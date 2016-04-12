ТОП-20 мирового рейтинга автомобильных марок по продажам в январе - феврале 2016 года | АВТОСТАТ

ТОП-20 мирового рейтинга автомобильных марок по продажам в январе - феврале 2016 года

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Эксперты focus2move опубликовали ТОП-20 мирового рейтинга марок по результатам февраля. Начало 2016 года было достаточно спокойным, продажи новых автомобилей в ряде регионов снижались, в частности, в Южной Америке, странах АСЕАН, СНГ, Ближнего Востока и Африки. После двух месяцев мировые продажи легковых автомобилей составили 13,7 млн штук, что всего на 0,2% выше результатов предыдущего года.

На данный момент прогноз продаж на 2016 год от экспертов focus2move составляет всего 90 млн автомобилей, при этом он был пересмотрен в сторону понижения.

Лидер рейтинга - Toyota - в феврале показал минимальное увеличение продаж (+0,2%), реализовав 625,3 тыс. автомобилей. Показатель японской марки за два месяца составил 1,25 млн единиц. Volkswagen, который всего 12 месяцев назад был во главе рейтинга, в феврале уступил вторую строчку Ford, потеряв в продажах 9,3%. Но по результатам января - февраля Volkswagen ещё удерживает второе место с 1,02 млн проданных автомобилей.

Ford очень хорошо начал год, удивив всех отличной динамикой продаж в феврале (+13,1% до 462,8 тыс. шт.). С начала года было продано 914,4 тыс. автомобилей, что не так далеко от показателей Volkswagen. Ближайший конкурент - Nissan - в феврале отстал более чем на 80 тысяч автомобилей. Пятёрку лидеров замкнул корейский Hyundai (334,0 тыс. шт.; -4,4%).

Honda сохранила шестое место с почти 329 тыс. проданных экземпляров (+9,1%), сократив отставание от пятого места и ещё больше оторвавшись от Chevrolet, занимающего седьмую строчку с 299,3 тыс. автомобилей (-8,2%).

В первую десятку также попадают KIA (240,1 тыс. шт.; +2,3%), Renault (158,0 тыс. шт.; +9,5%) и Peugeot (156,6 тыс. шт.; -2,2%).

место фев.место 2016маркапродажи фев.продажи 2016изм. фев.доля фев.доля 2016
11Toyota625.2691.245.8890,2%9,6%9,2%
23Ford462.813914.40013,1%7,1%6,8%
32Volkswagen451.3731.020.361-9,3%6,9%7,5%
44Nissan368.808743.8334,2%5,7%5,5%
55Hyundai334.041676.827-4,4%5,1%5,0%
66Honda328.958648.4509,1%5,1%4,8%
77Chevrolet299.272590.809-8,2%4,6%4,4%
88KIA240.143477.2342,3%3,7%3,5%
911Renault157.966292.8449,5%2,4%2,2%
109Peugeot156.592321.034-2,2%2,4%2,4%
1110Mercedes146.754303.3347,5%2,3%2,2%
1212BMW134.934281.9971,3%2,1%2,1%
1313Audi124.783281.2217,6%1,9%2,1%
1416Suzuki118.069229.995-1,3%1,8%1,7%
1519Fiat111.990218.927-3,9%1,7%1,6%
1614Changan110.164266.008-5,4%1,7%2,0%
1720Maruti108.792216.6440,2%1,7%1,6%
1815Mazda107.014232.269-4,4%1,6%1,7%
1921Jeep106.297206.65428,2%1,6%1,5%
2018Wuling91.569219.622-25,1%1,4%1,6%

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Теги: продажирейтинг

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