Бестселлеры сегмента small cars за первое полугодие 2018 года

Сегмент "small cars" объединяет компактные автомобили длиной от 3,5 до 4,1 метров. В Северной Америке этот сегмент называется "sub-compact" (по данным агентства по охране окружающей среды США (EPA), это легковой автомобиль не более 165 дюймов (4 191 мм) в длину, но больше, чем микрокар), в то время как в Европе данный сегмент приравнивается к "сегменту B". Традиционно в этом сегменте находились автомобили с кузовами хэтчбек или седан, однако в последнее время в обозначенных габаритах были созданы новые модели MPV (Multi Purpose Vehicles) и даже SUV. Здесь рассматривается сегмент "small cars", включающий в себя только модели с кузовами седан и хэтчбек.

В течение первой половины 2018 года сегмент "small cars" вырос на 4,0%, мировые продажи составили 6,94 млн автомобилей.

На вершине рейтинга с огромным отрывом от преследователей находится лидер последних трёх лет - Volkswagen Polo, с результатом 375 590 (+8,3%). Модель производится с 1975 года, всего выпущено более 12 млн автомобилей. В сентябре 2017 года в продажу практически во всех странах мира запущено шестое поколение модели.

На втором месте Renault Clio с 226 041 (+2,6%), обогнавший Ford Fiesta с 218 674 (-5,2%) и Toyota Yaris с 198 234 (+5,6%).

На пятом месте Peugeot 208 с 166 887 (+1,9%), далее Renault Captur, поднявшийся на три строки рейтинга, c 149 011 (+12,8%).

На седьмом месте Honda Fit с 148 204 (-0,2%). Восьмая - Hyundai i20 с 141 980 (+0,4%), затем самая динамичная модель в ТОП-10 Maruti Dzire с 140 441 (+73,7%), поднявшаяся на шесть строк рейтинга.

И замыкает ТОП-10 Citroen C3 с 136 328 (-1,4%).

Рейтинговый список ТОП-100 сегмента "small cars" (без данных).

ТОП-10 АВТОМОБИЛЕЙ СЕГМЕНТА "SMALL CARS" В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2018 ГОДА