Конкуренция будет расти, как между дилерами, так и между производителями

Сергей Целиков, генеральный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» выступил на Автофоруме «Неделя автобизнеса», проходившем с 4 по 9 февраля в Москве, с докладом «Автомобильный рынок России. Итоги. Тенденции и прогноз». Предлагаем вашему вниманию небольшой обзор этого доклада.



За последние 15 лет российский рынок прошел 4 этапа (стабильность, быстрый рост, кризис 2008 года, восстановление) и сейчас стабилизировался на уровне 2,5 -3,0 млн. в год. Кривая продаж на авторынке за указанный период практически повторила кривую роста цен на нефть – здесь прослеживается четкая зависимость.



При сохранении текущих тенденций в 2013 году мы вышли на уровень 2,6 млн. новых легковых автомобилей (-6%). Это на 150,6 тысячи меньше, чем за 2012 год. Результаты могли бы быть еще хуже, если б ситуацию не поправили продажи последнего месяца года. Число проданных в декабре 2013 года автомобилей приблизилось к данным продаж июня 2012 года – тогда наблюдался некий пик продаж на российском рынке (если рассматривать динамику продаж за последние два года), было продано 260 тысяч легковых автомобилей.



Динамика продаж





По итогам года лидеры продаж остались прежние, но расстановка сил слегка изменилась. Впереди – LADA, в ближайшей группе преследователей 7 брендов – Renault, Kia, Hyundai, Chevrolet, Volksvagen, Toyota, Nissan. Разброс динамики по брендам достаточно широк: от -31 до +55%.



У бренда LADA по итогам года - падение существенно ниже рынка (объем продаж снизился на 16,9%). Причин несколько: во-первых, у LADA самая большая доля на рынке и ее сложнее удержать; во-вторых, цены пошли вверх за счет прекращения выпуска дешевых автомобилей и ввода более дорогих комплектаций. Конкурентами LADA сегодня являются не только китайские марки и бюджетные новые иномарки, но и подержанные иномарки. Кроме того, владельцы LADA реже меняют автомобиль - «средний срок владения автомобилем» превышает 5 лет. И значит у тех, кто купил машины при выходе из кризиса в 2010-11 году, еще не пришла потребность в замене.



На фоне снизившегося рынка положительную динамику показали «китайцы». Эффект достигнут в основном за счет низкой цены и низкой базы, свое влияние на результаты продаж оказал и широкий модельный ряд. В основном китайские бренды пытались навязать конкуренцию в сегменте недорогих иномарок и кроссоверов. Цена остается основным аргументом, однако эксперты отмечают: постепенно растет и качество, улучшаются дизайн и прочие характеристики автомобилей. По динамике роста лидируют Geely (динамика роста продаж по итогам года вышла на первое место среди других брендов и составила +55,2%), Great Wall (+38,8%), Lifan (+33,7%).



Сегмент «премиум» (Mercedes, BMV, Audi, Land Rover) продолжал показывать устойчивый рост на протяжении последних лет: «премиум» традиционно не зависит от поведения рынка. 2013-ый год не стал исключением.



Удачным был год у трех японских марок (Subaru, Honda, Mitsubishi) – сказался эффект «низкой базы» и появление у них новых моделей в сегменте SUV. Три корейских бренда SsangYong, KIA и Hyundai росли за счет широкого модельного ряда и удачного соотношения цены и качества.



За счет продаж последнего квартала удалось «пролезть» в положительную зону Toyota (+1,3%), Lexus (+0,7%), Opel (+0,2%).



Количественный спад





В количественном выражении картина роста/падения в 2013 году иная. Пять брендов (LADA, Chevrolet, Daewoo, Ford, Skoda) суммарно снизили продажи на 186 тысяч единиц, что превышает общий объем снижения по рынку (151 тыс. штук). Самое большое снижение продаж – у LADA, в количественном отношении падение составило -90,5 тысячи штук.

Максимальный прирост у Renault (+19,8 тысяч штук), за счет Duster (+36б4 тысячи штук). Duster – хит года, который по большому счету оставался вне конкуренции. за год продано более 83,7 тысячи штук. Вслед за Renault хороший прирост показала KIA (+10,7 тысячи штук).



Сегмент SUV продолжает уверенно расти. Наращивает свою долю в основном за счет доли сегментов В и С. Потребители продолжают пересаживаться с хетчбеков и седанов на кроссоверы, которых за прошедший год продано по стране почти 1 млн. штук (рост продаж составил более 10%). В отличие от Европы в России потребители вместо минивэнов и хетчбеков выбирают кроссоверы и псведо-кроссоверы. В основном компактные. Даже в премиальном сегменте спрос смещается в сторону SUV. Основная причина – в стране плохие дороги, сложные парковки. Влияет и такой простой аргумент, как мода. Доля рынка SUV составила в 2013 году уже 35,8% (для сравнения, доля сегмента В на рынке 32,4%, сегмента С 18,6%.



Дизель на легковых автомобилях в России по-прежнему не в почете. В отличие от Европы, где более половины машин оснащаются дизельным двигателем, в России его доля менее 7 %. Для сравнения: во Франции – 72%, в Испании – 68%, в Швеции – 67%.



Средний срок владения автомобилем в России составил 55 месяцев (в среднем 4,6 года), автомобилем сегмента «премиум» - 41 месяц (3,4 года). В этом еще один из секретов роста премиальных брендов: владельцы дорогих автомобилей меняют их чаще, чем владельцы массовых марок. Средний срок владения LADA – 5,5 года, Mercedes-Benz - 3,2 года.



Средняя цена выросла





Еще одна тенденция ушедшего года – продажи авто продолжали смещаться в более дорогие сегменты. Наибольший процент продаж в 2013 году показали автомобили средней стоимостью от 25 до 35 тысяч USD. Все, что ниже – ушли в «минус», все, что выше $50 тысяч – тоже. Дешевые машины снимаются с производства, в то же время люди стараются пересаживаться на более комфортабельные, а, значит и более дорогие модели. Кроме того, в «премиум»-сегменте бренды расширили свои линейки в сторону понижения цены, начав выпускать более доступные варианты комплектаций, за счет этого переманили часть покупателей из сегментов С и D.



Средняя цена нового автомобиля выросла до 900 тысяч рублей. Средневзвешенные цены на российском рынке продолжают расти и уже приблизились к европейскому уровню. Это связано как с изменением рынка, так и с ростом стоимости самих автомобилей. Кроме того, каждое новое поколение автомобилей становится все лучше и дороже. Так, в 2007 году средняя цена на автомобиль в России составляла $19,5 тысячи, в 2010 – $22,7 тысячи, в 2013 – $28,3 тысячи.



В итоге в 2013 году на покупку новых автомобилей россияне потратили почти 74 млрд USD. Емкость рынка легковых автомобилей в России в денежном выражении составила на 2% меньше, чем в 2012 году, но на 20% больше, чем в «докризисном» 2008 году (61,2 млрд. USD).



Самой дорогой машиной по итогам года стал Mercedes-Benz (103 250 долларов), минимальная цена оказалась у Daewoo (10 340 долларов).

Прогноз на 2014 год





Если не произойдет кризиса, то в ближайшие 5-7 лет объем продаж на российском рынке будет находиться в так называемом «коридоре» 2,4-3,2 млн. автомобилей в год. Объем рынка в 2,5-3,0 млн – его текущий предел. Дальнейший рост возможен лишь при существенном росте благосостояния населения.



Автомобильный рынок России в общем и целом сформирован. Сейчас продолжаются лишь точечные инвестиции, слияния и поглощения, идут процессы оптимизации и повышения эффективности деятельности внутри компаний. Конкуренция будет усиливаться, причем не только среди дилеров, но и среди производителей, особенно в сегменте бюджетных автомобилей.



Особенность текущего периода в том, что рынок достаточно насыщенный. Есть такой ключевой показатель, как обеспеченность автомобилями, на него часто ссылаются аналитики и производители: в России очень низкая обеспеченность автомобилями, поэтому зарубежные консалтинговые компании продолжают прогнозировать российскому рынку рост. Это уже не так. Сейчас показатель обеспеченности автомобилями в России уже 300 автомобилей на 1000 жителей. Это еще не уровень Европы, но уже достаточно высокие цифры при таком уровне экономики.



По прогнозу АА «АВТОСТАТ», в 2014 году продолжатся тенденции 2013 года - рост продаж SUV и китайских брендов. Премиальные бренды будут продолжать наращивать объемы. Доля LADA на рынке будет плавно снижаться, чему в немалой степени будет способствовать начало производства японской модели Datsun на АВТОВАЗе.