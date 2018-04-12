Рынок электромобилей в США в 2017 году

Автомобильный рынок США, второй по величине в мире, все еще слабо насыщен электромобилями. Это подтверждают данные продаж 2017 года. Покупатели мало внимания уделяют автомобилям с низким уровнем выбросов и с двигателями на альтернативном топливе.

Из 17,3 млн автомобилей, проданных в 2017 году, только 199 732 были электрическими. Рост продаж по сравнению с предыдущим годом лишь немного превысил 25%. С гибридными автомобилями положение ещё хуже: они потеряли как в объёме продаж, так и долю на рынке.