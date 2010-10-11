Утилизационный штиль

В октябре-ноябре ожидается вторая волна массовой утилизации старых автомобилей по федеральной программе. Первый пик прошел летом. Сейчас небольшое затишье, которое иркутские автодилеры объясняют несколькими причинами. В первую очередь тем, что заводы не успевают производить новые машины, востребованные участниками программы. К тому же, Минпромторг пока не спешит компенсировать 50 тыс. рублей за утилизацию машин по второму этапу программы. Хотя без работы местный утилизатор – ангарская исправительная колония № 15 – не остается. Каждый день сюда привозят автохлам, чтобы получить скидку на новую машину.

Напомним, государственная программа предполагает утилизацию машин старше десяти лет со снаряженной массой до 3,5 т. Автомобиль должен быть зарегистрирован на последнего владельца не меньше года. Если все условия соблюдаются, за переработанный металл можно получить сертификат в размере 50 тыс. рублей на покупку новой машины российской сборки. Всего на реализацию программы государство планирует выделить более 10 млрд рублей, которых должно хватить на утилизацию около 200 тыс. старых автомобилей. По некоторым данным, в стране ездит свыше 14 млн легковушек, подходящих под госпрограмму.



Министерство промышленности и торговли РФ включило в список 18 марок автомобилей, которые можно приобрести с «утилизационной» скидкой. Среди них не только продукция АвтоВАЗа, ГАЗа, УАЗа, но и Toyota Camry, Nissan Teana и X-Trail, Ford Focus и Mondeo, Volkswagen Tiguan и Passat, Skoda Fabia и Octavia, FIAT Albea, Doblo Panorama и Ducato, Renault Logan и Sandero, а также модели Opel, KIA, Ssang Young, ISUZU и Chevrolet. Правда, все российской сборки.



Спустя два месяца с начала реализации федеральной программы (а она стартовала в марте) в Иркутской области появился свой утилизатор. В список включено предприятие, расположенное в Ангарске, – ФБУ ИК № 15 ГУФСИН России. Колония была выбрана Минпромторгом потому, что имеет лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов II–IV классов опасности. На ее территории есть промышленная зона, где можно перерабатывать металл, шины, другие детали машины, а также горюче-смазочные материалы.

Металл – «Вторчермету», резина – на беговые дорожки



– Вот такие машины поступают к нам, – показывает нам старый ржавый «москвич», на который без содрогания нельзя смотреть, исполняющий обязанности начальника центра трудовой адаптации осужденных ангарской исправительной колонии № 15 Александр Иванов. – Сейчас с этой рухляди рабочие снимут резину, пластик, двигатель, обшивку. Все остальное разрезается на составные части и идет под пресс.



На небольшой площадке, которая составляет десятую часть промышленной территории колонии, скоплены разномастные старые машины, которые осужденные уже выпотрошили и подготовили к утилизации. Пустой кузов сначала режут, потом его части укладывают в специальную камеру пресса, закрывают крышкой и приступают к прессованию. За 15–30 минут получается небольшой куб металлолома, который удобнее перевозить. Колония заключила договор с компанией «Иркутсквторчермет», куда и отвозит старый хлам на переработку. Например, из «жигулей» может получиться до десяти таких кубиков.



– Этот станок по прессованию металла в колонии был и раньше, – рассказывает Александр Иванов. – Его использовали для пакетирования металлической стружки и других материалов.



В соседнем ангаре расположено другое оборудование – по переработке покрышек и шин в резиновую крошку. Установлено три станка. На первом этапе старые покрышки разрезаются, на втором – дробятся на небольшие части, на третьем – превращаются в крошку разных фракций (от крупной до порошкообразной). Но на момент нашего посещения оборудование бездействовало, так как в помещении проводилось утепление конструкции. По словам Александра Иванова, как таковых постоянных заказов на резиновую крошку нет, но сейчас этот «вопрос прорабатывается». Пока же обращаются небольшие дорожно-строительные компании, которые добавляют переработанные покрышки в асфальтобетонную смесь. Приобреталась крошка и для изготовления беговых дорожек на стадионах.



Тут же в ангаре складируются двигатели, которые разбираются и сортируются на цветные и черные металлы, потом также сдаются в пункт приема вторчермета. Обивка, пластик, стекло и другой хлам старых машин отвозится на свалку, потому что ничего с ними сделать уже нельзя. А вот горюче-смазочные материалы сливаются в емкости и используются на других производствах ангарской колонии. Например, для смазки того или иного оборудования.



– Отдачи от утилизации старых машин пока не видно, потому что программа только начинает входить в активную фазу, – говорит Александр Иванов. – Мы отправляем металлолом на переработку небольшими партиями, потому что постоянного наплыва автомобилей нет. Но отдача, безусловно, будет. Взять хотя бы занятость осужденных. Ведь работа особого профессионализма не требует. Сейчас на утилизационной площадке трудится 30 человек.

Позднее включение



Колония заключила договоры с девятью иркутскими дилерскими компаниями. Но основной поток клиентов поступает только от трех – «АвтоВАЗ-Иркутск», «Байкалгазсервис» и «Арлан-Сибирь». Большинство автохлама привозят из Иркутска и близлежащих городов. Были машины из Республики Бурятия, где нет своего утилизатора. Поступает рухлядь и в филиалы ангарской колонии, расположенные в Тулуне, Тайшете, Усть-Куте и поселке Вихоревка Братского района. Желающие получить «утилизационную» скидку могут сами доставить старую машину в ангарскую колонию (или ее филиалы) либо оставить у автодилеров, которые впоследствии за свой счет отвезут хлам в Ангарск. Нельзя сказать, какой из вариантов предпочтительней – жители Приангарья выбирают и тот и другой. Когда мы приехали в ангарскую колонию, у ворот уже стояло несколько старых машин как на ходу, так и на буксире, ожидающих своей очереди. Кстати, если в самом начале процесс отдачи рухляди на утилизацию мог длиться несколько часов, то теперь он занимает 20 минут – механизм уже отработан.



С момента реализации федеральной программы (в Приангарье это июнь) на утилизацию было отдано 340 машин. Пик пришелся на август (около 200). В сентябре объемы утилизации пошли на убыль – сдано около 30 автомобилей. Автодилеры объясняют это тем, что сертификаты на новые машины со скидкой в 50 тыс. рублей по первому этапу иссякли уже в июле. Наш регион слишком поздно вошел в программу, когда в стране уже было выдано больше половины запланированных сертификатов. Между тем очереди на новые машины с «утилизационной» скидкой в Иркутской области начали формироваться еще в марте.



– Сегодня из 1,8 тысячи заявок мы обработали около 400, – отметил маркетолог ОАО «Иркутск-АвтоВАЗ» и ООО «Арлан-Сибирь» Владимир Михайлов. – Много отказников, в том числе среди тех, кто уже получил свидетельства. Дело в том, что не все готовы ждать несколько месяцев, чтобы получить новую машину. В основном желают приобрести дешевые «жигули» – ВАЗ 2105 и 2107, которых уже нет в наличии. Заявки на них расписаны сегодня на ноябрь-декабрь. Благодаря гибкости завода «АвтоВАЗ» удается как-то урегулировать эту проблему. Теперь каждое свидетельство привязывается к плану завода. Всего с начала реализации программы было продано более 200 машин.



В компании «Байкалгазсервис» очереди поменьше, но желающие приобрести тот же «Патриот» или «Хантер» вынуждены ждать. УАЗ сейчас выполняет заявки июля.



– На покупку «Патриота» по федеральной программе в очереди стоит 25 человек, – сообщил менеджер по корпоративным клиентам ЗАО «Байкалгазсервис» Александр Тетерин. – Завод отгружает машины по мере своих возможностей, поэтому трудно сказать, когда наши клиенты получат свою машину. Хотя многие уже имеют на руках свидетельство об утилизации своего старого автомобиля. Всего с июня было продано 61 авто по этой программе.

Минпромторг в задумчивости



До конца октября должен закончиться первый этап федеральной программы по утилизации старых автомобилей. То есть осталось меньше месяца для выдачи новых машин по свидетельствам со скидкой в 50 тыс. рублей. В «Иркутск-АвтоВАЗе» заметили, что у них в очереди по первому этапу осталось не так много клиентов – около 20 человек. Так что новых железных коней они успеют получить. Но в настоящее время возникают сложности с другими очередниками. Федеральная программа продлена на следующий год, и с июля автодилеры стали принимать заявки на второй этап.



– По сути, сейчас мы занимаемся благотворительностью, потому что Минпромторг не принимает отчеты по второму этапу, подтверждающие факт утилизации машины, – подчеркнул Владимир Михайлов. – То есть компенсации в 50 тысяч рублей не выдаются. Тем не менее, мы уже продали около 100 автомобилей по второму этапу. Хотя пока особо не торопим клиентов сдавать старые машины в утиль и получать сертификаты. Ждем, когда закончится первый этап, и Минпромторг приступит к компенсациям по второму. Надеюсь, до нового года мы успеем реализовать по программе еще 150–200 машин.



– Мы тоже сейчас работаем по второму этапу, но не так активно, потому что неизвестно, когда получим компенсации, – добавил Александр Тетерин. – Хотелось бы, чтобы на федеральном уровне действовали более оперативно по возврату компенсаций. Ведь для автодилеров это очень важно. Мы привлекаем кредитные ресурсы, и каждый день для нас «золотой».



Автодилеры прогнозируют в октябре-ноябре этого года вторую волну массовой утилизации старых машин. И связана она будет в первую очередь с возобновлением активной деятельности на «АвтоВАЗе», который, по словам Владимира Михайлова, летом работал не в полную силу из-за отпусков и каникул из-за лесных пожаров.