (+2,6%), обогнавший Ford Fiesta с 218 674 (-5,2%) и Toyota Yaris с 198 234 (+5,6%).
На пятом месте Peugeot 208 с 166 887 (+1,9%), далее Renault Captur, поднявшийся на три строки рейтинга, c 149 011 (+12,8%).
На седьмом месте Honda Fit с 148 204 (-0,2%). Восьмая - Hyundai i20 с 141 980 (+0,4%), затем самая динамичная модель в ТОП-10 Maruti Dzire с 140 441 (+73,7%), поднявшаяся на шесть строк рейтинга.
И замыкает ТОП-10 Citroen C3 с 136 328 (-1,4%).
Рейтинговый список ТОП-100 сегмента "small cars" (без данных).
ТОП-10 АВТОМОБИЛЕЙ СЕГМЕНТА "SMALL CARS" В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2018 ГОДА
|2018
|2017
|модель
|прод. П1'18
|прод. июнь
|П1 18/17
|июнь 18/17
|1
|1
|Volkswagen Polo
|375 590
|74 153
|8,3%
|10,0%
|2
|2
|Renault Clio
|226 041
|46 513
|2,6%
|3,8%
|3
|3
|Ford Fiesta
|218 674
|35 546
|-5,2%
|1,9%
|4
|4
|Toyota Yaris
|198 234
|33 917
|5,6%
|6,2%
|5
|5
|Peugeot 208
|166 887
|26 795
|1,9%
|-9,3%
|6
|9
|Renault Captur
|149 011
|32 088
|12,8%
|18,7%
|7
|6
|Honda Fit
|148 204
|30 116
|-0,2%
|15,0%
|8
|8
|Hyundai i20
|141 948
|25 312
|0,4%
|0,5%
|9
|15
|Maruti Dzire
|140 441
|24 465
|73,7%
|103,0%
|10
|10
|Citroen C3
|136 328
|24 066
|-1,4%
|4,3%