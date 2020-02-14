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Динамика российского авторынка в январе 2020 года

Массовый сегмент подрос (+1,9%), премиум - снизился (-0,1%).

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Владимир Шмаков, директор АО «Чери Автомобили Рус» («Автостат»)

«В 2020 году мы запланировали вывести на рынок четыре новинки»

5 февраля 2020 Все интервью

Пресс-релизы

Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в январе 2020 года

Объем этого рынка вырос на 8% до 366,4 тыс. автомобилей.

сегодня, 17:08 Все пресс-релизы

Экспертное мнение

Вопрос эксперту: «Каковы рыночные перспективы KIA Seltos в России?»

С этим вопросом мы обратились к ведущим автомобильным дилерам и экспертам.

5 февраля 2020 Все экспертные мнения

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АКТУАЛЬНО

Российский авторынок начал 2020 год с 2-процентного роста

В январе было продано 102102 легковых автомобиля и LCV.

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Отчет в фокусе

Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2019 года, тенденции и перспективы

Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2019 года, тенденции и перспективы

Дата выхода 14.02.2020

27615 руб.

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В отчете «Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2019 года, тенденции и перспективы» подробно приводится статистика продаж легковых автомобилей в прошлом году, показывается их динамика и структура, рассчитывается емкость рынка, рассматриваются ценовые параметры, сегментация и др. Отдельными страницами отчета представлены итоги продаж автомобилей в Европе, а также указаны лидеры рынка по классам. Кроме того, особое внимание уделено тенденциям и перспективам рынка легковых автомобилей, о чем можно узнать, ознакомившись с прогнозом его развития на ближайшие годы.

14 февраля подробнее

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Доля продаж автомобилей с автоматической трансмиссией в РФ достигла почти 60%

 

 

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