ТОП-20 мирового рейтинга автомобильных марок по продажам в январе - феврале 2016 года

Эксперты focus2move опубликовали ТОП-20 мирового рейтинга марок по результатам февраля. Начало 2016 года было достаточно спокойным, продажи новых автомобилей в ряде регионов снижались, в частности, в Южной Америке, странах АСЕАН, СНГ, Ближнего Востока и Африки. После двух месяцев мировые продажи легковых автомобилей составили 13,7 млн штук, что всего на 0,2% выше результатов предыдущего года.
На данный момент прогноз продаж на 2016 год от экспертов focus2move составляет всего 90 млн автомобилей, при этом он был пересмотрен в сторону понижения.
Лидер рейтинга - Toyota - в феврале показал минимальное увеличение продаж (+0,2%), реализовав 625,3 тыс. автомобилей. Показатель японской марки за два месяца составил 1,25 млн единиц. Volkswagen, который всего 12 месяцев назад был во главе рейтинга, в феврале уступил вторую строчку Ford, потеряв в продажах 9,3%. Но по результатам января - февраля Volkswagen ещё удерживает второе место с 1,02 млн проданных автомобилей.
Ford очень хорошо начал год, удивив всех отличной динамикой продаж в феврале (+13,1% до 462,8 тыс. шт.). С начала года было продано 914,4 тыс. автомобилей, что не так далеко от показателей Volkswagen. Ближайший конкурент - Nissan - в феврале отстал более чем на 80 тысяч автомобилей. Пятёрку лидеров замкнул корейский Hyundai (334,0 тыс. шт.; -4,4%).
Honda сохранила шестое место с почти 329 тыс. проданных экземпляров (+9,1%), сократив отставание от пятого места и ещё больше оторвавшись от Chevrolet, занимающего седьмую строчку с 299,3 тыс. автомобилей (-8,2%).
В первую десятку также попадают KIA (240,1 тыс. шт.; +2,3%), Renault (158,0 тыс. шт.; +9,5%) и Peugeot (156,6 тыс. шт.; -2,2%).
|место фев.
|место 2016
|марка
|продажи фев.
|продажи 2016
|изм. фев.
|доля фев.
|доля 2016
|1
|1
|Toyota
|625.269
|1.245.889
|0,2%
|9,6%
|9,2%
|2
|3
|Ford
|462.813
|914.400
|13,1%
|7,1%
|6,8%
|3
|2
|Volkswagen
|451.373
|1.020.361
|-9,3%
|6,9%
|7,5%
|4
|4
|Nissan
|368.808
|743.833
|4,2%
|5,7%
|5,5%
|5
|5
|Hyundai
|334.041
|676.827
|-4,4%
|5,1%
|5,0%
|6
|6
|Honda
|328.958
|648.450
|9,1%
|5,1%
|4,8%
|7
|7
|Chevrolet
|299.272
|590.809
|-8,2%
|4,6%
|4,4%
|8
|8
|KIA
|240.143
|477.234
|2,3%
|3,7%
|3,5%
|9
|11
|Renault
|157.966
|292.844
|9,5%
|2,4%
|2,2%
|10
|9
|Peugeot
|156.592
|321.034
|-2,2%
|2,4%
|2,4%
|11
|10
|Mercedes
|146.754
|303.334
|7,5%
|2,3%
|2,2%
|12
|12
|BMW
|134.934
|281.997
|1,3%
|2,1%
|2,1%
|13
|13
|Audi
|124.783
|281.221
|7,6%
|1,9%
|2,1%
|14
|16
|Suzuki
|118.069
|229.995
|-1,3%
|1,8%
|1,7%
|15
|19
|Fiat
|111.990
|218.927
|-3,9%
|1,7%
|1,6%
|16
|14
|Changan
|110.164
|266.008
|-5,4%
|1,7%
|2,0%
|17
|20
|Maruti
|108.792
|216.644
|0,2%
|1,7%
|1,6%
|18
|15
|Mazda
|107.014
|232.269
|-4,4%
|1,6%
|1,7%
|19
|21
|Jeep
|106.297
|206.654
|28,2%
|1,6%
|1,5%
|20
|18
|Wuling
|91.569
|219.622
|-25,1%
|1,4%
|1,6%
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