Бестселлеры сегмента city cars за первое полугодие 2018 года

В первой половине 2018 года сегмент "city car" сократился по всему миру на 4,0%, при этом было продано 2,19 млн автомобилей. Этот сегмент включает в себя пассажирские автомобили менее 3,5 метров длиной, и в 2017 году его возглавлял японский "key car" Daihatsu Move, реализованный в количестве 270 455 единиц.
В этом году лидером сегмента стала индийская Maruti Alto, которая уже была на вершине списка в 2016 году. За первое полугодие модель реализовали в количестве 109 132 единиц (-13,3%).
На второй позиции - итальянский Fiat 500 с 103 729 (-9,3%), на третьей - бразильский Ford Ka с 97 496 (+16,6%), поднявшийся на 4 строчки по сравнению с предыдущим годом.
На четвертом месте - Fiat Panda с 95 525 (-15,7%), затем следует Hyundai Grand i10 с 87 943 (-5,7%), далее Maruti Wagon R с 86 265 (+3,8%) и Suzuki Spacia, "подпрыгнувшая" сразу на 11 мест, и реализованная в количестве 79 718 единиц (+38,0%).
На девятом месте Volkswagen Up! с 75 155 (-7,6%). Замыкает ТОП-10 лидер 2017 года Daihatsu Move с 74 109 (+2,7%), потерявший 9 строк рейтинга.
Рейтинговый список ТОП-100 сегмента "city cars" (без данных).
ТОП-10 АВТОМОБИЛЕЙ СЕГМЕНТА "CITY CAR" В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2018 ГОДА
|2018
|2017
|модель
|прод. П1'18
|прод. июнь
|П1 18/17
|июнь 18/17
|1
|2
|Maruti Alto
|109 132
|18 703
|-13,3%
|20,8%
|2
|3
|Fiat 500
|103 729
|18 105
|-9,3%
|-3,6%
|3
|7
|Ford KA
|97 496
|15 737
|16,6%
|9,1%
|4
|4
|Fiat Panda
|95 525
|15 019
|-15,7%
|-17,5%
|5
|5
|Hyundai Grand i10
|87 943
|13 787
|-5,7%
|-10,1%
|6
|8
|Maruti Wagon R
|86 265
|11 311
|3,8%
|6,0%
|7
|18
|Suzuki Spacia
|79 718
|17 991
|38,0%
|105,4%
|8
|11
|Suzuki WagonR
|77 984
|10 589
|14,3%
|-6,3%
|9
|9
|Volkswagen Up!
|75 155
|12 819
|-7,6%
|-8,9%
|10
|1
|Daihatsu Move
|74 109
|9 371
|2,7%
|-19,9%