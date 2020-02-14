Динамика российского авторынка в январе 2020 года

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Массовый сегмент подрос (+1,9%), премиум - снизился (-0,1%).
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В Россию возвращается «Опель». Пока - только с кроссовером.
До начала 10 дней
До начала осталось 11 дней
Для кого эта конференция:
для владельца бизнеса,
для топ-менеджера,
для маркетолога,
для руководителя отдела продаж
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Интервью
Владимир Шмаков, директор АО «Чери Автомобили Рус» («Автостат»)
«В 2020 году мы запланировали вывести на рынок четыре новинки»
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Пресс-релизы
Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в январе 2020 года
Объем этого рынка вырос на 8% до 366,4 тыс. автомобилей.
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Экспертное мнение
Вопрос эксперту: «Каковы рыночные перспективы KIA Seltos в России?»
С этим вопросом мы обратились к ведущим автомобильным дилерам и экспертам.
В январе было продано 102102 легковых автомобиля и LCV.
В отчете «Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2019 года, тенденции и перспективы» подробно приводится статистика продаж легковых автомобилей в прошлом году, показывается их динамика и структура, рассчитывается емкость рынка, рассматриваются ценовые параметры, сегментация и др. Отдельными страницами отчета представлены итоги продаж автомобилей в Европе, а также указаны лидеры рынка по классам. Кроме того, особое внимание уделено тенденциям и перспективам рынка легковых автомобилей, о чем можно узнать, ознакомившись с прогнозом его развития на ближайшие годы.
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