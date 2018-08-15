Бестселлеры сегмента small cars за первое полугодие 2018 года | АВТОСТАТ

Бестселлеры сегмента small cars за первое полугодие 2018 года

0

Сегмент "small cars" объединяет компактные автомобили длиной от 3,5 до 4,1 метров. В Северной Америке этот сегмент называется "sub-compact" (по данным агентства по охране окружающей среды США (EPA), это легковой автомобиль не более 165 дюймов (4 191 мм) в длину, но больше, чем микрокар), в то время как в Европе данный сегмент приравнивается к "сегменту B". Традиционно в этом сегменте находились автомобили с кузовами хэтчбек или седан, однако в последнее время в обозначенных габаритах были созданы новые модели MPV (Multi Purpose Vehicles) и даже SUV. Здесь рассматривается сегмент "small cars", включающий в себя только модели с кузовами седан и хэтчбек.

В течение первой половины 2018 года сегмент "small cars" вырос на 4,0%, мировые продажи составили 6,94 млн автомобилей.

На вершине рейтинга  с огромным отрывом от преследователей находится лидер последних трёх лет - Volkswagen Polo, с  результатом 375 590 (+8,3%). Модель производится с 1975 года, всего выпущено более 12 млн автомобилей. В сентябре 2017 года в продажу практически во всех странах мира запущено шестое поколение модели.

На втором месте Renault Clio с 226 041 (+2,6%), обогнавший Ford Fiesta с 218 674 (-5,2%) и Toyota Yaris с 198 234 (+5,6%).

На пятом месте Peugeot 208 с 166 887 (+1,9%), далее Renault Captur, поднявшийся на три строки рейтинга, c 149 011 (+12,8%).

На седьмом месте Honda Fit с 148 204 (-0,2%). Восьмая - Hyundai i20 с 141 980 (+0,4%), затем самая динамичная модель в ТОП-10 Maruti Dzire с 140 441 (+73,7%), поднявшаяся на шесть строк рейтинга.

И замыкает ТОП-10 Citroen C3 с 136 328 (-1,4%).

Рейтинговый список ТОП-100 сегмента "small cars" (без данных).

ТОП-10 АВТОМОБИЛЕЙ СЕГМЕНТА "SMALL CARS" В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2018 ГОДА

20182017модельпрод. П1'18прод. июньП1 18/17июнь 18/17
11Volkswagen Polo375 59074 1538,3%10,0%
22Renault Clio226 04146 5132,6%3,8%
33Ford Fiesta218 67435 546-5,2%1,9%
44Toyota Yaris198 23433 9175,6%6,2%
55Peugeot 208166 88726 7951,9%-9,3%
69Renault Captur149 01132 08812,8%18,7%
76Honda Fit148 20430 116-0,2%15,0%
88Hyundai i20141 94825 3120,4%0,5%
915Maruti Dzire140 44124 46573,7%103,0%
1010Citroen C3136 32824 066-1,4%4,3%
Источник: focus2move

Теги: легковые автомобилипродажиобзор рынка автомобилейfordford fiestarenaultrenault cliovolkswagenvolkswagen polo

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

прикрепленные файлы

Рейтинговый список ТОП-100(12 Кб)
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно