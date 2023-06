Обзор ценовой политики участников рынка (итоги, июнь 2011)

Из представленной на российском рынке сорок одной зарубежной компании в июне 2011 года у двадцати пяти цены не изменились (BMW, Cadillac, ZAZ, Chevrolet, Chrysler, Daewoo, Dodge, Fiat, Geely, Great Wall, Infiniti, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Mazda, Mercedes-Benz, Opel, Porsche, SEAT, SsangYong, Subaru, Suzuki, TagAZ, Volvo).



Девять компаний представили на российском рынке новые модели. Audi дополнил гамму модели А6 полноприводным универсалом A6 allroad quattro. Автомобиль с бензиновым трехлитровым двигателем (290 л.с.) и трехлитровым турбодизелем (240 л.с.) оценен от 2429200 до 2479700 руб. Citroen предлагает хэтчбек С4 нового поколения. Цена начинается от 574900 руб. за автомобиль в комплектации Dynamique. Максимальная комплектация Exclusive обойдется в 747900 руб. По сравнению с С4 предыдущего поколения цена нового автомобиля в комплектациях Dynamique и Tendance ниже на 7-18%. Только в комплектации Exclusive цена почти одинакова – новый С4 дороже на 0,1%.



Ford представил цены нового Focus III- пятидверный хэтчбек и седан – с бензиновыми двигателями 1,6 л (105 и125 л.с.), 2,0 л (150 л.с.) и дизелем 2,0 л (140 л.с.). Самый дешевый хэтчбек с двигателем 1,6 и механической коробкой стоит 499000 руб., самый дорогой – седан c дизельным двигателем и автоматической коробкой – обойдется в 829500 руб. По сравнению с Focus предыдущего поколения минимальная цена выше на 7%, а максимальная ниже на 500 руб. (0,01%).



Hyundai начал продажи пятидверного хэтчбека Solaris по цене 443000 до 649000 руб. (в зависимости от комплектации). Относительно седана, цена хэтчбека выше на 1,6-2,3%. Корейская компания Kia представляет хэтчбек Picanto нового поколения. Новый Picanto доступен в пяти комплектация и снабжен двумя двигателями (69 и 85 л.с.), более мощными, чем у Picanto предыдущего поколения. Цена лежит в пределах от 354900 до 549900 руб., что на 4,4-19,5% выше предшественника.



Легендарный Land Rover презентовал новинку в премиум-классе - Range Rover Evoque. Evoque выпускается с двумя совершенно новыми кузовами – пятидверным и трехдверным, представленным, как «купе». Двигателей три – два четырехцилиндровых дизеля (150 и 190 л.с.) и бензиновая «шестерка» (240 л.с.). Цены 5-ти дверной версии лежат в пределах 1600000-2250000 руб., 3-х дверное «купе» обойдется немного дороже – от 1650000 до 2230000 руб.



Японский Nissan открыл летний сезон началом продаж давно разрекламированного молодежного кроссовера Juke. Покупателям предоставляется широкий выбор из семи комплектаций и двух двигателей (117 и 190 л.с.). Широк и диапазон цен - от 649000 до 1065500 руб.



TagAZ начал продажи нового седана С10, сменившего седан Vega C100. Новый седан с двигателем 1,3 (93 л.с.) и механической коробкой передач предлагается в одной комплектации за 340000 руб., что на 2,9% меньше минимальной цены Vega C100.



Шведский Volvo предлагает новый универсал V60. Универсал доступен в четырех комплектациях с тремя бензиновыми (от 150 до 203 л.с.) и дизельным (205 л.с.) двигателями. Минимальная цена – 1176000 руб., максимальная – 2091000 руб.



У шести компаний изменение цен коснулось только одной модели. Audi сократила количество комплектаций седана А6 до двух, в результате чего минимальная цена модели выросла на 21,6%. Китайская компания Chery повысила цены автомобиля М11 производства 2011 года на 2,0%. Повышение коснулось двух комплектаций седана М11 и всех комплектаций хэтчбека М11. У компании Ford на 0,9-1,0% выросли цены всех комплектаций C-Max, за исключением самой дешевой комплектации Trend с 5ти ступенчатой механической коробкой. Корейский кроссовер Hyundai ix55 в комплектации Luxury стал дороже на 1,5%. Появление более дешевых комплектаций Comfort и Family привело к снижению минимальной цены ix55 на 8,2%. Компания Renault сократила количество комплектаций седана Symbol до трех, в результате чего минимальная цена модели выросла на 3,2%, составив 479000 руб. Семейство Vortex Tingo пополнилось новой комплектацией Lux AT3 с автоматической коробкой передач за 539900 руб. Максимальная цена модели выросла на 5,9%.



Восемь компаний изменили цены двух и более моделей. В компании Citroen хэтчбек С3 с двигателем 1,6 л стал дороже на 1,5-1,6%. Цена кроссовера C-Crosser выросла на 0,8-1,0% для всех комплектаций, кроме самой дешевой Dynamique. На 1% подорожал и пассажирский Berlingo First. Японская Honda подняла цены седана Accord на 0,4 – 2,0% (кроме самой дешевой комплектации за 999000 руб.). Дороже на 0,9 -1,1% стал и микровэн Jazz. Повысила цены компания Lexus. Седан LS стал дороже на 0,5%, внедорожник RX – на 1,7-2,1%, большие внедорожники премиум-класса LX и GX – на 2,9-3% и 2,9-3,3% соответственно.

Mitsubishi увеличил цены своих кроссоверов и внедорожников, сохранив цену легковых автомобилей. Выросла стоимость Pajero – IV (2,1-2,5%), Pajero Sport (1,2-1,5%), Outlander XL (1,7-2,1%), кроссовер ASX (1,5-2,6%), пикап L200-IV (1,8-2,7%). Появление двух новых комплектаций Outlander XL с мощным трехлитровым двигателем вызвало повышение максимальной цены модели на 7,2%.

Японский Nissan существенно поднял стоимость седана бизнес-класса Teana. Увеличение составило 7,1-8,9% в зависимости от комплектации. Спортивное купе Nissan GT-R стало дороже на 2,6-3,3%. Цена кроссовера Murano выросла на 2,0-3,0% во всех комплектациях, кроме самой дешевой ХЕ.



В компании Peugeot изменение цен затронуло четыре модели автомобилей. Изменились комплектации трехдверного хэтчбека 207. Новая комплектация Access за 449000 руб. снизила минимальную цену модели на 8,0%. Отмена дорогой комплектации Premium привела к снижении максимальной цены на 13,5%. Аналогичные изменения и в ценах пятидверного хэтчбека 207. Новая комплектация Access снизила минимальную цену модели на 8,0%. Замена дорогих комплектаций Premium и Envy на Sportium и Allure (обе за 639000 руб.) привела к снижению максимальной цены на 2,8%. Внедорожник модели 4007 стал дороже на 1,1-1,7% в зависимости от комплектации. Минивэн Partner Origin VP подорожал на 3,0%.



У дилеров Toyota с 01.06.2011г начали действовать новые цены, объявленные еще в начале мая. Повышены цены универсала Verso (на 1,6-1,9%), гибридного Prius (на 1,8-2,1%), седана и универсала Avensis (на 1,2-2%), кроссовера RAV4 (на 1,8-2,7%), внедорожников LC Prado (на 2,4-3,3%), LC 200 (на 3-3,5%) и Highlander (на 2,6%). Пикап Hilux стал дороже на 0,9-1% в двух комплектациях - Prestige X-Style и Prestige X-Style Limited. Концерн Volkswagen обнародовал изменение цен на большую часть своего модельного ряда. Прибавка цены коснулась хэтчбека Polo (1,3-1,7%), «народного» Polo Sedan (1,3-1,7%), Golf (0,8-1,2%), Golf Plus (0,5-0,7%), представительского Phaeton (1,3-1,6%), внедорожника Touareg (1,9-2,0%), минивэна Touran (1,2-1,7%), купе Passat CC (2,9-3,2%) и Scirocco (1,2-1,6%).



АВТОВАЗ повысил цены почти на весь модельный ряд, кроме семейства Samara. Самый дешевый автомобиль ВАЗ-2107 стал дороже на 3,5%, перевалив отметку в 200 тысяч рублей (206900 руб.). Цена автомобилей семейства Lada Kalina (седан, хэтчбек и универсал) выросла на 0,7-2,0%, Kalina Sport на 0,6-1,0%. Уменьшение количества комплектаций Kalina Sport до двух привело к снижению максимальной цены модели на 0,7%. В семействе Lada Priora седан и хэтчбек стали дороже на 0,5-2,3%, универсал - на 0,5%. Появление двух новых комплектаций Priora Coupe привело к увеличению максимальной цены модели на 5,4%. Поднялась цена популярного внедорожника Lada 4х4. Автомобиль с трехдверным кузовом стал дороже на 1,7-2,3%, пятидверный – на 2,2%. Минимальная цена внедорожника перевалила за 300 тысяч и составляет 304900 руб.



UAZ увеличил цену двух из трех комплектаций автомобиля Pickup на 1,8-2,0%. В результате средняя цена на отечественный автомобиль за июнь выросла на 1,0% и составила 352,49 тысяч рублей.

BMW

Баварская компания предлагает специальные серии автомобилей локальной сборки, приобретение которых позволяет получить существенную экономию. По выгодной цене предлагаются автомобили 318i (выигрыш 5000 руб.), 325i (выигрыш 148000 руб.), 523i (выигрыш 160000 руб.), X1 sDrive18i (выигрыш 4000 руб.),



Cadillac

На период до 30.06.2011г. компания предлагает покупателям специальные цены на модели SRX 3,0 и Escalade 6,2 выпуска 2010 года. Рекомендованная скидка с розничной цены составляет 150000 руб.



ZAZ

В июне покупатели украинского автомобиля ZAZ Chance в комплектации SX получат скидку в размере 10 000 рублей. Приобретая автомобиль в максимальной комплектации, вы получаете кондиционер в подарок.



Chery

Китайская компания предлагает специальные цены на автомобиль М11 выпуска 2010 года. Выгода при покупке составляет от 5000 до 10500 руб. в зависимости от комплектации.



Chevrolet

До конца июня компания предлагает специальные цены на автомобили выпуска 2011 года. Автомобили Lacetti хэтчбек и седан можно приобрести со скидкой 30000 руб., Avea седан – 50000 руб., Avea 5д хэтчбек – 47000 руб., Epica – 28000 руб., Captiva – от 60000 до 100000 руб. в зависимости от комплектации. Продолжают действовать льготные цены на хэтчбек и седан Lacetti выпуска 2010 года – скидка составляет 40000 руб. Кроме того, покупатели автомобилей Spark, Avea, Lacetti, Cruze, Epica, Captiva выпуска 2010 года получают дополнительную выгоду 10000 руб. при одновременной покупке полиса Каско ОСАО «Ингосстрах».



Citroen

На автомобили Citroen, выпущенные в 2010 году, продолжают действовать разнообразные скидки. Так, самый маленький Citroen С1 можно приобрести дешевле на 20000-34000 руб. На 20000 руб. дешевле обойдутся С3 Picasso и С5 (седан и универсал). Скидка на С3 составляет 29000 руб., на Berlingo First – 10000 руб., на Berlingo new – 20000 руб. Самая большая выгода предлагается при покупке C4 Picasso и C4 Grand Picasso - 80000 руб.



Daewoo

Компания Uz-Daewoo в июне предлагает льготные условия при покупке автомобиля в кредит через ООО «Русфинанс Банк»: пониженная процентная ставка, сертификат на бесплатное прохождение первого ТО, последний взнос по кредиту в подарок от ООО «Русфинанс Банк».



FIAT

Для российских покупателей действуют скидки на итальянские автомобили, благодаря чему бюджетный седан Albea можно приобрести на 20000-35000 руб. дешевле (в зависимости от комплектации). Экономия при покупке седана Linea составит 60000 руб., минивэна Doblo Panorama – 30000 руб.



Ford

Продолжают действовать специальные цены, благодаря которым покупка автомобиля Ford становится значительно выгоднее. Скидка на маленькую Fiesta составляет 20000-25000 руб., на Focus – от 50000 до 70000 руб., на Mondeo – от 60000 до 120000 руб., на C- Max – 9000-10000 руб., на пикап Ranger – 80000 руб. Коммерческий фургон Transit Connect предлагается со скидкой 80000 руб.



Hyundai

Корейский производитель сохраняет специальные цены на две свои модели. Седан Elantra можно приобрести со скидкой 30000 руб., а хэтчбек i30 – 25000 руб. (в зависимости от комплектации).



KIA

Продолжают действовать специальные цены на ряд моделей KIA, делая выгодным их приобретение. Экономия при покупке Picanto, Rio и Cerato составит 30000 руб. Приобретение Cee,d и Cee,d SW принесет экономию в 40000 руб. Pro Cee,d обойдется дешевле на 10000 -20000 руб. в зависимости от комплектации.



Opel

Opel сохраняет специальные цены на автомобили 2011 года. Скидка составляет: для автомобилей Corsa-15000 руб., Astra Family (седан, хэтчбек, универсал)-30000 руб., Zafira-20000 руб., Insignia- 70000 руб. Кроме того действует выгодное кредитное предложение. При покупке автомобиля в кредит у банков-партнеров, его стоимость снижается, что позволяет компенсировать процент по кредитному договору. Размер компенсации для автомобилей Corsa - 35000 руб., Astra Family (седан, хэтчбек, универсал) - 70000 руб., Zafira - 40000 руб., Insignia - 90000 руб.



Peugeout

Французская компания сохраняет специальные цены на автомобили производства 2010 года. Автомобили 107ой модели, Partner Origin и Partner Teepe можно приобрести со скидкой 20000 руб. Хэтчбек 207ой модели и купе 207СС обойдутся дешевле на 45000 руб. Скидка на хэтчбек 308 находится в пределах от 50000 до 70000 руб. (в зависимости от комплектации), на универсал 308SW и купе 308СС – 70000 руб. Снижение стоимости автомобиля 3008ой модели составляет 25000 руб., а 4007ой модели – 30000 руб.



Renault

В салонах официальных дилеров Renault предлагаются льготные цены на автомобили 2010 года. Льготы распространяются на автомобили Simbol (30000 руб.), Clio (35000 руб.), Megane купе (43000 руб.), Koleos (50000 руб.), Latitude (70000 руб.) и Fluence (50000 руб).



SEAT

Испанская компания предлагает хэтчбек Altea выпуска 2010 года с двигателем 1,2 литра в комплектации Reference по специальной цене 659990 руб. (скидка 50000 руб.). Хэтчбеки Leon выпуска 2010 года с дополнительной комплектацией (зимний пакет, би-ксеноновые фары, система Bluetooth) предлагаются со скидкой от 38 до 107 тысяч руб.



SsangYong

Корейский производитель сохранил специальные цены, действующий только на территории Дальневосточного ФО. При покупке автомобиля Rexton можно сэкономить до 35000 руб., Actyon Sports - до 55000 руб. Модель Kyron можно купить со скидкой 30000 руб., а новый Actyon стал доступнее на 30000 – 50000 руб. В остальных регионах России действует специальная цена на пикап Actyon Sports выпуска 2010 года. Скидка составляет 30000 руб.



Subaru

Компания Subaru сохранила специальные цены на автомобили WRX STI с кузовом седан и автоматической коробкой передач выпуска 2010 года. Скидка составляет от 148000 до 158000 руб. в зависимости от комплектации.



Suzuki

Японская компания объявила специальные цены на отдельные комплектации автомобилей, изготовленные в 2010 году. Приобрести кроссовер Grand Vitara можно с выгодой 10000 – 30000 руб. Покупка Jimny позволит сэкономить 9000 руб., хэтчбека SX4 – 10000-20000 руб., универсала Splash – до 49000 руб.



Vortex

Компания Tagaz предлагает специальные цены на седан Vortex Estina выпуска 2010 года. Скидки находятся в пределах 40 – 50 тысяч руб. Автомобиль в минимальной комплектации можно приобрести за 359900 рублей.



Volkswagen

В июне концерн VW предлагает скидки при покупке автомобилей выпуска 2010 года. Скидка составляет 3% для автомобилей Polo, Touran и Touareg и 4% для представительского седана Phaeton

