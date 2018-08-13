Бестселлеры сегмента city cars за первое полугодие 2018 года | АВТОСТАТ

Бестселлеры сегмента city cars за первое полугодие 2018 года

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Maruti/Suzuki Alto - лидер сегмента

В первой половине 2018 года сегмент "city car" сократился по всему миру на 4,0%, при этом было продано 2,19 млн автомобилей. Этот сегмент включает в себя пассажирские автомобили менее 3,5 метров длиной, и в 2017 году его возглавлял японский "key car" Daihatsu Move, реализованный в количестве 270 455 единиц.

В этом году лидером сегмента стала индийская Maruti Alto, которая уже была на вершине списка в 2016 году. За первое полугодие модель реализовали в количестве 109 132 единиц (-13,3%).

На второй позиции - итальянский Fiat 500 с 103 729 (-9,3%), на третьей - бразильский Ford Ka с 97 496 (+16,6%), поднявшийся на 4 строчки по сравнению с предыдущим годом.

На четвертом месте - Fiat Panda с 95 525 (-15,7%), затем следует Hyundai Grand i10 с 87 943 (-5,7%), далее Maruti Wagon R с 86 265 (+3,8%) и Suzuki Spacia, "подпрыгнувшая" сразу на 11 мест, и реализованная в количестве 79 718 единиц (+38,0%).

На девятом месте Volkswagen Up! с 75 155 (-7,6%). Замыкает ТОП-10 лидер 2017 года Daihatsu Move с 74 109 (+2,7%), потерявший 9 строк рейтинга.

Рейтинговый список ТОП-100 сегмента "city cars" (без данных).

ТОП-10 АВТОМОБИЛЕЙ СЕГМЕНТА "CITY CAR" В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2018 ГОДА

20182017модельпрод. П1'18прод. июньП1 18/17июнь 18/17
12Maruti Alto109 13218 703-13,3%20,8%
23Fiat 500103 72918 105-9,3%-3,6%
37Ford KA97 49615 73716,6%9,1%
44Fiat Panda95 52515 019-15,7%-17,5%
55Hyundai Grand i1087 94313 787-5,7%-10,1%
68Maruti Wagon R86 26511 3113,8%6,0%
718Suzuki Spacia79 71817 99138,0%105,4%
811Suzuki WagonR77 98410 58914,3%-6,3%
99Volkswagen Up!75 15512 819-7,6%-8,9%
101Daihatsu Move74 1099 3712,7%-19,9%
Источник: focus2move

Теги: легковые автомобилипродажиобзор рынка автомобилей

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