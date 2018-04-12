Рынок электромобилей в США в 2017 году

Автомобильный рынок США, второй по величине в мире, все еще слабо насыщен электромобилями. Это подтверждают данные продаж 2017 года. Покупатели мало внимания уделяют автомобилям с низким уровнем выбросов и с двигателями на альтернативном топливе.
Из 17,3 млн автомобилей, проданных в 2017 году, только 199 732 были электрическими. Рост продаж по сравнению с предыдущим годом лишь немного превысил 25%. С гибридными автомобилями положение ещё хуже: они потеряли как в объёме продаж, так и долю на рынке.
|продажи
|2015
|2016
|2017
|17/16
|Электроавтомобили (EV)
|116 050
|158 847
|199 732
|25,7%
|Гибриды
|196 405
|145 323
|135 200
|-7,0%
|Автомобили на водородном топливе
|72
|1 034
|1 838
|77,8%
|Бензин/дизель
|17 254 713
|17 291 460
|16 972 201
|-1,8%
|ВСЕГО
|17 567 240
|17 596 664
|17 308 971
|-1,6%
|доля рынка
|2015
|2016
|2017
|Электроавтомобили (EV)
|0,66%
|0,90%
|1,15%
|Гибриды
|1,12%
|0,83%
|0,78%
|Автомобили на водородном топливе
|0,00%
|0,01%
|0,01%
|Бензин/дизель
|98,22%
|98,27%
|98,05%
|ВСЕГО
|100,00%
|100,00%
|100,00%
Реализацией электромобилей на рынке занимается только небольшая часть автопроизводителей. Лидером в сегменте электрокаров стала Tesla, реализовавшая за прошлый год 55 120 экземпляров (+17,9%). Однако ее основные конкуренты показали намного лучшую динамику продаж. Так Chevrolet, который занимает второе место, продал 43 659 шт. (+54,0%), а BMW, занимающий третью строчку этого рейтинга - 20 329 шт.(+26,2%).
|2017
|2016
|марка
|прод. '17
|прод. '16
|17/18
|1
|1
|Tesla
|55 120
|46 750
|17,9%
|2
|2
|Chevrolet
|43 659
|28 353
|54,0%
|3
|4
|BMW
|20 329
|16 107
|26,2%
|4
|11
|Toyota
|19 958
|2 474
|706,7%
|5
|3
|Ford
|19 589
|24 796
|-21,0%
|6
|5
|Nissan
|11 230
|14 006
|-19,8%
|7
|6
|Fiat
|5 380
|5 330
|0,9%
|8
|19
|Chrysler
|4 597
|9
|8
|Volkswagen
|3 534
|3 937
|-10,2%
|10
|13
|KIA
|3 245
|1 728
|87,8%
Самой продаваемой моделью стала Tesla Model S, реализованная в количестве 28 800 электрокаров (-1,1%). Далее следует Tesla Model X с 24 000 экз. (+36,1%). Замыкает тройку лидеров Chevrolet Bolt с 23 297 экз. (+3923%), что соответствует росту в 40 раз.
|2017
|2016
|модель
|прод. '17
|прод. '16
|17/18
|1
|1
|Tesla Model S
|28 800
|29 121
|-1,1%
|2
|3
|Tesla Model X
|24 000
|17 629
|36,1%
|3
|23
|Chevrolet Bolt
|23 297
|579
|3923,7%
|4
|2
|Chevrolet Volt
|20 349
|24 739
|-17,7%
|5
|14
|Toyota Prius Prime
|19 958
|2 422
|724,0%
|6
|5
|Nissan Leaf
|11 230
|14 006
|-19,8%
|7
|4
|Ford Fusion Energi
|9 632
|15 938
|-39,6%
|8
|6
|Ford C-Max Energi
|8 140
|7 957
|2,3%
|9
|7
|BMW i3
|6 276
|7 625
|-17,7%
|10
|9
|Fiat 500e
|5 380
|5 330
|0,9%