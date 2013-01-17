Европейский авторынок в 2012 году снизился на 7,8%

Продажи легковых автомобилей в Европе, включая страны ЕАСТ, в декабре снизились на 16% до 838428 машин. По итогам всего 2012 года реализация автомобилей в Старом свете составила 12 млн. 527 тыс. 912 единиц – на 7,8% меньше, чем годом ранее. Таким образом, европейский авторынок показывает падение пятый год подряд. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), снижение продаж в прошлом году стало крупнейшим с 1993 года, а количественные показатели реализации достигли 17-летнего минимума.
Лидером по реализации автомобилей в 2012 году по-прежнему стала Германия, чей авторынок снизился на 2,9% до 3 млн. 82 тысяч 504 машин. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), несмотря на небольшое снижение в прошлом году, немецкий авторынок остается наиболее устойчивым в Западной Европе. Если же при рассмотрении европейского рынка учитывать Россию, то наша страна сохраняет вторую строчку «европейского первенства». По оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в 2012 году составили около 2 млн. 755 тысяч единиц (без учета LCV). Третьим по величине в Европе стал авторынок Великобритании, который вырос на 5,3% до 2 млн. 44 тысяч 609 машин. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), результат прошлого года стал лучшим за последние пять лет, однако все еще на 14,9% ниже по сравнению с докризисным 2007 годом. Далее идет Франция, где автопродажи упали на 13,9% до 1 млн. 898 тысяч 760 машин, достигнув 15-летнего минимума. Замыкает «пятерку» лидеров по-прежнему Италия с показателем 1 млн. 402 тысяч 89 проданных автомобилей (-19,9%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это соответствует уровню 1979 года, а по сравнению с докризисным 2007 годом снижение составляет 44%. Добавим также, что благодаря стимулирующей программе, запущенной в октябре прошлого года, испанский авторынок по итогам 2012 года смог достигнуть планки в 699589 проданных автомобилей, что, впрочем, на 13,4% ниже показателя годичной давности.
Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в 2012 году продал Volkswagen – 1 млн. 706 тысяч 472 машины, что на 4,2% ниже показателя годичной давности. На втором месте остается Ford, реализовавший 939409 автомобилей (-13%). На третьей строке – по-прежнему Opel/Vauxhall, чьи продажи составили 834790 единиц (-15,6%). Замыкают «пятерку» лидеров две французские марки – Renault (813278 шт., -22,2%) и Peugeot (793052 шт., -13%).
РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА РЫНКЕ ЕВРОСОЮЗА*
|декабрь'12
|декабрь'11
|изм.'12/11,%
|январь-декабрь'12
|январь-декабрь'11
|изм.'12/11,%
|Австрия
|18,421
|23,358
|-21.1
|336,010
|356,145
|-5.7
|Бельгия
|22,324
|48,763
|-54.2
|486,737
|572,211
|-14.9
|Болгария
|1,985
|1,209
|+64.2
|19,419
|19,122
|+1.6
|Кипр
|570
|1,175
|-51.5
|10,967
|14,544
|-24.6
|Чехия
|12,784
|15,019
|-14.9
|174,009
|173,282
|+0.4
|Дания
|10,707
|15,355
|-30.3
|170,763
|170,036
|+0.4
|Эстония
|1,041
|1,156
|-9.9
|17,267
|15,350
|+12.5
|Финляндия
|6,410
|6,891
|-7.0
|111,251
|126,130
|-11.8
|Франция
|160,314
|187,817
|-14.6
|1,898,760
|2,204,229
|-13.9
|Германия
|204,331
|244,501
|-16.4
|3,082,504
|3,173,634
|-2.9
|Греция
|3,669
|5,538
|-33.7
|58,482
|97,682
|-40.1
|Венгрия
|5,048
|3,262
|+54.8
|53,059
|45,109
|+17.6
|Ирландия
|316
|371
|-14.8
|79,498
|89,878
|-11.5
|Италия
|86,735
|111,928
|-22.5
|1,402,089
|1,749,739
|-19.9
|Латвия
|796
|1,060
|-24.9
|10,665
|10,980
|-2.9
|Литва
|842
|1,033
|-18.5
|12,170
|13,223
|-8.0
|Люксембург
|3,072
|2,642
|+16.3
|50,398
|49,881
|+1.0
|Нидерланды
|18,306
|17,244
|+6.2
|502,528
|555,843
|-9.6
|Польша
|21,141
|27,324
|-22.6
|273,589
|277,427
|-1.4
|Португалия
|6,342
|11,248
|-43.6
|95,290
|153,404
|-37.9
|Румыния
|4,828
|7,721
|-37.5
|66,436
|81,709
|-18.7
|Словакия
|5,074
|6,595
|-23.1
|69,268
|68,203
|+1.6
|Словения
|2,489
|3,280
|-24.1
|48,648
|58,417
|-16.7
|Испания
|51,197
|66,457
|-23.0
|699,589
|808,051
|-13.4
|Швеция
|27,108
|25,402
|+6.7
|279,899
|304,984
|-8.2
|Великобритания
|123,557
|119,188
|+3.7
|2,044,609
|1,941,253
|+5.3
|ЕВРОСОЮЗ (EU27)*
|799,407
|955,537
|-16.3
|12,053,904
|13,130,466
|-8.2
|EU15
|742,809
|886,703
|-16.2
|11,298,407
|12,353,100
|-8.5
|EU11*
|56,598
|68,834
|-17.8
|755,497
|777,366
|-2.8
|Исландия
|544
|272
|+100.0
|7,902
|5,054
|+56.4
|Норвегия
|9,369
|11,550
|-18.9
|137,967
|138,345
|-0.3
|Швейцария
|29,108
|30,483
|-4.5
|328,139
|318,958
|+2.9
|EFTA
|39,021
|42,305
|-7.8
|474,008
|462,357
|+2.5
|EU27*+EFTA
|838,428
|997,842
|-16.0
|12,527,912
|13,592,823
|-7.8
|EU15+EFTA
|781,830
|929,008
|-15.8
|11,772,415
|12,815,457
|-8.1
(*) данные по Мальте не предоставлены
РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (страны EU*+EFTA)
|декабрь
|январь-декабрь
|доля,%
|штук
|штук
|изм.,%
|доля,%
|штук
|штук
|изм.,%
|'12
|'11
|'12
|'11
|12/11
|'12
|'11
|'12
|'11
|12/11
|ALL BRANDS**
|838,428
|997,842
|-16.0
|12,527,912
|13,592,823
|-7.8
|VW Group
VOLKSWAGEN
AUDI
SEAT
SKODA
Остальные (1)
|23.8
12.0
4.7
2.3
4.3
0.4
|23.4
12.6
4.8
2.3
3.7
0.0
|199,954
100,830
39,708
19,702
36,104
3,610
|233,987
126,225
48,154
22,884
36,592
132
|-14.5
-20.1
-17.5
-13.9
-1.3
+2634.8
|24.8
12.8
5.6
2.1
3.9
0.4
|23.2
12.3
5.0
2.2
3.6
0.0
|3,112,304
1,607,472
704,219
260,464
491,951
48,198
|3,147,463
1,678,072
679,156
304,447
483,669
2,119
|-1.1
-4.2
+3.7
-14.4
+1.7
+2174.6
|PSA Group
PEUGEOT
CITROEN
|10.9
6.1
4.9
|11.3
6.0
5.3
|91,636
50,736
40,900
|112,882
60,074
52,808
|-18.8
-15.5
-22.5
|11.7
6.3
5.4
|12.4
6.7
5.7
|1,465,009
793,052
671,957
|1,682,712
911,886
770,826
|-12.9
-13.0
-12.8
|RENAULT Group
RENAULT
DACIA
|9.1
6.8
2.3
|9.5
7.6
1.9
|76,314
56,739
19,575
|94,736
75,633
19,103
|-19.4
-25.0
+2.5
|8.4
6.5
1.9
|9.5
7.7
1.9
|1,052,824
813,278
239,546
|1,297,833
1,045,592
252,241
|-18.9
-22.2
-5.0
|GM Group
OPEL/VAUXHALL
CHEVROLET
GM (US)
|7.7
6.4
1.3
0.0
|8.8
7.3
1.6
0.0
|64,232
53,260
10,962
10
|88,041
72,362
15,607
72
|-27.0
-26.4
-29.8
-86.1
|8.0
6.7
1.4
0.0
|8.6
7.3
1.3
0.0
|1,007,304
834,790
172,077
437
|1,166,442
989,244
176,541
657
|-13.6
-15.6
-2.5
-33.5
|FORD
|6.5
|7.5
|54,594
|75,145
|-27.3
|7.5
|7.9
|939,409
|1,080,194
|-13.0
|BMW Group
BMW
MINI
|7.9
6.4
1.5
|6.6
5.1
1.5
|66,189
53,288
12,901
|65,821
51,333
14,488
|+0.6
+3.8
-11.0
|6.4
5.1
1.3
|6.0
4.7
1.2
|799,277
641,083
158,194
|810,520
641,907
168,613
|-1.4
-0.1
-6.2
|FIAT Group
FIAT
LANCIA/CHRYSLER
ALFA ROMEO
JEEP
Остальные (2)
|6.0
4.4
0.7
0.6
0.3
0.0
|6.2
4.4
0.7
0.8
0.2
0.0
|50,653
37,310
5,584
5,176
2,363
220
|61,730
43,759
7,363
8,148
2,122
338
|-17.9
-14.7
-24.2
-36.5
+11.4
-34.9
|6.4
4.6
0.7
0.7
0.2
0.0
|7.0
5.0
0.8
1.0
0.2
0.1
|798,542
581,885
93,624
89,962
28,263
4,808
|948,231
683,956
103,157
130,534
23,742
6,842
|-15.8
-14.9
-9.2
-31.1
+19.0
-29.7
|DAIMLER
MERCEDES
SMART
|5.8
5.3
0.5
|5.3
4.8
0.5
|48,575
44,784
3,791
|52,618
47,433
5,185
|-7.7
-5.6
-26.9
|5.2
4.7
0.6
|4.9
4.4
0.6
|656,557
586,631
69,926
|671,480
591,750
79,730
|-2.2
-0.9
-12.3
|TOYOTA Group
TOYOTA
LEXUS
|4.6
4.4
0.1
|4.9
4.6
0.2
|38,447
37,292
1,155
|48,576
46,214
2,362
|-20.9
-19.3
-51.1
|4.3
4.1
0.2
|4.1
3.9
0.2
|540,990
514,840
26,150
|554,780
527,747
27,033
|-2.5
-2.4
-3.3
|NISSAN
|3.3
|3.2
|27,844
|31,984
|-12.9
|3.5
|3.4
|432,411
|459,167
|-5.8
|HYUNDAI
|4.1
|3.2
|34,460
|31,537
|+9.3
|3.5
|2.9
|432,240
|395,018
|+9.4
|KIA
|2.9
|2.3
|24,412
|23,029
|+6.0
|2.7
|2.2
|337,466
|294,556
|+14.6
|VOLVO CAR CORP.
|2.3
|1.9
|19,391
|19,373
|+0.1
|1.9
|1.9
|232,186
|256,367
|-9.4
|SUZUKI
|1.1
|1.3
|9,606
|13,266
|-27.6
|1.2
|1.3
|154,446
|178,393
|-13.4
|HONDA
|1.2
|1.0
|9,698
|10,396
|-6.7
|1.1
|1.1
|141,019
|150,415
|-6.2
|MAZDA
|1.0
|0.8
|8,638
|7,885
|+9.5
|1.0
|1.0
|124,439
|137,870
|-9.7
|JAGUAR LAND ROVER
LAND ROVER
JAGUAR
|1.1
0.9
0.2
|0.9
0.7
0.2
|9,338
7,416
1,922
|8,652
6,934
1,718
|+7.9
+7.0
+11.9
|1.0
0.8
0.2
|0.7
0.6
0.2
|124,383
100,698
23,685
|97,975
74,865
23,110
|+27.0
+34.5
+2.5
|MITSUBISHI
|0.6
|0.7
|5,288
|7,242
|-27.0
|0.6
|0.8
|77,226
|114,759
|-32.7
|ДРУГИЕ**
|-0.1
|1.1
|-841
|10,942
|-107.7
|0.8
|1.1
|99,880
|148,648
|-32.8
(1) VW Group: для VW "остальные" включают Bentley, Bugatti и Lamborghini
(2) FIAT Group: для FIAT "остальные" включают Dodge, Ferrari и Maserati
(*) данные по Мальте не представлены
(**) оценка ACEA