Бестселлеры сегмента city cars за первое полугодие 2018 года

В первой половине 2018 года сегмент "city car" сократился по всему миру на 4,0%, при этом было продано 2,19 млн автомобилей. Этот сегмент включает в себя пассажирские автомобили менее 3,5 метров длиной, и в 2017 году его возглавлял японский "key car" Daihatsu Move, реализованный в количестве 270 455 единиц.

В этом году лидером сегмента стала индийская Maruti Alto, которая уже была на вершине списка в 2016 году. За первое полугодие модель реализовали в количестве 109 132 единиц (-13,3%).

На второй позиции - итальянский Fiat 500 с 103 729 (-9,3%), на третьей - бразильский Ford Ka с 97 496 (+16,6%), поднявшийся на 4 строчки по сравнению с предыдущим годом.

На четвертом месте - Fiat Panda с 95 525 (-15,7%), затем следует Hyundai Grand i10 с 87 943 (-5,7%), далее Maruti Wagon R с 86 265 (+3,8%) и Suzuki Spacia, "подпрыгнувшая" сразу на 11 мест, и реализованная в количестве 79 718 единиц (+38,0%).

На девятом месте Volkswagen Up! с 75 155 (-7,6%). Замыкает ТОП-10 лидер 2017 года Daihatsu Move с 74 109 (+2,7%), потерявший 9 строк рейтинга.

Рейтинговый список ТОП-100 сегмента "city cars" (без данных).