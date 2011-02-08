Вдвойне японский Lexus

Mitsui, одна из крупнейших финансово-промышленных групп Японии, приобрела автодилерский центр Lexus в Тюмени. Ранее группа объявляла о намерениях создать сеть дилерских предприятий по всей России.

В феврале 2011 г. в Тюмени запланировано официальное открытие торгово-сервисного центра Lexus, управляемого новым дилером — ООО «Альянс мотор Тюмень», рассказал «Ведомостям» сотрудник «Тойота мотор рус». По данным ЕГРЮЛ, единственный учредитель этого ООО — Mitsui Automotive CIS Investments BV, принадлежащая одной из крупнейших финансово-промышленных групп Японии, Mitsui, которая управляет сетью центров по продаже Toyota и Lexus по всему миру. Mitsui еще в 2006 г. приобрела «Тойота центр Екатеринбург Юг» (старейший дилер Toyota в этом городе, сейчас — ЗАО «Альянс мотор Екатеринбург», в котором, по данным СПАРК, 99,75% акций принадлежит Mitsui Automotive CIS). За компанию, располагавшую дилерским центром на участке в 1,6 га и продававшую около 300 автомобилей в месяц, Mitsui, по данным участников рынка и источников, близких к прежним акционерам дилера, заплатила около $15 млн. В 2009 г., по данным СПАРК, выручка «Альянс мотор Екатеринбург» составила 1,35 млрд руб., чистая прибыль — 18,4 млн руб.

В 2006 г. директор совета директоров «Тойота центр Екатеринбург Юг» от Mitsui Тахакаси Кацунори сообщил «Коммерсанту», что корпорация рассматривает приобретение дилерского центра как инвестицию в перспективный сегмент рынка и собирается приобретать дилерские предприятия по всей России. До кризиса на рынке то и дело всплывала информация об участии Mitsui в переговорах о покупке разных дилеров, но о новой сделке корпорации стало известно только сейчас.

Приобретенный Mitsui в Тюмени трехэтажный центр площадью более 6000 кв. м — часть грандиозного дилерского комплекса общей площадью 35 000 кв. м, построенного на участке в 10,3 га крупным сибирским автоторговым холдингом «Верра-моторс». Предполагалось, что центр Toyota будет продавать 4000 автомобилей в год, обслуживать — более 60 000 автомобилей, а Lexus — 1200 и 21 000 автомобилей соответственно, следует из презентации центра, имеющейся в распоряжении «Ведомостей». Стоимость центра Lexus, по мнению гендиректора PSB Consulting Group Олега Мосеева, могла колебаться от 400 млн до 900 млн руб. без учета долга предприятия. Единственный в мире сопоставимый по размеру дилерский центр есть только в столице Венесуэлы Каракасе, но он продает около 2000 Toyota в месяц (без учета Lexus), а в Тюмени по нынешнему рынку можно более 250 автомобилей этой марки в месяц не продать, говорит Мосеев.

«Верра-моторс» планировала открыть комплекс летом 2008 г., но в итоге запустила только Lexus, а центр Toyota остался недостроенным. После вызванного кризисом падения спроса на автомобили у «Верра-моторс» начались проблемы с обслуживанием кредитов. Как рассказывал «Ведомостям» в 2009 г. гендиректор и основной владелец «Верра-моторс» Алексей Новокшонов, строительство центра обошлось в 2,3 млрд руб., из которых 1,5 млрд руб. составил кредит Альфа-банка. Этому банку в 2008 г. и был передан центр в счет погашения задолженности.

В 2009 г. дилерский центр Lexus-Toyota предлагала к продаже инвесткомпания А1, входящая в консорциум «Альфа-групп», рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких консалтинговых компаний. Она рассматривала и вариант перепрофилирования объекта, уверяют собеседники «Ведомостей». Представитель А1 подтвердил, что инвесткомпания управляла двумя объектами в Тюмени, полученными Альфа-банком в счет погашения задолженности «Верра-моторс». Один из них — дилерский центр Lexus в 2010 г. был продан Mitsui, а второе здание пока остается в управлении, рассказал он.

Сотрудник «Альянс мотор Тюмень» сообщил, что центр Lexus фактически уже работает. Второе здание компании не принадлежит, подчеркнул он. Соглашений об открытии второго дилера Toyota в Тюмени «Тойота мотор» не заключала, сказал представитель автоконцерна. Представитель Mitsui отказался от комментариев.

Mitsui в России

Mitsui владеет 12,5% в первом в России проекте по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2», долей в лесопильном заводе ООО «ТМ Байкал» (СП с правительством РФ) и в контент-менеджере и сервис-провайдере ООО «Буонджорно рус» (СП с итальянской Buongiorno S.p.A.). Кроме того, Mitsui выступает коммерческим представителем Транссибирской магистрали на рынке Японии.