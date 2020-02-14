Динамика российского авторынка в январе 2020 года

В отчете «Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2019 года, тенденции и перспективы» подробно приводится статистика продаж легковых автомобилей в прошлом году, показывается их динамика и структура, рассчитывается емкость рынка, рассматриваются ценовые параметры, сегментация и др. Отдельными страницами отчета представлены итоги продаж автомобилей в Европе, а также указаны лидеры рынка по классам. Кроме того, особое внимание уделено тенденциям и перспективам рынка легковых автомобилей, о чем можно узнать, ознакомившись с прогнозом его развития на ближайшие годы.