Рынок электромобилей в США в 2017 году | АВТОСТАТ

Рынок электромобилей в США в 2017 году

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Продажи электрического Chevrolet Bolt в США выросли в 40 раз...

Автомобильный рынок США, второй по величине в мире, все еще слабо насыщен электромобилями. Это подтверждают данные продаж 2017 года. Покупатели мало внимания уделяют автомобилям с низким уровнем выбросов и с двигателями на альтернативном топливе.

Из 17,3 млн автомобилей, проданных в 2017 году, только 199 732 были электрическими. Рост продаж по сравнению с предыдущим годом лишь немного превысил 25%. С гибридными автомобилями положение ещё хуже: они потеряли как в объёме продаж, так и долю на рынке.

продажи20152016201717/16
Электроавтомобили (EV)116 050158 847199 73225,7%
Гибриды196 405145 323135 200-7,0%
Автомобили на водородном топливе 721 0341 83877,8%
Бензин/дизель17 254 71317 291 46016 972 201-1,8%
ВСЕГО17 567 24017 596 66417 308 971-1,6%
 доля рынка201520162017
Электроавтомобили (EV)0,66%0,90%1,15%
Гибриды1,12%0,83%0,78%
Автомобили на водородном топливе 0,00%0,01%0,01%
Бензин/дизель98,22%98,27%98,05%
ВСЕГО100,00%100,00%100,00%

Реализацией электромобилей на рынке занимается только небольшая часть автопроизводителей. Лидером в сегменте электрокаров стала Tesla, реализовавшая за прошлый год 55 120 экземпляров (+17,9%). Однако ее основные конкуренты показали намного лучшую динамику продаж. Так Chevrolet, который занимает второе место, продал 43 659 шт. (+54,0%), а BMW, занимающий третью строчку этого рейтинга - 20 329 шт.(+26,2%).

20172016маркапрод. '17прод. '1617/18
11Tesla55 12046 75017,9%
22Chevrolet43 65928 35354,0%
34BMW20 32916 10726,2%
411Toyota19 9582 474706,7%
53Ford19 58924 796-21,0%
65Nissan11 23014 006-19,8%
76Fiat5 3805 3300,9%
819Chrysler4 597  
98Volkswagen3 5343 937-10,2%
1013KIA3 2451 72887,8%

Самой продаваемой моделью стала Tesla Model S, реализованная в количестве 28 800 электрокаров (-1,1%). Далее следует Tesla Model X с 24 000 экз. (+36,1%). Замыкает тройку лидеров Chevrolet Bolt с 23 297 экз. (+3923%), что соответствует росту в 40 раз.

20172016модельпрод. '17прод. '1617/18
11Tesla Model S28 80029 121-1,1%
23Tesla Model X24 00017 62936,1%
323Chevrolet Bolt23 2975793923,7%
42Chevrolet Volt20 34924 739-17,7%
514Toyota Prius Prime19 9582 422724,0%
65Nissan Leaf11 23014 006-19,8%
74Ford Fusion Energi9 63215 938-39,6%
86Ford C-Max Energi8 1407 9572,3%
97BMW i36 2767 625-17,7%
109Fiat 500e5 3805 3300,9%
Источник: focus2move

Теги: продажисшагибридыэлектромобилиchevrolettesla

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