Европейский авторынок в 2012 году снизился на 7,8%

Продажи легковых автомобилей в Европе, включая страны ЕАСТ, в декабре снизились на 16% до 838428 машин. По итогам всего 2012 года реализация автомобилей в Старом свете составила 12 млн. 527 тыс. 912 единиц – на 7,8% меньше, чем годом ранее. Таким образом, европейский авторынок показывает падение пятый год подряд. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), снижение продаж в прошлом году стало крупнейшим с 1993 года, а количественные показатели реализации достигли 17-летнего минимума.

Лидером по реализации автомобилей в 2012 году по-прежнему стала Германия, чей авторынок снизился на 2,9% до 3 млн. 82 тысяч 504 машин. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), несмотря на небольшое снижение в прошлом году, немецкий авторынок остается наиболее устойчивым в Западной Европе. Если же при рассмотрении европейского рынка учитывать Россию, то наша страна сохраняет вторую строчку «европейского первенства». По оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в 2012 году составили около 2 млн. 755 тысяч единиц (без учета LCV). Третьим по величине в Европе стал авторынок Великобритании, который вырос на 5,3% до 2 млн. 44 тысяч 609 машин. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), результат прошлого года стал лучшим за последние пять лет, однако все еще на 14,9% ниже по сравнению с докризисным 2007 годом. Далее идет Франция, где автопродажи упали на 13,9% до 1 млн. 898 тысяч 760 машин, достигнув 15-летнего минимума. Замыкает «пятерку» лидеров по-прежнему Италия с показателем 1 млн. 402 тысяч 89 проданных автомобилей (-19,9%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это соответствует уровню 1979 года, а по сравнению с докризисным 2007 годом снижение составляет 44%. Добавим также, что благодаря стимулирующей программе, запущенной в октябре прошлого года, испанский авторынок по итогам 2012 года смог достигнуть планки в 699589 проданных автомобилей, что, впрочем, на 13,4% ниже показателя годичной давности.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в 2012 году продал Volkswagen – 1 млн. 706 тысяч 472 машины, что на 4,2% ниже показателя годичной давности. На втором месте остается Ford, реализовавший 939409 автомобилей (-13%). На третьей строке – по-прежнему Opel/Vauxhall, чьи продажи составили 834790 единиц (-15,6%). Замыкают «пятерку» лидеров две французские марки – Renault (813278 шт., -22,2%) и Peugeot (793052 шт., -13%).

РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА РЫНКЕ ЕВРОСОЮЗА*

декабрь'12 декабрь'11 изм.'12/11,% январь-декабрь'12 январь-декабрь'11 изм.'12/11,% Австрия 18,421 23,358 -21.1 336,010 356,145 -5.7 Бельгия 22,324 48,763 -54.2 486,737 572,211 -14.9 Болгария 1,985 1,209 +64.2 19,419 19,122 +1.6 Кипр 570 1,175 -51.5 10,967 14,544 -24.6 Чехия 12,784 15,019 -14.9 174,009 173,282 +0.4 Дания 10,707 15,355 -30.3 170,763 170,036 +0.4 Эстония 1,041 1,156 -9.9 17,267 15,350 +12.5 Финляндия 6,410 6,891 -7.0 111,251 126,130 -11.8 Франция 160,314 187,817 -14.6 1,898,760 2,204,229 -13.9 Германия 204,331 244,501 -16.4 3,082,504 3,173,634 -2.9 Греция 3,669 5,538 -33.7 58,482 97,682 -40.1 Венгрия 5,048 3,262 +54.8 53,059 45,109 +17.6 Ирландия 316 371 -14.8 79,498 89,878 -11.5 Италия 86,735 111,928 -22.5 1,402,089 1,749,739 -19.9 Латвия 796 1,060 -24.9 10,665 10,980 -2.9 Литва 842 1,033 -18.5 12,170 13,223 -8.0 Люксембург 3,072 2,642 +16.3 50,398 49,881 +1.0 Нидерланды 18,306 17,244 +6.2 502,528 555,843 -9.6 Польша 21,141 27,324 -22.6 273,589 277,427 -1.4 Португалия 6,342 11,248 -43.6 95,290 153,404 -37.9 Румыния 4,828 7,721 -37.5 66,436 81,709 -18.7 Словакия 5,074 6,595 -23.1 69,268 68,203 +1.6 Словения 2,489 3,280 -24.1 48,648 58,417 -16.7 Испания 51,197 66,457 -23.0 699,589 808,051 -13.4 Швеция 27,108 25,402 +6.7 279,899 304,984 -8.2 Великобритания 123,557 119,188 +3.7 2,044,609 1,941,253 +5.3 ЕВРОСОЮЗ (EU27)* 799,407 955,537 -16.3 12,053,904 13,130,466 -8.2 EU15 742,809 886,703 -16.2 11,298,407 12,353,100 -8.5 EU11* 56,598 68,834 -17.8 755,497 777,366 -2.8 Исландия 544 272 +100.0 7,902 5,054 +56.4 Норвегия 9,369 11,550 -18.9 137,967 138,345 -0.3 Швейцария 29,108 30,483 -4.5 328,139 318,958 +2.9 EFTA 39,021 42,305 -7.8 474,008 462,357 +2.5 EU27*+EFTA 838,428 997,842 -16.0 12,527,912 13,592,823 -7.8 EU15+EFTA 781,830 929,008 -15.8 11,772,415 12,815,457 -8.1

(*) данные по Мальте не предоставлены

РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (страны EU*+EFTA)

декабрь январь-декабрь доля,% штук штук изм.,% доля,% штук штук изм.,% '12 '11 '12 '11 12/11 '12 '11 '12 '11 12/11 ALL BRANDS** 838,428 997,842 -16.0 12,527,912 13,592,823 -7.8 VW Group

VOLKSWAGEN

AUDI

SEAT

SKODA

Остальные (1) 23.8

12.0

4.7

2.3

4.3

0.4 23.4

12.6

4.8

2.3

3.7

0.0 199,954

100,830

39,708

19,702

36,104

3,610 233,987

126,225

48,154

22,884

36,592

132 -14.5

-20.1

-17.5

-13.9

-1.3

+2634.8 24.8

12.8

5.6

2.1

3.9

0.4 23.2

12.3

5.0

2.2

3.6

0.0 3,112,304

1,607,472

704,219

260,464

491,951

48,198 3,147,463

1,678,072

679,156

304,447

483,669

2,119 -1.1

-4.2

+3.7

-14.4

+1.7

+2174.6 PSA Group

PEUGEOT

CITROEN 10.9

6.1

4.9 11.3

6.0

5.3 91,636

50,736

40,900 112,882

60,074

52,808 -18.8

-15.5

-22.5 11.7

6.3

5.4 12.4

6.7

5.7 1,465,009

793,052

671,957 1,682,712

911,886

770,826 -12.9

-13.0

-12.8 RENAULT Group

RENAULT

DACIA 9.1

6.8

2.3 9.5

7.6

1.9 76,314

56,739

19,575 94,736

75,633

19,103 -19.4

-25.0

+2.5 8.4

6.5

1.9 9.5

7.7

1.9 1,052,824

813,278

239,546 1,297,833

1,045,592

252,241 -18.9

-22.2

-5.0 GM Group

OPEL/VAUXHALL

CHEVROLET

GM (US) 7.7

6.4

1.3

0.0 8.8

7.3

1.6

0.0 64,232

53,260

10,962

10 88,041

72,362

15,607

72 -27.0

-26.4

-29.8

-86.1 8.0

6.7

1.4

0.0 8.6

7.3

1.3

0.0 1,007,304

834,790

172,077

437 1,166,442

989,244

176,541

657 -13.6

-15.6

-2.5

-33.5 FORD 6.5 7.5 54,594 75,145 -27.3 7.5 7.9 939,409 1,080,194 -13.0 BMW Group

BMW

MINI 7.9

6.4

1.5 6.6

5.1

1.5 66,189

53,288

12,901 65,821

51,333

14,488 +0.6

+3.8

-11.0 6.4

5.1

1.3 6.0

4.7

1.2 799,277

641,083

158,194 810,520

641,907

168,613 -1.4

-0.1

-6.2 FIAT Group

FIAT

LANCIA/CHRYSLER

ALFA ROMEO

JEEP

Остальные (2) 6.0

4.4

0.7

0.6

0.3

0.0 6.2

4.4

0.7

0.8

0.2

0.0 50,653

37,310

5,584

5,176

2,363

220 61,730

43,759

7,363

8,148

2,122

338 -17.9

-14.7

-24.2

-36.5

+11.4

-34.9 6.4

4.6

0.7

0.7

0.2

0.0 7.0

5.0

0.8

1.0

0.2

0.1 798,542

581,885

93,624

89,962

28,263

4,808 948,231

683,956

103,157

130,534

23,742

6,842 -15.8

-14.9

-9.2

-31.1

+19.0

-29.7 DAIMLER

MERCEDES

SMART 5.8

5.3

0.5 5.3

4.8

0.5 48,575

44,784

3,791 52,618

47,433

5,185 -7.7

-5.6

-26.9 5.2

4.7

0.6 4.9

4.4

0.6 656,557

586,631

69,926 671,480

591,750

79,730 -2.2

-0.9

-12.3 TOYOTA Group

TOYOTA

LEXUS 4.6

4.4

0.1 4.9

4.6

0.2 38,447

37,292

1,155 48,576

46,214

2,362 -20.9

-19.3

-51.1 4.3

4.1

0.2 4.1

3.9

0.2 540,990

514,840

26,150 554,780

527,747

27,033 -2.5

-2.4

-3.3 NISSAN 3.3 3.2 27,844 31,984 -12.9 3.5 3.4 432,411 459,167 -5.8 HYUNDAI 4.1 3.2 34,460 31,537 +9.3 3.5 2.9 432,240 395,018 +9.4 KIA 2.9 2.3 24,412 23,029 +6.0 2.7 2.2 337,466 294,556 +14.6 VOLVO CAR CORP. 2.3 1.9 19,391 19,373 +0.1 1.9 1.9 232,186 256,367 -9.4 SUZUKI 1.1 1.3 9,606 13,266 -27.6 1.2 1.3 154,446 178,393 -13.4 HONDA 1.2 1.0 9,698 10,396 -6.7 1.1 1.1 141,019 150,415 -6.2 MAZDA 1.0 0.8 8,638 7,885 +9.5 1.0 1.0 124,439 137,870 -9.7 JAGUAR LAND ROVER

LAND ROVER

JAGUAR 1.1

0.9

0.2 0.9

0.7

0.2 9,338

7,416

1,922 8,652

6,934

1,718 +7.9

+7.0

+11.9 1.0

0.8

0.2 0.7

0.6

0.2 124,383

100,698

23,685 97,975

74,865

23,110 +27.0

+34.5

+2.5 MITSUBISHI 0.6 0.7 5,288 7,242 -27.0 0.6 0.8 77,226 114,759 -32.7 ДРУГИЕ** -0.1 1.1 -841 10,942 -107.7 0.8 1.1 99,880 148,648 -32.8

(1) VW Group: для VW "остальные" включают Bentley, Bugatti и Lamborghini

(2) FIAT Group: для FIAT "остальные" включают Dodge, Ferrari и Maserati

(*) данные по Мальте не представлены

(**) оценка ACEA