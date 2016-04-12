ТОП-20 мирового рейтинга автомобильных марок по продажам в январе - феврале 2016 года

Эксперты focus2move опубликовали ТОП-20 мирового рейтинга марок по результатам февраля. Начало 2016 года было достаточно спокойным, продажи новых автомобилей в ряде регионов снижались, в частности, в Южной Америке, странах АСЕАН, СНГ, Ближнего Востока и Африки. После двух месяцев мировые продажи легковых автомобилей составили 13,7 млн штук, что всего на 0,2% выше результатов предыдущего года.

На данный момент прогноз продаж на 2016 год от экспертов focus2move составляет всего 90 млн автомобилей, при этом он был пересмотрен в сторону понижения.

Лидер рейтинга - Toyota - в феврале показал минимальное увеличение продаж (+0,2%), реализовав 625,3 тыс. автомобилей. Показатель японской марки за два месяца составил 1,25 млн единиц. Volkswagen, который всего 12 месяцев назад был во главе рейтинга, в феврале уступил вторую строчку Ford, потеряв в продажах 9,3%. Но по результатам января - февраля Volkswagen ещё удерживает второе место с 1,02 млн проданных автомобилей.

Ford очень хорошо начал год, удивив всех отличной динамикой продаж в феврале (+13,1% до 462,8 тыс. шт.). С начала года было продано 914,4 тыс. автомобилей, что не так далеко от показателей Volkswagen. Ближайший конкурент - Nissan - в феврале отстал более чем на 80 тысяч автомобилей. Пятёрку лидеров замкнул корейский Hyundai (334,0 тыс. шт.; -4,4%).

Honda сохранила шестое место с почти 329 тыс. проданных экземпляров (+9,1%), сократив отставание от пятого места и ещё больше оторвавшись от Chevrolet, занимающего седьмую строчку с 299,3 тыс. автомобилей (-8,2%).

В первую десятку также попадают KIA (240,1 тыс. шт.; +2,3%), Renault (158,0 тыс. шт.; +9,5%) и Peugeot (156,6 тыс. шт.; -2,2%).

место фев. место 2016 марка продажи фев. продажи 2016 изм. фев. доля фев. доля 2016 1 1 Toyota 625.269 1.245.889 0,2% 9,6% 9,2% 2 3 Ford 462.813 914.400 13,1% 7,1% 6,8% 3 2 Volkswagen 451.373 1.020.361 -9,3% 6,9% 7,5% 4 4 Nissan 368.808 743.833 4,2% 5,7% 5,5% 5 5 Hyundai 334.041 676.827 -4,4% 5,1% 5,0% 6 6 Honda 328.958 648.450 9,1% 5,1% 4,8% 7 7 Chevrolet 299.272 590.809 -8,2% 4,6% 4,4% 8 8 KIA 240.143 477.234 2,3% 3,7% 3,5% 9 11 Renault 157.966 292.844 9,5% 2,4% 2,2% 10 9 Peugeot 156.592 321.034 -2,2% 2,4% 2,4% 11 10 Mercedes 146.754 303.334 7,5% 2,3% 2,2% 12 12 BMW 134.934 281.997 1,3% 2,1% 2,1% 13 13 Audi 124.783 281.221 7,6% 1,9% 2,1% 14 16 Suzuki 118.069 229.995 -1,3% 1,8% 1,7% 15 19 Fiat 111.990 218.927 -3,9% 1,7% 1,6% 16 14 Changan 110.164 266.008 -5,4% 1,7% 2,0% 17 20 Maruti 108.792 216.644 0,2% 1,7% 1,6% 18 15 Mazda 107.014 232.269 -4,4% 1,6% 1,7% 19 21 Jeep 106.297 206.654 28,2% 1,6% 1,5% 20 18 Wuling 91.569 219.622 -25,1% 1,4% 1,6%

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