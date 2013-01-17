Европейский авторынок в 2012 году снизился на 7,8% | АВТОСТАТ

Европейский авторынок в 2012 году снизился на 7,8%

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Продажи легковых автомобилей в Европе, включая страны ЕАСТ, в декабре снизились на 16% до 838428 машин. По итогам всего 2012 года реализация автомобилей в Старом свете составила 12 млн. 527 тыс. 912 единиц – на 7,8% меньше, чем годом ранее. Таким образом, европейский авторынок показывает падение пятый год подряд. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), снижение продаж в прошлом году стало крупнейшим с 1993 года, а количественные показатели реализации достигли 17-летнего минимума.

Лидером по реализации автомобилей в 2012 году по-прежнему стала Германия, чей авторынок снизился на 2,9% до 3 млн. 82 тысяч 504 машин. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), несмотря на небольшое снижение в прошлом году, немецкий авторынок остается наиболее устойчивым в Западной Европе. Если же при рассмотрении европейского рынка учитывать Россию, то наша страна сохраняет вторую строчку «европейского первенства». По оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в 2012 году составили около 2 млн. 755 тысяч единиц (без учета LCV). Третьим по величине в Европе стал авторынок Великобритании, который вырос на 5,3% до 2 млн. 44 тысяч 609 машин. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), результат прошлого года стал лучшим за последние пять лет, однако все еще на 14,9% ниже по сравнению с докризисным 2007 годом. Далее идет Франция, где автопродажи упали на 13,9% до 1 млн. 898 тысяч 760 машин, достигнув 15-летнего минимума. Замыкает «пятерку» лидеров по-прежнему Италия с показателем 1 млн. 402 тысяч 89 проданных автомобилей (-19,9%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это соответствует уровню 1979 года, а по сравнению с докризисным 2007 годом снижение составляет 44%. Добавим также, что благодаря стимулирующей программе, запущенной в октябре прошлого года,  испанский авторынок по итогам 2012 года смог достигнуть планки в 699589 проданных автомобилей, что, впрочем, на 13,4% ниже показателя годичной давности.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в 2012 году продал Volkswagen – 1 млн. 706 тысяч 472 машины, что на 4,2% ниже показателя годичной давности. На втором месте остается Ford, реализовавший 939409 автомобилей (-13%). На третьей строке – по-прежнему Opel/Vauxhall, чьи продажи составили 834790 единиц (-15,6%). Замыкают «пятерку» лидеров две французские марки – Renault (813278 шт., -22,2%) и Peugeot (793052 шт., -13%).

РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА РЫНКЕ ЕВРОСОЮЗА*

 декабрь'12декабрь'11изм.'12/11,%январь-декабрь'12январь-декабрь'11изм.'12/11,%
Австрия18,42123,358-21.1336,010356,145-5.7
Бельгия22,32448,763-54.2486,737572,211-14.9
Болгария1,9851,209+64.219,41919,122+1.6
Кипр5701,175-51.510,96714,544-24.6
Чехия12,78415,019-14.9174,009173,282+0.4
Дания10,70715,355-30.3170,763170,036+0.4
Эстония1,0411,156-9.917,26715,350+12.5
Финляндия6,4106,891-7.0111,251126,130-11.8
Франция160,314187,817-14.61,898,7602,204,229-13.9
Германия204,331244,501-16.43,082,5043,173,634-2.9
Греция3,6695,538-33.758,48297,682-40.1
Венгрия5,0483,262+54.853,05945,109+17.6
Ирландия316371-14.879,49889,878-11.5
Италия86,735111,928-22.51,402,0891,749,739-19.9
Латвия7961,060-24.910,66510,980-2.9
Литва8421,033-18.512,17013,223-8.0
Люксембург3,0722,642+16.350,39849,881+1.0
Нидерланды18,30617,244+6.2502,528555,843-9.6
Польша21,14127,324-22.6273,589277,427-1.4
Португалия6,34211,248-43.695,290153,404-37.9
Румыния4,8287,721-37.566,43681,709-18.7
Словакия5,0746,595-23.169,26868,203+1.6
Словения2,4893,280-24.148,64858,417-16.7
Испания51,19766,457-23.0699,589808,051-13.4
Швеция27,10825,402+6.7279,899304,984-8.2
Великобритания123,557119,188+3.72,044,6091,941,253+5.3
ЕВРОСОЮЗ (EU27)*799,407955,537-16.312,053,90413,130,466-8.2
EU15742,809886,703-16.211,298,40712,353,100-8.5
EU11*56,59868,834-17.8755,497777,366-2.8
Исландия544272+100.07,9025,054+56.4
Норвегия9,36911,550-18.9137,967138,345-0.3
Швейцария29,10830,483-4.5328,139318,958+2.9
EFTA39,02142,305-7.8474,008462,357+2.5
EU27*+EFTA838,428997,842-16.012,527,91213,592,823-7.8
EU15+EFTA781,830929,008-15.811,772,41512,815,457-8.1

(*) данные по Мальте не предоставлены

РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (страны EU*+EFTA)

 декабрьянварь-декабрь
доля,%штукштукизм.,%доля,%штукштукизм.,%
'12'11'12'1112/11'12'11'12'1112/11
ALL BRANDS**  838,428997,842-16.0  12,527,91213,592,823-7.8
VW Group
VOLKSWAGEN
AUDI
SEAT
SKODA
Остальные (1)		23.8
12.0
4.7
2.3
4.3
0.4		23.4
12.6
4.8
2.3
3.7
0.0		199,954
100,830
39,708
19,702
36,104
3,610		233,987
126,225
48,154
22,884
36,592
132		-14.5
-20.1
-17.5
-13.9
-1.3
+2634.8		24.8
12.8
5.6
2.1
3.9
0.4		23.2
12.3
5.0
2.2
3.6
0.0		3,112,304
1,607,472
704,219
260,464
491,951
48,198		3,147,463
1,678,072
679,156
304,447
483,669
2,119		-1.1
-4.2
+3.7
-14.4
+1.7
+2174.6
PSA Group
PEUGEOT
CITROEN		10.9
6.1
4.9		11.3
6.0
5.3		91,636
50,736
40,900		112,882
60,074
52,808		-18.8
-15.5
-22.5		11.7
6.3
5.4		12.4
6.7
5.7		1,465,009
793,052
671,957		1,682,712
911,886
770,826		-12.9
-13.0
-12.8
RENAULT Group
RENAULT
DACIA		9.1
6.8
2.3		9.5
7.6
1.9		76,314
56,739
19,575		94,736
75,633
19,103		-19.4
-25.0
+2.5		8.4
6.5
1.9		9.5
7.7
1.9		1,052,824
813,278
239,546		1,297,833
1,045,592
252,241		-18.9
-22.2
-5.0
GM Group
OPEL/VAUXHALL
CHEVROLET
GM (US)		7.7
6.4
1.3
0.0		8.8
7.3
1.6
0.0		64,232
53,260
10,962
10		88,041
72,362
15,607
72		-27.0
-26.4
-29.8
-86.1		8.0
6.7
1.4
0.0		8.6
7.3
1.3
0.0		1,007,304
834,790
172,077
437		1,166,442
989,244
176,541
657		-13.6
-15.6
-2.5
-33.5
FORD6.57.554,59475,145-27.37.57.9939,4091,080,194-13.0
BMW Group
BMW
MINI		7.9
6.4
1.5		6.6
5.1
1.5		66,189
53,288
12,901		65,821
51,333
14,488		+0.6
+3.8
-11.0		6.4
5.1
1.3		6.0
4.7
1.2		799,277
641,083
158,194		810,520
641,907
168,613		-1.4
-0.1
-6.2
FIAT Group
FIAT
LANCIA/CHRYSLER
ALFA ROMEO
JEEP
Остальные (2)		6.0
4.4
0.7
0.6
0.3
0.0		6.2
4.4
0.7
0.8
0.2
0.0		50,653
37,310
5,584
5,176
2,363
220		61,730
43,759
7,363
8,148
2,122
338		-17.9
-14.7
-24.2
-36.5
+11.4
-34.9		6.4
4.6
0.7
0.7
0.2
0.0		7.0
5.0
0.8
1.0
0.2
0.1		798,542
581,885
93,624
89,962
28,263
4,808		948,231
683,956
103,157
130,534
23,742
6,842		-15.8
-14.9
-9.2
-31.1
+19.0
-29.7
DAIMLER
MERCEDES
SMART		5.8
5.3
0.5		5.3
4.8
0.5		48,575
44,784
3,791		52,618
47,433
5,185		-7.7
-5.6
-26.9		5.2
4.7
0.6		4.9
4.4
0.6		656,557
586,631
69,926		671,480
591,750
79,730		-2.2
-0.9
-12.3
TOYOTA Group
TOYOTA
LEXUS		4.6
4.4
0.1		4.9
4.6
0.2		38,447
37,292
1,155		48,576
46,214
2,362		-20.9
-19.3
-51.1		4.3
4.1
0.2		4.1
3.9
0.2		540,990
514,840
26,150		554,780
527,747
27,033		-2.5
-2.4
-3.3
NISSAN3.33.227,84431,984-12.93.53.4432,411459,167-5.8
HYUNDAI4.13.234,46031,537+9.33.52.9432,240395,018+9.4
KIA2.92.324,41223,029+6.02.72.2337,466294,556+14.6
VOLVO CAR CORP.2.31.919,39119,373+0.11.91.9232,186256,367-9.4
SUZUKI1.11.39,60613,266-27.61.21.3154,446178,393-13.4
HONDA1.21.09,69810,396-6.71.11.1141,019150,415-6.2
MAZDA1.00.88,6387,885+9.51.01.0124,439137,870-9.7
JAGUAR LAND ROVER
LAND ROVER
JAGUAR		1.1
0.9
0.2		0.9
0.7
0.2		9,338
7,416
1,922		8,652
6,934
1,718		+7.9
+7.0
+11.9		1.0
0.8
0.2		0.7
0.6
0.2		124,383
100,698
23,685		97,975
74,865
23,110		+27.0
+34.5
+2.5
MITSUBISHI0.60.75,2887,242-27.00.60.877,226114,759-32.7
ДРУГИЕ**-0.11.1-84110,942-107.70.81.199,880148,648-32.8

(1) VW Group: для VW "остальные" включают Bentley, Bugatti и Lamborghini
(2) FIAT Group: для FIAT "остальные" включают Dodge, Ferrari и Maserati

(*) данные по Мальте не представлены
(**) оценка ACEA

Теги: авторынок европы

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